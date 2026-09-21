Uusi Sadonkorjuu-perhetapahtuma järjestetään TaiKonilla
21.9.2026 12:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Lauantaina 26.9. TaiKon täyttyy ilosta, luovuudesta ja yhdessäolosta, kun talossa järjestetään ensimmäistä kertaa Sadonkorjuu-perhetapahtuma.
Tapahtuma järjestetään lauantaina 26.9. klo 13–15 TaiKonin tiloissa (Itäinen Kasarmi 7–9).
Iltapäivän aikana lapset ja aikuiset pääsevät tutustumaan TaiKonin monipuoliseen taidetoimintaan esitysten, työpajojen ja yhteisten elämysten kautta. Ohjelmaa löytyy eri taiteenlajeista, ja jokainen voi osallistua omalla tavallaan.
Tapahtuma on maksuton ja suunnattu erityisesti 5–12-vuotiaille lapsille yhdessä huoltajan tai muun läheisen aikuisen kanssa.
- Tule viettämään inspiroivaa syyspäivää, kokeilemaan uutta ja nauttimaan mukavasta tunnelmasta koko perheen voimin, toivottaa apulaisrehtori Mia Wiik.
Sadonkorjuun vihannekset tarjoaa Närpiön Vihannes.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
apulaisrehtori Mia Wiik, puh. 0400 256 961, mia.wiik@edu.vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Ett nytt familjeevenemang Skördefest ordnas på TaiKon21.9.2026 12:01:00 EEST | Pressmeddelande
Lördag 26.9 fylls TaiKon med glädje, kreativitet och samvaro då familjeevenemanget Skördefest för första gången ordnas i huset.
Unga behöver arbetsgivare som ger dem en chans i arbetslivet21.9.2026 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Många unga har motivation och kunnande, men behöver en första möjlighet att visa vad de kan. Med sysselsättningssedeln för unga kan arbetsgivare i Österbottens sysselsättningsområde få ekonomiskt stöd för att anställa en arbetslös ung person i åldern 18–29 år. Fler arbetsgivare uppmuntras nu att ta vara på möjligheten.
Nuoret tarvitsevat työnantajia, jotka antavat heille mahdollisuuden työelämässä21.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Monella nuorella on motivaatiota ja osaamista, mutta he tarvitsevat ensimmäisen mahdollisuuden näyttää osaamisensa. Nuorten työllistymissetelillä Pohjanmaan työllisyysalueen työnantajat voivat saada taloudellista tukea työttömän 18–29-vuotiaan nuoren palkkaamiseen. Työnantajia kannustetaan nyt tarttumaan tilaisuuteen.
Metviksparken utvecklas: intill naturstigen byggs ett uteklassrum18.9.2026 14:09:58 EEST | Pressmeddelande
I samband med naturstigen vid Metviken byggs just nu ett uteklassrum som ska vara tillgängligt och i gemensam användning och som i framtiden kan utnyttjas till exempel vid undervisningen av skolgrupper. Medan byggarbetena pågår är naturstigen huvudsakligen i användning, men en del av den är tillfälligt avstängd. Avsikten är att uteklassrummet ska stå klart senast i november.
Onkilahden puisto kehittyy: luontopolun viereen rakennetaan ulkoluokka18.9.2026 14:09:09 EEST | Tiedote
Onkilahden luontopolun yhteyteen rakennetaan parhaillaan esteetön ja yhteiskäyttöinen ulkoluokka, jota voidaan tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi kouluryhmien opetuksessa. Rakennustöiden aikana luontopolku pysyy pääosin käytössä, mutta osa siitä on suljettu tilapäisesti. Ulkoluokan on tarkoitus valmistua marraskuuhun mennessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme