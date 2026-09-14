Päijät-Hämeen liitto

Uusi EU-kulma-podcast pureutuu Euroopan unioniin neljästä näkökulmasta

21.9.2026 09:31:05 EEST | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote

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Europe Direct Päijät-Hämeen uusi EU-kulma-podcast avaa Euroopan unionia helposti lähestyttävällä tavalla. Neliosaisessa sarjassa keskustellaan EU:n toiminnasta, arjesta, päätöksenteosta ja nuorten mahdollisuuksista.

Kuvituskuva. Europe Direct Päijät-Hämeen EU-kulma-podcast.
EU-kulmassa Euroopan unionia tarkastellaan yhdessä asiantuntijavieraiden kanssa.

Mitä EU oikeastaan tekee? Miten se näkyy arjessamme? Miksi EU:ssa tarvitaan kompromisseja? Entä millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa nuorille?

Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia uudessa Europe Direct Päijät-Hämeen podcastissa. Sarjan tavoitteena on tehdä EU-aiheista helpommin lähestyttäviä ja ymmärrettäviä niin nuorille kuin muillekin Euroopan unionista kiinnostuneille.

Podcastin juontavat Päijät-Hämeen Vaikuttajakoulun alumnit Ronja Virta ja Joel Poskiparta.

Ensimmäisellä kaudella tarkastellaan EU:n toimintaa, sen vaikutuksia arkeen, päätöksentekoa sekä nuorten mahdollisuuksia Euroopassa. Vieraina kuullaan Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja Euroopan alueiden komitean jäsen Pekka Komu, Padasjoen yhtenäiskoulun ja lukion yhteiskuntaopin, historian ja filosofian lehtori sekä EPAS-hankkeen vastuuopettaja Marja-Riitta Tikkala, Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Elina Laurinen sekä Eurooppanuorten puheenjohtaja Pieta Päivänen.

Ensimmäinen jakso on julkaistu

Sarjan ensimmäinen jakso "Mitä EU oikeastaan tekee ja miksi se on olemassa?" julkaistiin 18. syyskuuta.

Kauden loput jaksot julkaistaan viikoittain perjantaisin Päijät-Hämeen liiton YouTube-kanavalla ja Spotifyssa:

  • 25.9. EU arjessa: huomaamatta mutta koko ajan
  • 2.10. Riitojen ja ratkaisujen EU
  • 9.10. EU ja nuoret: EU:n kautta maailmalle

Toteutettu yhteistyössä Salpauksen kanssa

Podcast on toteutettu yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Sarjan äänityksestä, kuvauksesta ja editoinnista ovat vastanneet Salpauksen media-alan ja musiikkiteknologian opiskelijat.

Avainsanat

euroopan komission suomen-edustustoelina laurinenpekka komueurooppanuoretpieta päivänenmarja-riitta tikkalapadasjoen yhtenäiskoulu ja lukiopodcasteuroopan unionikoulutuskeskus salpaus

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Europe Direct Päijät-Häme

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Europe Direct Päijät-Häme toimii osana Päijät-Hämeen liittoa. Pisteeseen voi ottaa yhteyttä EU:n toimintaan, ohjelmiin ja painopisteisiin liittyvissä kysymyksissä. Kaikki Europe Direct Päijät-Hämeen palvelut ovat kansalaisille maksuttomia. On huomattava, ettei Europe Direct voi tarjota oikeudellista neuvontaa eikä tulkita EU:n lainsäädäntöä. Lisätietoa Europe Direct Päijät-Hämeen verkkosivuilla.

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