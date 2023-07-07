Suomen riistakeskus – Pohjois-Savo

Poliisi ja riistanhoitoyhdistykset valvovat hirvenmetsästystä Pohjois-Savossa 10. ja 17. lokakuuta

8.10.2026 09:00:00 EEST | Suomen riistakeskus – Pohjois-Savo | Tiedote

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Poliisi toteuttaa yhteistyössä paikallisten riistanhoitoyhdistysten kanssa erävalvontatapahtumat lauantaina 10. lokakuuta Nilsiän ja Siilinjärven ja 17. lokakuuta Sonkajärven ja Varpaisjärven alueilla.

Valvontapäivien tavoitteena on edistää turvallista ja lainmukaista metsästystä sekä lisätä tietoisuutta metsästykseen liittyvistä velvoitteista.

Valvonnassa keskitytään hirvenmetsästykseen. Tarkastuksissa kiinnitetään huomiota muun muassa metsästyskortin ja ampumakokeen voimassaoloon, metsästysoikeuteen sekä aseiden turvalliseen käsittelyyn ja kuljettamiseen.

Hirvenmetsästyksen aloitus kerää maastoon runsaasti metsästäjiä, minkä vuoksi valvonnassa korostuvat turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Metsästäjiä muistutetaan erityisesti turvallisesta aseenkäsittelystä tiestön äärellä sekä moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvistä rajoitteista metsästyksessä.

– Erävalvonnalla varmistamme, että metsästys sujuu turvallisesti ja sääntöjen mukaisesti. Samalla voimme tarjota metsästäjille ajankohtaista neuvontaa ja muistuttaa keskeisistä velvoitteista, Jaakko Heikkinen Itä-Suomen poliisista kertoo.

– Hirvenmetsästys on monelle tärkeä syksyinen harrastus, ja valvontatilanteet tarjoavat hyvän mahdollisuuden keskustella metsästäjien kanssa myös paikallisesta hirvitilanteesta ja hirvikannan vastuullisesta hoitamisesta, sanoo Janne Kokkonen Nilsiän riistanhoitoyhdistyksestä.

Avainsanat

metsästysluontoerävalvontahirviriistanhoitoyhdistys

Yhteyshenkilöt

Janne Kokkonen, toiminnanohjaaja
Nilsiän riistanhoitoyhdistys
nilsia@rhy.riista.fi
puh. 050 539 0986

Jaakko Heikkinen, vanhempi konstaapeli
Itä-Suomen poliisilaitos
puh. 050 5700 513

Piia Ikonen, riistasuunnittelija
Suomen riistakeskus, Pohjois-Savo
piia.ikonen@riista.fi
puh. 029 431 2119

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Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

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