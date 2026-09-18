Kainuun käräjäoikeuden laamannin virka tulee avoimeksi
22.9.2026 09:47:09 EEST | Tuomioistuinvirasto | Tiedote
Kainuun käräjäoikeuden laamannin virka tulee avoimeksi 1.1.2027 lukien. Virka on nyt haettavissa ja sen hakuaika päättyy 19.10.2026.
Käräjäoikeuden laamanni on päällikkötuomari. Päällikkötuomarin virka on määräajaksi täytettävä tuomarin virka, johon nimitetään seitsemäksi vuodeksi kerrallaan.
Päällikkötuomari johtaa käräjäoikeutta ja asettaa tuomioistuimen tulostavoitteet sekä huolehtii niiden toteutumisesta. Hän huolehtii tuomioistuimen toimintakyvystä ja kehittämisestä.
Kainuun käräjäoikeudessa käsitellään riita-, rikos- ja hakemusasioita. Käräjäoikeus käsittelee myös sotilasrikosasioita. Käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi. Käräjäoikeuden palveluksessa on 24 henkilöä ja sen toimitilat sijaitsevat Kajaanissa. Kainuun käräjäoikeus on yksikielinen.
Tuomarinvalintalautakunta tekee esityksen valtioneuvostolle tuomarin virkaan nimittämisestä. Päällikkötuomarin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta.
Virka on julkaistu haettavaksi valtiolle.fi -palvelussa. Hakuilmoituksen tunnus on 24977.
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Yhteyshenkilöt
Rovaniemen hovioikeuden kansliapäällikkö Leena Saukkoriipi, p. 0295641879, etunimi.sukunimi@oikeus.fi
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