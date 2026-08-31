POWER avasi uuden elämysmyymälän Kuopioon – avajaiset keräsivät paikalle tuhatpäisen yleisön

POWER avasi uuden myymälänsä Kuopiossa osoitteessa Teollisuuskatu 6 torstaina 17.9.2026. Ensimmäiset asiakkaat saapuivat jonottamaan jo edellisiltana, ja avajaispäivän aikana myymälässä vieraili yli 5000 asiakasta. Kuopio on POWERille strategisesti merkittävä markkina-alue, ja uusi myymälä on usean vuoden valmistelun tulos. Asiakkaille uusi konsepti tarkoittaa aiempaa laajempaa valikoimaa ja esillepanoa, jossa tuotteisiin pääsee tutustumaan ennen ostopäätöstä. Avajaistarjoukset jatkuvat 27.9. saakka.