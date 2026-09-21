Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uusi Sadonkorjuu-perhetapahtuma järjestetään TaiKonilla

21.9.2026 12:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Lauantaina 26.9. TaiKon täyttyy ilosta, luovuudesta ja yhdessäolosta, kun talossa järjestetään ensimmäistä kertaa Sadonkorjuu-perhetapahtuma.

Tapahtuma järjestetään lauantaina 26.9. klo 13–15 TaiKonin tiloissa (Itäinen Kasarmi 7–9).

Iltapäivän aikana lapset ja aikuiset pääsevät tutustumaan TaiKonin monipuoliseen taidetoimintaan esitysten, työpajojen ja yhteisten elämysten kautta. Ohjelmaa löytyy eri taiteenlajeista, ja jokainen voi osallistua omalla tavallaan.

Tapahtuma on maksuton ja suunnattu erityisesti 5–12-vuotiaille lapsille yhdessä huoltajan tai muun läheisen aikuisen kanssa.

- Tule viettämään inspiroivaa syyspäivää, kokeilemaan uutta ja nauttimaan mukavasta tunnelmasta koko perheen voimin, toivottaa apulaisrehtori Mia Wiik.

Sadonkorjuun vihannekset tarjoaa Närpiön Vihannes.

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasalapsettaiteen perusopetus

Yhteyshenkilöt

apulaisrehtori Mia Wiik, puh. 0400 256 961, mia.wiik@edu.vaasa.fi

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

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