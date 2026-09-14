Uusi EU-kulma-podcast pureutuu Euroopan unioniin neljästä näkökulmasta
21.9.2026 09:31:05 EEST | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote
Europe Direct Päijät-Hämeen uusi EU-kulma-podcast avaa Euroopan unionia helposti lähestyttävällä tavalla. Neliosaisessa sarjassa keskustellaan EU:n toiminnasta, arjesta, päätöksenteosta ja nuorten mahdollisuuksista.
Mitä EU oikeastaan tekee? Miten se näkyy arjessamme? Miksi EU:ssa tarvitaan kompromisseja? Entä millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa nuorille?
Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia uudessa Europe Direct Päijät-Hämeen podcastissa. Sarjan tavoitteena on tehdä EU-aiheista helpommin lähestyttäviä ja ymmärrettäviä niin nuorille kuin muillekin Euroopan unionista kiinnostuneille.
Podcastin juontavat Päijät-Hämeen Vaikuttajakoulun alumnit Ronja Virta ja Joel Poskiparta.
Ensimmäisellä kaudella tarkastellaan EU:n toimintaa, sen vaikutuksia arkeen, päätöksentekoa sekä nuorten mahdollisuuksia Euroopassa. Vieraina kuullaan Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja Euroopan alueiden komitean jäsen Pekka Komu, Padasjoen yhtenäiskoulun ja lukion yhteiskuntaopin, historian ja filosofian lehtori sekä EPAS-hankkeen vastuuopettaja Marja-Riitta Tikkala, Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Elina Laurinen sekä Eurooppanuorten puheenjohtaja Pieta Päivänen.
Ensimmäinen jakso on julkaistu
Sarjan ensimmäinen jakso "Mitä EU oikeastaan tekee ja miksi se on olemassa?" julkaistiin 18. syyskuuta.
Kauden loput jaksot julkaistaan viikoittain perjantaisin Päijät-Hämeen liiton YouTube-kanavalla ja Spotifyssa:
- 25.9. EU arjessa: huomaamatta mutta koko ajan
- 2.10. Riitojen ja ratkaisujen EU
- 9.10. EU ja nuoret: EU:n kautta maailmalle
Toteutettu yhteistyössä Salpauksen kanssa
Podcast on toteutettu yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Sarjan äänityksestä, kuvauksesta ja editoinnista ovat vastanneet Salpauksen media-alan ja musiikkiteknologian opiskelijat.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ella MunukkaViestintäasiantuntijaPäijät-Hämeen liitto
Europe Direct Päiijät-Häme
Linkit
Europe Direct Päijät-Häme
Europe Direct Päijät-Häme on osa koko Euroopan unionin laajuista viestintäverkostoa, jota hallinnoi ja rahoittaa vuosittaisella avustuksella Euroopan komissio. Tiedotuspiste tuo EU:ta lähemmäksi kansalaisia ja auttaa käymään keskustelua EU:n tulevaisuudesta. Se tarjoaa ajankohtaista EU-tietoa, järjestää tapahtumia ja luo uudenlaisen kanavan keskustella Euroopan unionista.
Europe Direct Päijät-Häme toimii osana Päijät-Hämeen liittoa. Pisteeseen voi ottaa yhteyttä EU:n toimintaan, ohjelmiin ja painopisteisiin liittyvissä kysymyksissä. Kaikki Europe Direct Päijät-Hämeen palvelut ovat kansalaisille maksuttomia. On huomattava, ettei Europe Direct voi tarjota oikeudellista neuvontaa eikä tulkita EU:n lainsäädäntöä. Lisätietoa Europe Direct Päijät-Hämeen verkkosivuilla.
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