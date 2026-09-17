Elenia investoi lähes 4 miljoonaa euroa sähköverkkoon Kärsämäen seudulla – kumppanina Eltel Networks
21.9.2026 10:00:00 EEST | Elenia Verkko Oyj | Tiedote
Elenia ja Eltel Networks ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen säävarman sähköverkon kehittämisestä Kärsämäen seudulla. Elenian lähes neljän miljoonan euron investoinnit parantavat sähkönjakelun toimitusvarmuutta, vähentävät sääilmiöiden aiheuttamia häiriöitä sekä vahvistavat sähköverkon kapasiteettia vastaamaan alueen kasvaviin sähköistymis- ja liittymätarpeisiin.
Eltel Networksin kanssa solmittu puitesopimus koskee sähköverkon rakentamista ja kehittämistä Kärsämäen, Pyhäjärven, Siikalatvan ja Haapaveden alueilla. Työt toteutetaan vuosina 2027–2028. Lisäksi sopimukseen sisältyy kaksi yhden vuoden optiovuotta. Ensimmäiset neljä hanketta käynnistyvät vuonna 2027 Kärsämäen ja Pyhäjärven alueilla. Vuonna 2028 työt jatkuvat kolmella hankkeella Siikalatvalla ja Haapavedellä.
– On hienoa päästä toteuttamaan yhdessä Eltel Networkin kanssa merkittäviä säävarmuusinvestointeja Kärsämäen seudulla. Sähkön toimitusvarmuuden lisäksi vahvistamme sähköverkon kapasiteettia. Näin varmistamme, että voimme liittää verkkoon uusia asiakkaita sekä sähköistyviä koteja ja yrityksiä sujuvasti myös tulevaisuudessa, kertoo Elenian projektinjohto- ja rakennuttamisyksikön päällikkö Jukka Laakso.
Investoinnit uudistavat sähköverkkoa laajasti koko seudulla. Kahden vuoden aikana rakennetaan yli 160 kilometrin matkalle uutta säävarmaa maakaapeliverkkoa reilu 230 km ja yli 80 uutta puistomuuntamoa. Samalla puretaan ikääntyvää ilmajohtoverkkoa noin 260 kilometriä ja noin 80 vanhaa pylväsmuuntamoa.
Verkon kehittämisen ohella investoinnit tukevat alueen työllisyyttä ja tarjoavat työtä alan ammattilaisille.
– Arvostamme Elenian luottamusta ja odotamme innolla yhteistyön käynnistymistä. Hankkeet tuovat työtä paikallisille asentajillemme ja maanrakennusalan ammattilaisille useammaksi vuodeksi. Meillä on vahva sähköverkkorakentamisen osaaminen, ja toteutamme hankkeet turvallisesti ja laadukkaasti, kertoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Robert Kolhi Eltel Networksilta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka Laakso, projektinjohto- ja rakennuttamisyksikön päällikkö, Elenia, jukka.laakso@elenia.fi, puh. 040 595 5366
Kuvat
Linkit
Elämää sähköistämässä
Elenia palvelee 443 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, ja rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen. Pidämme huolta ympäristöstä ja edistämme Suomen sähkömarkkinoiden kehitystä.
Toimintamme ja palveluittemme perustana on vastuullisuus. Tutustu Elenia ja vastuullisuus & www.elenia.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elenia Verkko Oyj
Haapaveden uusi sähköasema vastaa sähkönkäytön tulevaisuuden tarpeisiin17.9.2026 14:18:19 EEST | Tiedote
Elenia korvaa käyttöikänsä päähän tulevan Haapaveden sähköaseman uudella, nykyaikaisella sähköasemalla. Keskustan tuntumaan rakennettava sähköasema parantaa alueen sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja kapasiteettia merkittävästi. Elenian urakoitsijakumppanin Enerken toteuttaman aseman rakennustyöt käynnistyvät syksyllä 2026, ja aseman on määrä valmistua syksyllä 2027.
Elenian säävarman sähköverkon kehittäminen jatkuu Kivijärven alueella – kumppanina Omexom15.9.2026 14:00:22 EEST | Tiedote
Elenia ja Omexom jatkavat yhteistyötä Keski-Suomessa. Uusi puitesopimus mahdollistaa noin 170 kilometrin säävarman maakaapeliverkon rakentamisen Kivijärven alueelle sekä tukee paikallisen osaamisen ja vianhoitovalmiuden kehittymistä tulevina vuosina.
Elenian sähköverkon tarkastuslennot drooneilla jatkuvat syys-lokakuussa7.9.2026 10:05:24 EEST | Tiedote
Sähköverkon tarkastuslennot drooneilla jatkuvat Elenian verkkoalueella syyskuun ja lokakuun ajan. Kuvauslennot toteuttaa Airpelago AB.
Elenia rakentaa sähköverkkoa säävarmaksi Tammelassa29.7.2026 13:31:19 EEST | Tiedote
Elenia uudistaa ikääntynyttä sähköverkkoa säävarmaksi Tammelassa kahdella eri työmaalla. Yhteensä Ruostejärven ja Tapolanjärven välillä sekä Liesjärven ja Portaan välillä maakaapelireittiä kaivetaan noin 47 kilometriä. Maakaapeloitu sähköverkko on suojassa myrskyiltä, ukkosilta ja lumikuormilta. Hanke parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta yhteensä yli 900 asiakkaalle. Urakoitsijana työmailla toimii Veljekset Hemming Oy.
Sähköverkon tarkastuslennot drooneilla jatkuvat elokuun loppuun asti17.7.2026 11:31:10 EEST | Tiedote
Droonit jatkavat kesän ajan sähköverkon tarkastus- ja kuvauslentoja eri puolilla verkkoaluettamme. Kuvauslennot toteuttaa kumppanimme Airpelago AB.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme