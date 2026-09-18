Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
18.9.2026 18:48:37 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Kooste viimeiden 12h ajan tehtävistä
Jyväskylä, vahingontorjunta klo 8:18
Itse tehdyn lautan epäiltiin olevan uppoamisvaarassa Päijänteellä. Uppoamisvaaraa ei ollut.
Jyväskylä, ihmisen pelastaminen klo 13:06
Lapsen jalka jäi jumiin kahden puun väliin. Pelastuslaitos levitti puita levittimellä ja jalka saatiin pois puiden välistä. Lapsi ei loukkaantunut tilanteessa
Jyväskylä, öljyvahinko klo 13:29
Noin 50l dieseliä valui maahan Säynätsalossa. Pelastuslaitos imeytti dieselin pois kohteen edustajan kanssa.
Hankasalmi, rakennuspalo klo 13:39
Ei paloa.
Äänekoski, liikenneonnettomuus klo 13:58
Henkilöauto valui valaisinpylvääseen. Pylväs kaatui ja aiheutti lyhyttä liikennehaittaa Äänekosken keskustassa. Ei henkilövahinkoja
Äänekoski, liikenneonnettomuus klo 14:51
Henkilöauto törmäsi puuhun Äänekosken keskustassa. Auto vaurioitui hinauskuntoon ja kuljettaja loukkasi itseään lievästi. Ensihoito tarkasti hänen voinnin.
Jämsä, muu tulipalo klo 17:51
Sähkömuuntaja savutti Patalahdessa. Kohteessa ei paloa pelastuslaitoksen saavuttua paikalle.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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