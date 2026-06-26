Lääkärit Ilman Rajoja

Lääkärit Ilman Rajoja: Ebolaepidemia ei ole vielä hallinnassa

18.9.2026 12:01:47 EEST | Lääkärit Ilman Rajoja | Tiedote

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Ebolaepidemian leviämisen pysäyttäminen Kongon demokraattisessa tasavallassa on vielä kaukana onnistumisesta, varoittaa Lääkärit Ilman Rajoja.

Terveydenhuollon työntekijä desinfioidaan ennen suojapuvun riisumista Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön ebolanhoitokeskuksessa Bambun sairaala-alueella Kongon demokraattisessa tasavallassa.
Terveydenhuollon työntekijä desinfioidaan ennen suojapuvun riisumista Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön ebolanhoitokeskuksessa Bambun sairaala-alueella Kongon demokraattisessa tasavallassa. Kristen Poels, Lääkärit Ilman Rajoja.

Hoitoon otettujen potilaiden määrän lasku ja tartuntojen hidastuminen Kongon demokraattisessa tasavallassa voi näyttää epidemian laantumiselta. Järjestön työntekijät kuitenkin näkevät huolestuttavan suuntauksen: uusia tartuntoja havaitaan edelleen ja ne leviävät uusille, heikommin varautuneille alueille. Samaan aikaan alueilla, joilla epidemia alkoi alun perin levitä, ei ole vieläkään käytössä riittäviä toimenpiteitä, mikä vaikeuttaa leviämisen hillitsemistä entisestään.

”Olisi virhe olettaa, että epidemia on hallinnassa siksi, että joissain ebolanhoitokeskuksissa vastaanotetaan vähemmän potilaita", sanoo Anthony Kergosien, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön hätäapukoordinaattori Kongon demokraattisessa tasavallassa. 

"Iturissa, epidemian alkuperäisessä keskuksessa, leviäminen on todellakin toistaiseksi hidastumassa. Mutta koko maan tasolla uusien tartuntojen määrä ei ole laskenut. Epidemia ei ole laantumassa, vaan se on siirtymässä. Etelä-Ubangista on tullut seitsemäs maakunta, jossa on löydetty tartuntoja ja puolet kaikista uusista vahvistetuista tartunnoista on Pohjois-Kivussa, missä myös positiivisten testitulosten määrä on noussut jyrkästi viime päivinä. Epidemian leviäminen uusille alueille, joiden valmiudet ehkäistä ja torjua tautia ovat heikommat, aiheuttaa vakavan riskin", Kergosien jatkaa.

Kongon demokraattisessa tasavallassa on käynnissä maan historian laajin ebolaepidemia. Lääkärit Ilman Rajoja keskittää tällä hetkellä henkilöstöään ja resurssejaan nopean toiminnan tiimeihin varmistaakseen mahdollisimman tehokkaan toiminnan epidemian hillitsemiseksi. Nämä tiimit työskentelevät tartuntojen varhaiseksi havaitsemiseksi, tukevat potilaiden seurantaa ja hoitoa, tartuntojen ehkäisy- ja torjuntatoimenpiteitä, kontaktien jäljittämistä, seurantaa sekä osallistavat yhteisöjä.

”Tarkoituksena on havaita uudet tartuntakeskittymät varhaisessa vaiheessa ja pyrkiä hillitsemään niitä, ennen kuin ne leviävät laajemmalle”, selittää Anthony Kergosien.

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Terveydenhuollon työntekijä desinfioidaan ennen suojapuvun riisumista Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön ebolanhoitokeskuksessa Bambun sairaala-alueella Kongon demokraattisessa tasavallassa.
Terveydenhuollon työntekijä desinfioidaan ennen suojapuvun riisumista Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön ebolanhoitokeskuksessa Bambun sairaala-alueella Kongon demokraattisessa tasavallassa.
Kristen Poels, Lääkärit Ilman Rajoja.
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Lääkärit Ilman Rajoja (Médecins Sans Frontières, MSF) on kansainvälinen humanitaarinen avustusjärjestö, joka on erikoistunut sairaanhoitoon. Pelastamme ihmishenkiä ja lievitämme kärsimystä siellä, missä hätä on suurin. Hoidamme ihmisiä aina riippumatta heidän etnisestä, uskonnollisesta tai poliittisesta taustastaan. Kerromme myös näkemästämme inhimillisestä hädästä.

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