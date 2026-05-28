Haitalliset työmarkkinakonfliktit fokuksessa – mitä Suomi ja Ruotsi voivat oppia toisiltaan?
22.9.2026 08:13:00 EEST | Finsk-svenska handelskammaren | Kutsu
Jokainen menetetty työtunti on merkki työmarkkinoiden toimintahäiriöstä. Työnantajien ja työntekijöiden väliset konfliktit aiheuttavat kustannuksia pienempien tulojen ja voittojen, alhaisempien verotulojen ja työnantajamaksujen sekä heikentyneen ostovoiman muodossa.
Samalla on tärkeää, ettei osapuolia pakoteta luopumaan laissa säädetyistä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan – haasteena on löytää malleja ja menettelytapoja, joiden avulla perustavanlaatuiset näkemyserot voidaan ratkaista.
Ruotsissa solmittiin vuonna 1938 kuuluisa Saltsjöbadsavtalet-sopimus, joka perustuu työnantajien ja ammattiliittojen väliseen yhteisymmärrykseen. Sopimus päätti kaksi vuosikymmentä kestäneen toistuvien ja kalliiden työmarkkinakonfliktien jakson. Sopimusta on usein tarjottu malliksi Suomelle, jossa lakkoihin ja työsulkuihin on perinteisesti liittynyt huomattavasti enemmän vastakkainasettelua, ja jossa lakkoilupäivien määrä on ollut selvästi suurempi kuin Ruotsissa.
Helsingissä torstaina 24. syyskuuta järjestettävässä erityisseminaarissamme tarkastellaan muun muassa seuraavia kysymyksiä:
- Millainen työmarkkinaosapuolten välinen suhde on tällä hetkellä Suomessa ja Ruotsissa?
- Mikä on työmarkkinakonfliktien keskeisin syy, ja mitä tilanteen muuttaminen edellyttää?
- Miten poliittiset kannanotot vaikuttavat neuvotteluihin Ruotsissa, ja mitä Ruotsi voi oppia Suomen kokemuksista politiikan ja työmarkkinoiden välisestä vuorovaikutuksesta?
- Mitä ammattiliittojen jäsenmäärän väheneminen merkitsee tulevien neuvottelujen kannalta?
Seminaariin osallistuu työmarkkinoiden asiantuntijoita Suomesta ja Ruotsista, muun muassa Svenskt Näringslivin varatoimitusjohtaja ja työnantajakysymyksistä vastaava Mattias Dahl, Ruotsin keskusammattijärjestö LO:n sopimussihteeri Veli-Pekka Säikkälä, SAK:n työmarkkinapäällikkö Jaana Ylitalo sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n pääekonomisti Penna Urrila.
Seminaarin järjestää Suomen ja Ruotsin välisen kaupan tärkein verkosto, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari, yhteistyössä New Republic Public Affairsin kanssa.
Päivä: Torstai 24. syyskuuta 2026
Aika: Seminaari klo 11.30–13.00, minkä jälkeen kahvitarjoilu ja verkostoitumistilaisuus klo 14.00 asti.
Paikka: Scandic Helsinki Hub, Annankatu 18, Helsinki
Pyrimme tarjoamaan mahdollisuuden haastatella paneelin osallistujia lyhyesti seminaarin yhteydessä.
Ilmoitathan haastattelutoiveestasi etukäteen:
- Martin von Pfaler, +46 767 225 666, martin.von.pfaler@finsve.com
- Tua Takasu, +358 40 71 22 091, tua.takasu@finsve.com
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Yhteyshenkilöt
Kjell SkoglundToimitusjohtajaPuh:040 560 3922kjell.skoglund@finsve.com
Linkit
Tavoitteena Suomen Ruotsiin suuntautuvan viennin edistäminen
Suomalais-ruotsalainen kauppakamari (FINSVE) on luotettava kumppani ja voimavara suomalaisille yrityksille. Autamme erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä aloittamaan liiketoimintaansa Ruotsin markkinoilla. FINSVEllä on resursseja, osaamista ja yhteistyöverkosto, jotka mahdollistavat liiketoiminnan kehittämisen vastaamaan yrityksesi tavoitteita. FINSVE perustettiin vuonna 1936 ja viettää tänä vuonna 90-vuotisjuhliaan.
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