Poliisi ja riistanhoitoyhdistykset valvovat hirvenmetsästystä Liperin, Juuan, Outokummun ja Polvijärven alueilla 10. lokakuuta
8.10.2026 09:00:00 EEST | Suomen riistakeskus – Pohjois-Karjala | Tiedote
Itä-Suomen poliisi toteuttaa yhteistyössä riistanhoitoyhdistysten kanssa erävalvontatapahtuman lauantaina 10. lokakuuta Liperin, Juuan, Outokummun ja Polvijärven riistanhoitoyhdistysten alueilla.
Valvontapäivän tavoitteena on edistää turvallista ja lainmukaista metsästystä sekä lisätä tietoisuutta metsästykseen liittyvistä velvoitteista.
Painopiste on hirvenmetsästyksen valvonnassa, mutta samalla valvotaan myös valkoposkihanhien metsästystä. Tarkastuksissa kiinnitetään huomiota muun muassa metsästyskortin voimassaoloon, metsästysoikeuteen sekä aseiden turvalliseen kuljettamiseen ja käsittelyyn. Lisäksi valvotaan metsästyksen yleistä lainmukaisuutta maastossa.
– Poliisilta valvontaa suorittaa viisi partiota. Valvonnalla varmistamme, että metsästys tapahtuu turvallisesti sekä säädösten mukaisesti. Samalla voimme kohdata metsästäjiä ja tarjota neuvontaa ajankohtaisissa metsästykseen liittyvissä kysymyksissä, sanoo Jyrki Koskinen Itä-Suomen poliisista.
– Hirvenmetsästys toteutetaan pääosin seurueissa, joissa turvallisuudella, viestinnällä ja yhteisten pelisääntöjen noudattamisella on keskeinen merkitys. Valvontapäivät tarjoavat mahdollisuuden käydä näitä asioita läpi yhdessä metsästäjien kanssa, toteaa Antti Vuorela Liperin riistanhoitoyhdistyksestä.
Valvontatapahtuma on osa poliisin ja riistanhoitoyhdistysten yhteistyötä, jolla edistetään vastuullista, turvallista ja kestävää metsästystä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Itä-Suomen poliisi
Jyrki Koskinen
puh. 029 5456201
Liperin riistanhoitoyhdistys
Antti Vuorela
puh. 044 356 9149
Suomen riistakeskus
Jussi Ruskeala
puh. 029 431 2243
Linkit
Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen riistakeskus – Pohjois-Karjala
Pohjois-Karjalaan 998 hirvenpyyntilupaa19.6.2023 12:00:00 EEST | Tiedote
Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Karjalaan 998 hirvenpyyntilupaa tulevan syksyn metsästyskaudelle. Luvilla on mahdollista metsästää noin 1 300 hirveä. Lupamäärä on 16 prosenttia pienempi kuin edellisellä metsästyskaudella.
Pohjois-Karjalaan poikkeusluvat 42 karhun metsästämiseen2.6.2023 14:10:00 EEST | Tiedote
Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Karjalaan poikkeusluvat 42 karhun metsästämiseen. Koko Suomeen myönnettiin 106 poikkeuslupaa. Lisäksi poronhoitoalueella saa metsästää 50 karhua. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaan saaliiksi saatavien karhujen enimmäismäärä saa olla alkavana metsästysvuonna koko maassa 180 yksilöä.
Pohjois-Karjalassa metsästettiin 1367 hirveä2.2.2023 09:15:00 EET | Tiedote
Riistakeskus Pohjois-Karjalan alueella metsästettiin tammikuun puolivälissä päättyneellä metsästyskaudella 1367 hirveä. Kokonaismäärä on noin 200 hirveä suurempi kuin edellisellä metsästyskaudella. Kaadetuista hirvistä vasoja oli 36 %. Aikuissaaliista urosten osuus oli 61 %.
Joutomaista kosteikkokeitaita vesilinnuille itäisessä Suomessa – uusia kohteita etsitään31.1.2023 09:00:00 EET | Tiedote
Keväällä vesilintuja odottaa 43 kunnostettua kosteikkoa ympäri Suomen. SOTKA-kosteikot-hankkeen jatkon myötä elinympäristötyö laajenee. Nyt etsitään suunnitteluun uusia kunnostettavia kohteita.
Ilmoita suurpetohavainnosta petoyhdyshenkilölle7.12.2022 10:30:00 EET | Tiedote
Suomen suurpetokantojen kehitystä seurataan petoyhdyshenkilöverkoston avulla. Verkoston varmentamat havainnot muodostavat suurpetokantojen arvioinnin perustan. Ilmoittamalla oman havaintosi alueesi petoyhdyshenkilölle autat tarkentamaan kannanarviointia.