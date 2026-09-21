Uusi Sadonkorjuu-perhetapahtuma järjestetään TaiKonilla

Tapahtuma järjestetään lauantaina 26.9. klo 13–15 TaiKonin tiloissa (Itäinen Kasarmi 7–9).

Iltapäivän aikana lapset ja aikuiset pääsevät tutustumaan TaiKonin monipuoliseen taidetoimintaan esitysten, työpajojen ja yhteisten elämysten kautta. Ohjelmaa löytyy eri taiteenlajeista, ja jokainen voi osallistua omalla tavallaan.

Tapahtuma on maksuton ja suunnattu erityisesti 5–12-vuotiaille lapsille yhdessä huoltajan tai muun läheisen aikuisen kanssa.

- Tule viettämään inspiroivaa syyspäivää, kokeilemaan uutta ja nauttimaan mukavasta tunnelmasta koko perheen voimin, toivottaa apulaisrehtori Mia Wiik.

Sadonkorjuun vihannekset tarjoaa Närpiön Vihannes.