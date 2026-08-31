POWER avasi uuden elämysmyymälän Kuopioon – avajaiset keräsivät paikalle tuhatpäisen yleisön
18.9.2026 09:37:42 EEST | Power Finland Oy | Tiedote
POWER avasi uuden myymälänsä Kuopiossa osoitteessa Teollisuuskatu 6 torstaina 17.9.2026. Ensimmäiset asiakkaat saapuivat jonottamaan jo edellisiltana, ja avajaispäivän aikana myymälässä vieraili yli 5000 asiakasta. Kuopio on POWERille strategisesti merkittävä markkina-alue, ja uusi myymälä on usean vuoden valmistelun tulos. Asiakkaille uusi konsepti tarkoittaa aiempaa laajempaa valikoimaa ja esillepanoa, jossa tuotteisiin pääsee tutustumaan ennen ostopäätöstä. Avajaistarjoukset jatkuvat 27.9. saakka.
Elektroniikkaketju POWER avasi uuden myymälänsä Kuopioon osoitteeseen Teollisuuskatu 6 torstaina 17.9.2026. Avajaiset houkuttelivat paikalle yli 5000 ihmistä, ja avajaiset jatkuvat tarjouksineen 27.9. saakka.
”POWER Kuopion avajaiset olivat meille huipentuma useamman vuoden projektille, jonka tavoitteena oli saada uuden konseptin elämysmyymälä Kuopioon parhaalle kauppapaikalle. Tämä on meille strategisesti todella merkittävä asia, joka vahvistaa kilpailukykyämme tärkeällä markkina-alueella. Positiivisten, pitkän aikavälin näkymien lisäksi olen tietysti erittäin iloinen siitä, että avajaiset sujuivat hienosti ylittäen odotuksemme”, POWER Finlandin toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto sanoo.
Ensimmäiset asiakkaat saapuivat jonottamaan uuden myymälän avausta jo keskiviikkoiltana, ja torstaiaamuna myymälän avatessa ovensa, paikalla oli jo tuhatpäinen yleisö. Yhteensä avajaispäivänä uudessa POWER Kuopion myymälässä vieraili yli 5000 asiakasta.
”Asiakaskokemus on meille kaiken tekemisen keskiössä, ja avajaisissa laadukkaan palvelun ja mutkattoman ostokokemuksen tarjoaminen vaatii meiltäkin erikoisjärjestelyjä. Olimme valmistautuneet avajaisiin erillisellä kassateltalla ja yli sadalla työntekijällä varmistaaksemme, että asiakkaiden kokemus olisi mahdollisimman hyvä – mielestäni onnistuimme tässä erinomaisesti”, Saviluoto kertoo.
Uusi myymälä tuo mukanaan aiempaa laajemmat valikoimat ja modernit esillepanoratkaisut, jotka mahdollistavat tuotteisiin tutustumisen parhaalla mahdollisella tavalla ennen ostopäätöstä.
Yhteyshenkilöt
Juha-Mikko SaviluotoToimitusjohtajaPower Finland OyPuh:040 047 3378etunimi.sukunimi@power.fi
Power Finland Oy
Power Finland kuuluu pohjoismaiseen Power International AS -konserniin, joka toimii Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto on yli 2 miljardia euroa, mikä tekee meistä yhden Pohjoismaiden merkittävimmistä kodinelektroniikan toimijoista.
Power-ketjun toiminta perustuu äärimmäiseen kustannustehokkuuteen ja laajaan valikoimaan tunnettuja brändejä. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme markkinoiden kilpailukykyisimmät hinnat kaikissa kanavissamme – siksi myymälöissämme on aina sama halpa hinta kuin Power.fi-verkkokaupassa. Suomessa Powerilla on kattava, 51 myymälän verkosto, joka yhdessä vahvan verkkokaupan ja Ruotsissa sijaitsevan pohjoismaisen keskusvaraston kanssa takaa nopeat toimitukset.
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