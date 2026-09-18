Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

18.9.2026 18:48:37 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa
Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Kooste viimeiden 12h ajan tehtävistä

Jyväskylä, vahingontorjunta klo 8:18

Itse tehdyn lautan epäiltiin olevan uppoamisvaarassa Päijänteellä. Uppoamisvaaraa ei ollut. 

Jyväskylä, ihmisen pelastaminen klo 13:06

Lapsen jalka jäi jumiin kahden puun väliin. Pelastuslaitos levitti puita levittimellä ja jalka saatiin pois puiden välistä. Lapsi ei loukkaantunut tilanteessa

Jyväskylä, öljyvahinko klo 13:29

Noin 50l dieseliä valui maahan Säynätsalossa. Pelastuslaitos imeytti dieselin pois kohteen edustajan kanssa. 

Hankasalmi, rakennuspalo klo 13:39

Ei paloa. 

Äänekoski, liikenneonnettomuus klo 13:58

Henkilöauto valui valaisinpylvääseen. Pylväs kaatui ja aiheutti lyhyttä liikennehaittaa Äänekosken keskustassa. Ei henkilövahinkoja

Äänekoski, liikenneonnettomuus klo 14:51

Henkilöauto törmäsi puuhun Äänekosken keskustassa. Auto vaurioitui hinauskuntoon ja kuljettaja loukkasi itseään lievästi. Ensihoito tarkasti hänen voinnin.

Jämsä, muu tulipalo klo 17:51

Sähkömuuntaja savutti Patalahdessa. Kohteessa ei paloa pelastuslaitoksen saavuttua paikalle. 

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote18.9.2026 06:54:38 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 18.9.2026 KOOSTEN YÖN TEHTÄVISTÄ KESKI-SUOMEN ALUEELLA Kulunut yö oli Keski-Suomessa rauhallinen. Myöhään illalla tapahtui henkilöauton ja hirven kolari Luonetjärventiellä Uuraisilla klo 21.46. Henkilöauton kuljettaja oli ainoana kyydissä, eikä saanut vahinkoja. Hirvi jatkoi matkaansa paikalta. Auto kärsi kolarissa pieniä vahinkoja. Tilanne ei aiheuttanut suurempaa liikenne-estettä. Aamulla klo 5.37 sai pelastuslaitos tehtävän öljyvahingosta tiellä Isokadulla Jyväskylässä. Auton öljypohjasta valunut muutama litra tielle noin 20 metrin matkalla. Pelastuslaitos imeytti öljyn tieltä.

Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointimenettelylle hallinnollinen päätös17.9.2026 13:48:18 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut päätöksen valtiovarainministeriöltä arviointimenettelystä. Siinä vahvistetaan arviointiryhmän toimenpide-ehdotukset ja niiden toteutumisen seuraaminen. Päätöksen mukaan Keski-Suomen hyvinvointialueella on toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset järjestää alueensa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Näin myös vahvistuu, että Keski-Suomen hyvinvointialue ei joudu aluejakoselvitykseen arviointimenettelyn myötä.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote17.9.2026 13:18:13 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 17.9.2026 Liikenneonnettomuus Äänekoski Pelastuslaitos sai tehtävän klo 11.59 liikenneonnettomuudelle Saviniemenpolulle Äänekoskelle. Mönkijä ajettu tieltä ulos. Kuljettajana ollut nuori loukkaantui lievästi, ja hänet toimitettiin ensihoidon kyydillä sairaalaan tarkistettavaksi. Pelastuslaitoksen kaksi yksikköä tarkasti tilannepaikan, heille ei akuutteja toimenpiteitä. Tilanteesta ei aiheutunut liikenne-estettä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye