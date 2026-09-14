39 tuotetta palkittiin Artesaaniruoan SM-kilpailussa Oulussa

Kymmenennet Artesaaniruoan SM-kilpailut huipentuivat lauantaina Oulussa Likis-lähiruokatapahtuman yhteydessä järjestettyyn palkintojenjakoon.

Kilpailuun osallistui tänä vuonna 38 yrittäjää yhteensä 69 tuotteella eri puolilta Suomea ja Ruotsia. Mitalisijoille ylsi 33 tuotetta ja kuusi tuotetta sai kunniamaininnan.

– Olen erittäin tyytyväinen kilpailuihin. Taso oli korkea, ja mukana oli upeita tuotteita sekä taitavia tuottajia. Tuotteita arvioitiin artesaaniruoan pisteytysmallin mukaisesti, ja useat tuotteet saavuttivat hopea- ja pronssimitalitasoisia pisteitä. Kultamitaleja jaettiin kuusi, kertoo kilpailunjohtaja Riikka Meskanen Pohjois-Suomen Maa- ja kotitalousnaisista.

Vuoden 2026 kilpailussa seitsemällä tuomaristoryhmällä oli arvioitavana tuotteita yhdeksästä varsinaisesta kilpailukategoriasta sekä kahdesta Oulu2026 -erikoiskategoriasta.

– Metsän maku -erikoiskategoria keräsi runsaasti osallistujia, ja kärkisijoista käytiin niin tasainen kilpailu, että kunniamainintoja jaettiin lopulta kaksi. On hienoa nähdä, kuinka vahvasti luonnontuotteet näkyvät tämän päivän artesaaniruoassa, iloitsee Meskanen.

– Huikeista ammattilaisista koostuneet tuomariryhmät työskentelivät ammattitaitoisesti ja tehokkaasti, ja yhteistyö järjestäjien, tuomareiden, osallistujien sekä yhteistyökumppaneiden kanssa sujui erinomaisesti. Yhdessä tekemisessä on voimaa!

Tänä vuonna Artesaaniruoan SM-kilpailujen järjestäjänä toimi Pohjois-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset yhteistyössä Suomen Artesaaniruokayhdistyksen, Oulun ammattikorkeakoulun sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kilpailut olivat osa Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 tapahtumia.

Ensi vuonna Artesaaniruoka SM -kilpailut järjestetään 7.-10.10.2027 Espoossa Laurea ammattikorkeakoulun Leppävaaran kampuksella.

Vuoden 2026 palkitut

Maitotuotteet

HOPEA: Pitkäsen kuusenkerkkäjogurtti, Pitkäsen Maalaisjuusto, Lehto Sippala Oy

PRONSSI: Jukkolan leipäjuusto, Jukkola Food Oy

PRONSSI: Pitkäsen maalaisjogurtti, Pitkäsen Maalaisjuusto, Lehto Sippala Oy

PRONSSI: Jukkolan maustamaton jogurtti, Jukkola Food Oy

Kasvis- ja sienituotteet

HOPEA: Kujalan tilan tervalööki, Kujalan Herkku Oy

PRONSSI: Äppel-lökchutney, MarmeladKompaniet

PRONSSI: Lempeän tulinen tomaatti-puolukkahillo, Kati's Garden

Lihatuotteet

KULTA: Sattasen savupaisti, Lapin Gourmetkokit

HOPEA: Sattasen poron kuivaliha, Lapin Gourmetkokit

PRONSSI: Nokkos-herukka karitsan maksapihvi, Ketokaritsa

PRONSSI: Sattasen poromiehen hernekeitto, Lapin Gourmetkokit

Marja- ja hedelmätuotteet

PRONSSI: Havtornsmarmelad, Luleå konfektyr

Juomat

HOPEA: Honey Chaga Kombucha, SVONNE Åland

PRONSSI: Soinilan Omenaglögi, Soinilan Oy

PRONSSI: Soinilan Viherherukkaglögi, Soinilan Oy

PRONSSI: Kuusenkerkkäjuoma, Hirvola Nordic Origins

PRONSSI: Miun maun raparperimehu 100% ja raparperisiirappi, Päivi-Angervo

Leipomotuotteet

KULTA: Croissant, Chez Flo Oy

KULTA: Maalaisleipä, Chez Flo Oy

KULTA: Aitoo perunarieska mini, Penttilän tila

KULTA: Gårdsbodens råglimpa, Gårdsboden i Kyrkslätt

HOPEA: Kryddlimpa, Mjöli Bakery

PRONSSI: Täysruisleipä, Toinen Leipä Leipomo Oy

PRONSSI: Ruisleipä, Antin konditoria

Välipalat, snacksit ja ruokamatkamuistot

KULTA: Aito Cheddar Bites, Jukolan Juusto Oy

HOPEA: Havtornskonfekt, Luleå konfektyr

PRONSSI: Gluteeniton villilettujauhe, Tmi Anu Heikkinen

PRONSSI: Kuusenkerkkälastut, Hapanjuurenlumoa, tmi Tanja Nurmesniemi

PROSSI: Hippu, Vihreä Härkä -kasvisproteiinit, Juha-Pekka Aikola

PROSSI: Aholafarmin karpalogranola, Aholafarm

PRONSSI: Aholafarmin lähigranola, Aholafarm

Innovatiivinen artesaaniruoka

HOPEA: Antti Autio x Vaski Cider - Sarastus, Vaski Cider & Distillery, Cider Hill oy

PRONSSI: Lingonsenap, Pesula Lantbruk

ERIKOISMAININTA: Lapin Voima poro-tattiuute, Lapin Gourmetkokit

Arctic Food Lab – Artesaaniruoka -erikoiskategoria 2026

KUNNIAMAININTA: Kujalan tilan tervalööki, Kujalan Herkku Oy

KUNNIAMAININTA: Kujalan tervasiirappi, Kujalan Herkku Oy

KUNNIAMAININTA: Kuusenkerkkälastut, Hapanjuurenlumoa, tmi Tanja Nurmesniemi

Metsän maut -erikoiskategoria 2026

KUNNIAMAININTA: Kuusenkerkkäjuoma, Hirvola Nordic Origins

KUNNIAMAININTA: Kujalan tilan tervalööki, Kujalan Herkku Oy