Elenia investoi lähes 4 miljoonaa euroa sähköverkkoon Kärsämäen seudulla – kumppanina Eltel Networks

Eltel Networksin kanssa solmittu puitesopimus koskee sähköverkon rakentamista ja kehittämistä Kärsämäen, Pyhäjärven, Siikalatvan ja Haapaveden alueilla. Työt toteutetaan vuosina 2027–2028. Lisäksi sopimukseen sisältyy kaksi yhden vuoden optiovuotta. Ensimmäiset neljä hanketta käynnistyvät vuonna 2027 Kärsämäen ja Pyhäjärven alueilla. Vuonna 2028 työt jatkuvat kolmella hankkeella Siikalatvalla ja Haapavedellä.

– On hienoa päästä toteuttamaan yhdessä Eltel Networkin kanssa merkittäviä säävarmuusinvestointeja Kärsämäen seudulla. Sähkön toimitusvarmuuden lisäksi vahvistamme sähköverkon kapasiteettia. Näin varmistamme, että voimme liittää verkkoon uusia asiakkaita sekä sähköistyviä koteja ja yrityksiä sujuvasti myös tulevaisuudessa, kertoo Elenian projektinjohto- ja rakennuttamisyksikön päällikkö Jukka Laakso.

Investoinnit uudistavat sähköverkkoa laajasti koko seudulla. Kahden vuoden aikana rakennetaan yli 160 kilometrin matkalle uutta säävarmaa maakaapeliverkkoa reilu 230 km ja yli 80 uutta puistomuuntamoa. Samalla puretaan ikääntyvää ilmajohtoverkkoa noin 260 kilometriä ja noin 80 vanhaa pylväsmuuntamoa.

Verkon kehittämisen ohella investoinnit tukevat alueen työllisyyttä ja tarjoavat työtä alan ammattilaisille.

– Arvostamme Elenian luottamusta ja odotamme innolla yhteistyön käynnistymistä. Hankkeet tuovat työtä paikallisille asentajillemme ja maanrakennusalan ammattilaisille useammaksi vuodeksi. Meillä on vahva sähköverkkorakentamisen osaaminen, ja toteutamme hankkeet turvallisesti ja laadukkaasti, kertoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Robert Kolhi Eltel Networksilta.