Haitalliset työmarkkinakonfliktit fokuksessa – mitä Suomi ja Ruotsi voivat oppia toisiltaan?

Samalla on tärkeää, ettei osapuolia pakoteta luopumaan laissa säädetyistä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan – haasteena on löytää malleja ja menettelytapoja, joiden avulla perustavanlaatuiset näkemyserot voidaan ratkaista.

Ruotsissa solmittiin vuonna 1938 kuuluisa Saltsjöbadsavtalet-sopimus, joka perustuu työnantajien ja ammattiliittojen väliseen yhteisymmärrykseen. Sopimus päätti kaksi vuosikymmentä kestäneen toistuvien ja kalliiden työmarkkinakonfliktien jakson. Sopimusta on usein tarjottu malliksi Suomelle, jossa lakkoihin ja työsulkuihin on perinteisesti liittynyt huomattavasti enemmän vastakkainasettelua, ja jossa lakkoilupäivien määrä on ollut selvästi suurempi kuin Ruotsissa.

Helsingissä torstaina 24. syyskuuta järjestettävässä erityisseminaarissamme tarkastellaan muun muassa seuraavia kysymyksiä:

Millainen työmarkkinaosapuolten välinen suhde on tällä hetkellä Suomessa ja Ruotsissa?

Mikä on työmarkkinakonfliktien keskeisin syy, ja mitä tilanteen muuttaminen edellyttää?

Miten poliittiset kannanotot vaikuttavat neuvotteluihin Ruotsissa, ja mitä Ruotsi voi oppia Suomen kokemuksista politiikan ja työmarkkinoiden välisestä vuorovaikutuksesta?

Mitä ammattiliittojen jäsenmäärän väheneminen merkitsee tulevien neuvottelujen kannalta?

Seminaariin osallistuu työmarkkinoiden asiantuntijoita Suomesta ja Ruotsista, muun muassa Svenskt Näringslivin varatoimitusjohtaja ja työnantajakysymyksistä vastaava Mattias Dahl, Ruotsin keskusammattijärjestö LO:n sopimussihteeri Veli-Pekka Säikkälä, SAK:n työmarkkinapäällikkö Jaana Ylitalo sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n pääekonomisti Penna Urrila.

Seminaarin järjestää Suomen ja Ruotsin välisen kaupan tärkein verkosto, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari, yhteistyössä New Republic Public Affairsin kanssa.

Päivä: Torstai 24. syyskuuta 2026

Aika: Seminaari klo 11.30–13.00, minkä jälkeen kahvitarjoilu ja verkostoitumistilaisuus klo 14.00 asti.

Paikka: Scandic Helsinki Hub, Annankatu 18, Helsinki

Pyrimme tarjoamaan mahdollisuuden haastatella paneelin osallistujia lyhyesti seminaarin yhteydessä.

Ilmoitathan haastattelutoiveestasi etukäteen: