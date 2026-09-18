Esteettisten palveluyksiköiden terveydenhuollon toiminnassa useita vakavia puutteita

Lupa- ja valvontavirasto teki 9.9.2026 ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen Plastic Surgery Center Helsinki Oy:n ja Plastic Surgery Center Tampere Oy:n palveluyksiköihin Helsingin Aleksanterinkadulla ja suullisesti määräsi niiden terveyspalvelujen tuottamisen välittömästi keskeytettäväksi. Yritykset toimivat samoissa tiloissa ja niiden palveluyksiköillä on sama vastuuhenkilö. Plastic Surgery Center Helsinki Oy:n valvonta-asia siirtyi Lupa- ja valvontavirastolle virastoa edeltäneestä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Ennalta ilmoittamaton tarkastus tehtiin yhdessä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kanssa. Lupa- ja valvontavirasto totesi tarkastuksella useita vakavia potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita muun muassa lääkehuollon järjestämisessä, lääkehoidon toteutuksessa, potilasasiakirjahallinnassa, hygieniakäytännöissä ja infektion torjunnassa sekä välinehuollossa ja leikkaussalitoiminnassa. Kaikkien lääkinnällisten laitteiden, esimerkiksi leikkaustasojen ja rintaimplanttien, vaatimustenmukaisuutta ei voitu osoittaa. Tiloista löytyi myös yksi myyntiluvaton lääkeaine.

Lupa- ja valvontavirastolle tuli tarkastuksella vaikutelma, että palveluntuottajien henkilöstö ilmeisesti pesee itse käsin ja tiskikoneessa sekä monikäyttöisiä että kertakäyttöiseksi tarkoitettuja rasvaimulaitteen välineistöjä vastoin valmistajan ohjetta.

”Plastic Surgery Centeriin kohdistunut valvonta on yksi virastomme laajimmista sosiaali- ja terveysalan valvontatoimista. Pelkästään viimeisimmästä tarkastuskäynnistä on kerätty yli tuhat valokuvaa tai asiakirjaa, jotka ovat salassa pidettäviä”, kertoo yksikön päällikkö Niina Oresmaa Lupa- ja valvontaviraston sosiaali- ja terveysalan osastolta.

Lupa- ja valvontavirasto ei pyynnöstä huolimatta saanut tarkastuksella palveluntuottajien omavalvontasuunnitelmaa, tietoturvasuunnitelmaa, lääkehoitosuunnitelmaa tai pelastussuunnitelmaa.

Vastuuhenkilö pääsääntöisesti kiisti laiminlyönnit potilas-, laite-, lääke- ja tietoturvallisuudessa ja komplikaatioihin varautumisessa sekä vakavista puutteista palveluntuottajien hygieniatasossa.

Omavalvonnassa huomattavia puutteita

Kaikkien viiden esteettisen terveydenhuollon palvelutoiminnan keskeytyksen syynä on ollut useita vakavasti potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita. Keskeytykset ovat perustuneet kokonaisarvioihin, eivät yksittäisiin potilasturvallisuutta vaarantaviin puutteisiin.

Tarkastuksilla on todettu myyntiluvattomia lääkkeitä, puutteita lääkehoidossa ja lääkinnällisten laitteiden turvallisuudessa. Lupa- ja valvontavirasto katsoo, että lääkärin tulee olla botuliinipistoksia annettaessa paikalla tai välittömässä läheisyydessä. Näin ei kaikissa palveluyksiköissä ollut kuitenkaan aina toimittu.

”Pidämme tätä tilannetta hyvin vakavana. Se kertoo siitä, että näissä tapauksissa on omavalvonnassa merkittäviä puutteita. Palveluntuottajan tulee vastata toimintansa palvelujen laadun, asianmukaisuuden ja turvallisuuden varmistamisesta omavalvonnan keinoin. Täytyy kuitenkin muistaa, että ongelma ei koske koko toimialaa”, toteaa Lupa- ja valvontaviraston sosiaali- ja terveysalan osastopäällikkö Satu Koskela.

Lupa- ja valvontaviraston Soteri-rekisterissä on tällä hetkellä noin 740 palveluyksikköä ja hieman yli tuhat palvelupistettä, joihin on rekisteröity esteettisessä tarkoituksessa annettavia terveydenhuollon palveluita. Soteri-rekisteröinnissä valvontaviranomainen tekee ennakollista valvontaa tarkistamalla palveluntuottajan taustatiedot, kuten valvontahistorian. Luotettavuuden arvioinnissa tarkastellaan esimerkiksi, liittyvätkö yrityksen toimitusjohtaja tai hallituksen jäsenet sellaisiin muihin yrityksiin, joiden toiminnassa on havaittu vakavia asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyviä puutteita.

Lupa- ja valvontavirasto on tänä vuonna ratkaissut kymmenkunta kantelua koskien esteettisen alan terveydenhuollon palvelua. Kantelut ovat koskeneet muun muassa hoidon ja palvelun laatua.

Esteettisten terveydenhuollon palveluiden valvontaa jatketaan

Esteettisessä tarkoituksessa annettuihin terveyspalveluihin kohdistuu vastaavaa viranomaisvalvontaa kuin muihinkin terveyspalveluihin. Valvonta käynnistetään Lupa- ja valvontaviraston tietoon tulleiden ilmoitusten perusteella, toisten viranomaisten ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden yhteydenottojen perusteella sekä yksittäisten potilaiden tekemien kanteluiden perusteella.

Oresmaan mukaan Lupa- ja valvontavirasto jatkaa yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa, jatkaa esteettisten hoitojen valvontaa ja tekee valvontakäyntejä, jos on tarpeen.

Lisätietoja:

sosiaali- ja terveysalan osastopäällikkö Satu Koskela, 0295 256 158

Organisaatiovalvonta ja keskeytyspäätökset

yksikön päällikkö Niina Oresmaa, 0295 255 306

Kantelut

yksikön päällikkö Ulla Ahonen, 0295 254 837

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen, 0295 254 852

Soteri-rekisteröinti

ryhmäpäällikkö Kirsi-Marja Santama, 0295 254 739

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