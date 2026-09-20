Keski-Suomen pelastuslaitos, mediatiedote 19.9.2026 19:22:34 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos, Mediatiedote Onnettomuusraportti 19.9.2026, viimeisen 12 tunnin ajalta klo 8:37 liikennevälinepalo, pieni, Jyväskylä Henkilöauto syttyi palamaan sisäpihalla. Auto tuhoutui palossa, mutta henkilövahinkoja ei syntynyt. Pelastuslaitos sai palon sammutettua nopeasti. klo 11:54 vahingontorjuntatehtävä, Hankasalmi Puu kaatui sähkölinjojen päälle. Pelastuslaitos eristi alueen turvallisuussyistä. klo 12:18 öljyvahinko, pieni, Rantaväylä Jyväskylä; klo 12:41 Tammitie Jyväskylä; ja klo 13:39 Laukaantie Jyväskylä Kuljetusajoneuvosta valui öljyä ajon aikana Jyväskylän alueella aiheuttaen useita vahinkoilmoituksia. Pelastuslaitos hälytettiin ja sai lopulta löydettyä vuotavan ajoneuvon sekä omistajan. Vuoto saatiin hallintaan. klo 12:35 tulipalo muu, pieni, Keuruu Voimalinjatolppa savusi. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ennen sähköyhtiön huoltohenkilöstön saapumista paikalle. klo 14:55 tieliikenneonnettomuus, pieni, Jyväskylä Ajoneuvo suistui tieltä ja osui puuhun. Kul