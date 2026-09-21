Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 20.9.2026 17:38:45 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 20.09.2026 Kooste Pelastuslaitoksen tehtävistä aamupäivältä ja iltapäivältä 08:23:19 Automaattisen paloilmoittimen hälytys: Keuruu Kohteessa leivänpaahtimesta lähtenyt käry, ei paloa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. 10:20:32 Vahingontorjunta: pieni, Saarijärvi Viitasaarentielle oli kovan tuulen vaikutuksesta kaatunut puu. Pelastuslaitos raivasi puun pois tieltä. 10:55:52 Vahingontorjunta: pieni, Toivakka Hongistonahontielle oli myrskyn seurauksena kaatunut useita puita. Pelastuslaitos raivasi arviolta 50 puuta pois, jotka aiheuttivat vaaraa tieosuudella. Tienhoitoyhdistys jatkaa loppujen puiden raivaamista. 12:22:02 Vahingontorjunta: pieni, Viitasaari Sakintiellä puu oli kaatunut tuulen vaikutuksesta ja katkaissut mökkiin menevän sähkölinjan. Pelastuslaitos raivaisi puun. Sähköyhtiö korjaa sähkölinjan. 13:18:21 Rakennuspalo: pieni, Jyväskylä Palovaroitin hälytti asunnossa. Pelastuslaitos varmisti asunnon ja kohteessa ei ollut paloa. 13:35:23 Autom