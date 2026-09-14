ProAgria

39 tuotetta palkittiin Artesaaniruoan SM-kilpailussa Oulussa

19.9.2026 14:15:00 EEST | ProAgria | Tiedote

Jaa

Kilpailuun osallistui tänä vuonna 38 yrittäjää yhteensä 69 tuotteella eri puolilta Suomea ja Ruotsia. Vuoden 2027 kilpailut järjestetään ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudulla Espoossa Laurea-ammattikorkeakoulun Leppävaaran kampuksella.

Juhlavuoden kilpailu nosti esiin pohjoismaisen artesaaniruoan parhaimmistoa ja tarjosi mahdollisuuden tutustua alan uusimpiin tuotteisiin, makuihin ja innovaatioihin.
Juhlavuoden kilpailu nosti esiin pohjoismaisen artesaaniruoan parhaimmistoa ja tarjosi mahdollisuuden tutustua alan uusimpiin tuotteisiin, makuihin ja innovaatioihin.

Kymmenennet Artesaaniruoan SM-kilpailut huipentuivat lauantaina Oulussa Likis-lähiruokatapahtuman yhteydessä järjestettyyn palkintojenjakoon.

Kilpailuun osallistui tänä vuonna 38 yrittäjää yhteensä 69 tuotteella eri puolilta Suomea ja Ruotsia. Mitalisijoille ylsi 33 tuotetta ja kuusi tuotetta sai kunniamaininnan. 

– Olen erittäin tyytyväinen kilpailuihin. Taso oli korkea, ja mukana oli upeita tuotteita sekä taitavia tuottajia. Tuotteita arvioitiin artesaaniruoan pisteytysmallin mukaisesti, ja useat tuotteet saavuttivat hopea- ja pronssimitalitasoisia pisteitä. Kultamitaleja jaettiin kuusi, kertoo kilpailunjohtaja Riikka Meskanen Pohjois-Suomen Maa- ja kotitalousnaisista.

Vuoden 2026 kilpailussa seitsemällä tuomaristoryhmällä oli arvioitavana tuotteita yhdeksästä varsinaisesta kilpailukategoriasta sekä kahdesta Oulu2026 -erikoiskategoriasta.

– Metsän maku -erikoiskategoria keräsi runsaasti osallistujia, ja kärkisijoista käytiin niin tasainen kilpailu, että kunniamainintoja jaettiin lopulta kaksi. On hienoa nähdä, kuinka vahvasti luonnontuotteet näkyvät tämän päivän artesaaniruoassa, iloitsee Meskanen.

– Huikeista ammattilaisista koostuneet tuomariryhmät työskentelivät ammattitaitoisesti ja tehokkaasti, ja yhteistyö järjestäjien, tuomareiden, osallistujien sekä yhteistyökumppaneiden kanssa sujui erinomaisesti. Yhdessä tekemisessä on voimaa! 

Tänä vuonna Artesaaniruoan SM-kilpailujen järjestäjänä toimi Pohjois-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset yhteistyössä Suomen Artesaaniruokayhdistyksen, Oulun ammattikorkeakoulun sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kilpailut olivat osa Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 tapahtumia.

Ensi vuonna Artesaaniruoka SM -kilpailut järjestetään 7.-10.10.2027 Espoossa Laurea ammattikorkeakoulun Leppävaaran kampuksella.

Vuoden 2026 palkitut

Maitotuotteet

HOPEA: Pitkäsen kuusenkerkkäjogurtti, Pitkäsen Maalaisjuusto, Lehto Sippala Oy

PRONSSI: Jukkolan leipäjuusto, Jukkola Food Oy

PRONSSI: Pitkäsen maalaisjogurtti, Pitkäsen Maalaisjuusto, Lehto Sippala Oy

PRONSSI: Jukkolan maustamaton jogurtti, Jukkola Food Oy

Kasvis- ja sienituotteet

HOPEA: Kujalan tilan tervalööki, Kujalan Herkku Oy

PRONSSI: Äppel-lökchutney, MarmeladKompaniet

PRONSSI: Lempeän tulinen tomaatti-puolukkahillo, Kati's Garden

Lihatuotteet

KULTA: Sattasen savupaisti, Lapin Gourmetkokit

HOPEA: Sattasen poron kuivaliha, Lapin Gourmetkokit

PRONSSI: Nokkos-herukka karitsan maksapihvi, Ketokaritsa

PRONSSI: Sattasen poromiehen hernekeitto, Lapin Gourmetkokit

Marja- ja hedelmätuotteet

PRONSSI: Havtornsmarmelad, Luleå konfektyr

Juomat

HOPEA: Honey Chaga Kombucha, SVONNE Åland

PRONSSI: Soinilan Omenaglögi, Soinilan Oy

PRONSSI: Soinilan Viherherukkaglögi, Soinilan Oy

PRONSSI: Kuusenkerkkäjuoma, Hirvola Nordic Origins

PRONSSI: Miun maun raparperimehu 100% ja raparperisiirappi, Päivi-Angervo

Leipomotuotteet

KULTA: Croissant, Chez Flo Oy

KULTA: Maalaisleipä, Chez Flo Oy

KULTA: Aitoo perunarieska mini, Penttilän tila

KULTA: Gårdsbodens råglimpa, Gårdsboden i Kyrkslätt

HOPEA: Kryddlimpa, Mjöli Bakery

PRONSSI: Täysruisleipä, Toinen Leipä Leipomo Oy

PRONSSI: Ruisleipä, Antin konditoria

Välipalat, snacksit ja ruokamatkamuistot

KULTA: Aito Cheddar Bites, Jukolan Juusto Oy

HOPEA: Havtornskonfekt, Luleå konfektyr

PRONSSI: Gluteeniton villilettujauhe, Tmi Anu Heikkinen

PRONSSI: Kuusenkerkkälastut, Hapanjuurenlumoa, tmi Tanja Nurmesniemi

PROSSI: Hippu, Vihreä Härkä -kasvisproteiinit, Juha-Pekka Aikola

PROSSI: Aholafarmin karpalogranola, Aholafarm

PRONSSI: Aholafarmin lähigranola, Aholafarm

Innovatiivinen artesaaniruoka

HOPEA: Antti Autio x Vaski Cider - Sarastus, Vaski Cider & Distillery, Cider Hill oy

PRONSSI: Lingonsenap, Pesula Lantbruk

ERIKOISMAININTA: Lapin Voima poro-tattiuute, Lapin Gourmetkokit

Arctic Food Lab – Artesaaniruoka -erikoiskategoria 2026

KUNNIAMAININTA: Kujalan tilan tervalööki, Kujalan Herkku Oy

KUNNIAMAININTA: Kujalan tervasiirappi, Kujalan Herkku Oy

KUNNIAMAININTA: Kuusenkerkkälastut, Hapanjuurenlumoa, tmi Tanja Nurmesniemi

Metsän maut -erikoiskategoria 2026

KUNNIAMAININTA: Kuusenkerkkäjuoma, Hirvola Nordic Origins

KUNNIAMAININTA: Kujalan tilan tervalööki, Kujalan Herkku Oy

Avainsanat

pohjois-suomen maa- ja kotitalousnaisetmaa- ja kotitalousnaisetouluoulu2026kulttuuripääkaupunkiartesaaniruokaartisaaniruokakilpailulähiruoka

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Metsän Maut, kunniamaininta, kuusenkerkkäjuoma
Metsän Maut, kunniamaininta, kuusenkerkkäjuoma
Lataa
Metsän maut, kunniamaininta, tervalööki
Metsän maut, kunniamaininta, tervalööki
Lataa
Lataa

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta ProAgria

Järvi-Suomen luomutilat avaavat ovensa lähiruokaviikonloppuna8.9.2026 08:15:00 EEST | Tiedote

Pohjois-Karjalassa kasvoi viime vuonna 145 hehtaaria luomumustaherukkaa, mikä vastaa 30 prosenttia koko Suomen luomumustaherukan pinta-alasta. Järvi-Suomen luomutuotannon monipuolisuuteen voi tutustua lähiruokaviikonloppuna 12.-13. syyskuuta, jolloin 11 luomutilaa avaa ovensa vierailijoille Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. "Moni kuluttaja tuntee luomun kaupan hyllyltä, mutta tilavierailulla voi nähdä käytännössä, miten ruoka tuotetaan ja keskustella suoraan tuottajien kanssa. Lähiruokaviikonloppu tarjoaa tähän ainutlaatuisen mahdollisuuden", sanoo Brita Suokas Uutta virtaa Järvi-Suomen luomuun -hankkeesta.

Lähiruoka näkyy, maistuu ja haastaa kokeilemaan Loimaalla – kuka kuntien edustajista kuorii perunan nopeimmin?1.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote

Valtakunnallisen Lähiruokapäivän avajaisia vietetään lauantaina 12.9. Suomen maatalousmuseo Sarassa Loimaalla. Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset sekä Loimaan seudun maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistykset tuovat päivään lähiruokaa, ruokakasvatusta ja yhdessä tekemistä. Päivän aikana haastetaan myös Loimaan seudun kuntien edustajat selvittämään, kuka heistä taitaa perunankuorinnan parhaiten.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye