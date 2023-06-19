Suomen riistakeskus – Pohjois-Karjala

Poliisi ja riistanhoitoyhdistykset valvovat hirvenmetsästystä Liperin, Juuan, Outokummun ja Polvijärven alueilla 10. lokakuuta

8.10.2026 09:00:00 EEST | Suomen riistakeskus – Pohjois-Karjala | Tiedote

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Itä-Suomen poliisi toteuttaa yhteistyössä riistanhoitoyhdistysten kanssa erävalvontatapahtuman lauantaina 10. lokakuuta Liperin, Juuan, Outokummun ja Polvijärven riistanhoitoyhdistysten alueilla.

Valvontapäivän tavoitteena on edistää turvallista ja lainmukaista metsästystä sekä lisätä tietoisuutta metsästykseen liittyvistä velvoitteista.

Painopiste on hirvenmetsästyksen valvonnassa, mutta samalla valvotaan myös valkoposkihanhien metsästystä. Tarkastuksissa kiinnitetään huomiota muun muassa metsästyskortin voimassaoloon, metsästysoikeuteen sekä aseiden turvalliseen kuljettamiseen ja käsittelyyn. Lisäksi valvotaan metsästyksen yleistä lainmukaisuutta maastossa.

–  Poliisilta valvontaa suorittaa viisi partiota. Valvonnalla varmistamme, että metsästys tapahtuu turvallisesti sekä säädösten mukaisesti. Samalla voimme kohdata metsästäjiä ja tarjota neuvontaa ajankohtaisissa metsästykseen liittyvissä kysymyksissä, sanoo Jyrki Koskinen Itä-Suomen poliisista.

– Hirvenmetsästys toteutetaan pääosin seurueissa, joissa turvallisuudella, viestinnällä ja yhteisten pelisääntöjen noudattamisella on keskeinen merkitys. Valvontapäivät tarjoavat mahdollisuuden käydä näitä asioita läpi yhdessä metsästäjien kanssa, toteaa Antti Vuorela Liperin riistanhoitoyhdistyksestä.

Valvontatapahtuma on osa poliisin ja riistanhoitoyhdistysten yhteistyötä, jolla edistetään vastuullista, turvallista ja kestävää metsästystä.

Avainsanat

metsästysluontohirvierävalvonta

Yhteyshenkilöt

Itä-Suomen poliisi
Jyrki Koskinen
puh. 029 5456201

Liperin riistanhoitoyhdistys
Antti Vuorela
puh. 044 356 9149

Suomen riistakeskus
Jussi Ruskeala
puh. 029 431 2243

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Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

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