Poliisi ja riistanhoitoyhdistykset valvovat hirvenmetsästystä Liperin, Juuan, Outokummun ja Polvijärven alueilla 10. lokakuuta

Valvontapäivän tavoitteena on edistää turvallista ja lainmukaista metsästystä sekä lisätä tietoisuutta metsästykseen liittyvistä velvoitteista.

Painopiste on hirvenmetsästyksen valvonnassa, mutta samalla valvotaan myös valkoposkihanhien metsästystä. Tarkastuksissa kiinnitetään huomiota muun muassa metsästyskortin voimassaoloon, metsästysoikeuteen sekä aseiden turvalliseen kuljettamiseen ja käsittelyyn. Lisäksi valvotaan metsästyksen yleistä lainmukaisuutta maastossa.

– Poliisilta valvontaa suorittaa viisi partiota. Valvonnalla varmistamme, että metsästys tapahtuu turvallisesti sekä säädösten mukaisesti. Samalla voimme kohdata metsästäjiä ja tarjota neuvontaa ajankohtaisissa metsästykseen liittyvissä kysymyksissä, sanoo Jyrki Koskinen Itä-Suomen poliisista.

– Hirvenmetsästys toteutetaan pääosin seurueissa, joissa turvallisuudella, viestinnällä ja yhteisten pelisääntöjen noudattamisella on keskeinen merkitys. Valvontapäivät tarjoavat mahdollisuuden käydä näitä asioita läpi yhdessä metsästäjien kanssa, toteaa Antti Vuorela Liperin riistanhoitoyhdistyksestä.

Valvontatapahtuma on osa poliisin ja riistanhoitoyhdistysten yhteistyötä, jolla edistetään vastuullista, turvallista ja kestävää metsästystä.