39 tuotetta palkittiin Artesaaniruoan SM-kilpailussa Oulussa
19.9.2026 14:15:00 EEST | ProAgria | Tiedote
Kilpailuun osallistui tänä vuonna 38 yrittäjää yhteensä 69 tuotteella eri puolilta Suomea ja Ruotsia. Vuoden 2027 kilpailut järjestetään ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudulla Espoossa Laurea-ammattikorkeakoulun Leppävaaran kampuksella.
Kymmenennet Artesaaniruoan SM-kilpailut huipentuivat lauantaina Oulussa Likis-lähiruokatapahtuman yhteydessä järjestettyyn palkintojenjakoon.
Kilpailuun osallistui tänä vuonna 38 yrittäjää yhteensä 69 tuotteella eri puolilta Suomea ja Ruotsia. Mitalisijoille ylsi 33 tuotetta ja kuusi tuotetta sai kunniamaininnan.
– Olen erittäin tyytyväinen kilpailuihin. Taso oli korkea, ja mukana oli upeita tuotteita sekä taitavia tuottajia. Tuotteita arvioitiin artesaaniruoan pisteytysmallin mukaisesti, ja useat tuotteet saavuttivat hopea- ja pronssimitalitasoisia pisteitä. Kultamitaleja jaettiin kuusi, kertoo kilpailunjohtaja Riikka Meskanen Pohjois-Suomen Maa- ja kotitalousnaisista.
Vuoden 2026 kilpailussa seitsemällä tuomaristoryhmällä oli arvioitavana tuotteita yhdeksästä varsinaisesta kilpailukategoriasta sekä kahdesta Oulu2026 -erikoiskategoriasta.
– Metsän maku -erikoiskategoria keräsi runsaasti osallistujia, ja kärkisijoista käytiin niin tasainen kilpailu, että kunniamainintoja jaettiin lopulta kaksi. On hienoa nähdä, kuinka vahvasti luonnontuotteet näkyvät tämän päivän artesaaniruoassa, iloitsee Meskanen.
– Huikeista ammattilaisista koostuneet tuomariryhmät työskentelivät ammattitaitoisesti ja tehokkaasti, ja yhteistyö järjestäjien, tuomareiden, osallistujien sekä yhteistyökumppaneiden kanssa sujui erinomaisesti. Yhdessä tekemisessä on voimaa!
Tänä vuonna Artesaaniruoan SM-kilpailujen järjestäjänä toimi Pohjois-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset yhteistyössä Suomen Artesaaniruokayhdistyksen, Oulun ammattikorkeakoulun sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kilpailut olivat osa Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 tapahtumia.
Ensi vuonna Artesaaniruoka SM -kilpailut järjestetään 7.-10.10.2027 Espoossa Laurea ammattikorkeakoulun Leppävaaran kampuksella.
Vuoden 2026 palkitut
Maitotuotteet
HOPEA: Pitkäsen kuusenkerkkäjogurtti, Pitkäsen Maalaisjuusto, Lehto Sippala Oy
PRONSSI: Jukkolan leipäjuusto, Jukkola Food Oy
PRONSSI: Pitkäsen maalaisjogurtti, Pitkäsen Maalaisjuusto, Lehto Sippala Oy
PRONSSI: Jukkolan maustamaton jogurtti, Jukkola Food Oy
Kasvis- ja sienituotteet
HOPEA: Kujalan tilan tervalööki, Kujalan Herkku Oy
PRONSSI: Äppel-lökchutney, MarmeladKompaniet
PRONSSI: Lempeän tulinen tomaatti-puolukkahillo, Kati's Garden
Lihatuotteet
KULTA: Sattasen savupaisti, Lapin Gourmetkokit
HOPEA: Sattasen poron kuivaliha, Lapin Gourmetkokit
PRONSSI: Nokkos-herukka karitsan maksapihvi, Ketokaritsa
PRONSSI: Sattasen poromiehen hernekeitto, Lapin Gourmetkokit
Marja- ja hedelmätuotteet
PRONSSI: Havtornsmarmelad, Luleå konfektyr
Juomat
HOPEA: Honey Chaga Kombucha, SVONNE Åland
PRONSSI: Soinilan Omenaglögi, Soinilan Oy
PRONSSI: Soinilan Viherherukkaglögi, Soinilan Oy
PRONSSI: Kuusenkerkkäjuoma, Hirvola Nordic Origins
PRONSSI: Miun maun raparperimehu 100% ja raparperisiirappi, Päivi-Angervo
Leipomotuotteet
KULTA: Croissant, Chez Flo Oy
KULTA: Maalaisleipä, Chez Flo Oy
KULTA: Aitoo perunarieska mini, Penttilän tila
KULTA: Gårdsbodens råglimpa, Gårdsboden i Kyrkslätt
HOPEA: Kryddlimpa, Mjöli Bakery
PRONSSI: Täysruisleipä, Toinen Leipä Leipomo Oy
PRONSSI: Ruisleipä, Antin konditoria
Välipalat, snacksit ja ruokamatkamuistot
KULTA: Aito Cheddar Bites, Jukolan Juusto Oy
HOPEA: Havtornskonfekt, Luleå konfektyr
PRONSSI: Gluteeniton villilettujauhe, Tmi Anu Heikkinen
PRONSSI: Kuusenkerkkälastut, Hapanjuurenlumoa, tmi Tanja Nurmesniemi
PROSSI: Hippu, Vihreä Härkä -kasvisproteiinit, Juha-Pekka Aikola
PROSSI: Aholafarmin karpalogranola, Aholafarm
PRONSSI: Aholafarmin lähigranola, Aholafarm
Innovatiivinen artesaaniruoka
HOPEA: Antti Autio x Vaski Cider - Sarastus, Vaski Cider & Distillery, Cider Hill oy
PRONSSI: Lingonsenap, Pesula Lantbruk
ERIKOISMAININTA: Lapin Voima poro-tattiuute, Lapin Gourmetkokit
Arctic Food Lab – Artesaaniruoka -erikoiskategoria 2026
KUNNIAMAININTA: Kujalan tilan tervalööki, Kujalan Herkku Oy
KUNNIAMAININTA: Kujalan tervasiirappi, Kujalan Herkku Oy
KUNNIAMAININTA: Kuusenkerkkälastut, Hapanjuurenlumoa, tmi Tanja Nurmesniemi
Metsän maut -erikoiskategoria 2026
KUNNIAMAININTA: Kuusenkerkkäjuoma, Hirvola Nordic Origins
KUNNIAMAININTA: Kujalan tilan tervalööki, Kujalan Herkku Oy
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riikka MeskanenKilpailunjohtajaPohjois-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Pohjois-Suomi ryPuh:+358 50 466 6043riikka.meskanen@mkn.fi
Mirka OlinToiminnanjohtajaSuomen artesaaniruoka ryPuh:+358 40 568 6283mirka@artesaaniruoka.fi
Petri VähäkangasLehtori, restonomikoulutus, kilpailunjohtaja 2027Laurea-ammattikorkeakouluPuh:+358504731391petri.vahakangas@laurea.fi
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