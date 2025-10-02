25. syyskuuta vietetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden vuosipäivää ympäri Suomen

Kestävän kehityksen liputuspäivää (SDG Flag Day) vietetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kunniaksi. Liputuspäivään osallistuvat osoittavat sitoutumisensa kestävän kehityksen tavoitteisiin, joiden päämääriä ovat muun muassa köyhyyden poistaminen, hyvä koulutus, kestävät kaupungit, ilmastoteot ja vastuullinen kuluttaminen.

Mukana kampanjassa on lukuisia yrityksiä, järjestöjä, kaupunkeja, kuntia sekä muita organisaatioita. Liputuspäivään voi osallistua myös yksityishenkilönä nostamalla kestävän kehityksen lipun salkoon tai jakamalla teemaan liittyviä sisältöjä sosiaalisessa mediassa. Ajantasainen osallistujalista löytyy täältä.

Kestävän kehityksen lippukampanjan toteuttavat Suomessa YK:n yritysvastuualoite UN Global Compact Suomi sekä Suomen YK-liitto.

Kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat yhteisen suunnan

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet eli SDG:t (Sustainable Development Goals) ovat kaikkien YK:n jäsenvaltioiden hyväksymä maailmanlaajuinen suunnitelma köyhyyden poistamiseksi ja kestävän taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kehityksen turvaamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteet kattavat laajan joukon yhteiskunnallisia kysymyksiä aina eriarvoisuuden vähentämisestä ja terveyden edistämisestä ilmastotoimiin, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja kestävään talouskasvuun. Yhteensä 17 tavoitetta muodostavat Agenda2030-ohjelman.

"Kestävä kehitys edellyttää meidän kaikkien panosta ja yhteistä tekemistä. Juuri siksi SDG Flag Day on tärkeä muistutus siitä, että meillä kaikilla on rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Kun yritykset, julkinen sektori, järjestöt ja kansalaiset toimivat yhdessä, voimme vauhdittaa muutosta sekä Suomessa että globaalisti", sanoo Helena Laukko Suomen YK-liitosta.

Ratkaisuja tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan

Määrätietoinen työ SDG-tavoitteiden eteen on tuottanut tuloksia. Esimerkiksi äitiys- ja lapsikuolleisuus ovat vähentyneet, ja lapsiavioliittojen määrä on laskenut. Samalla yhä useammalla ihmisellä on pääsy puhtaaseen juomaveteen ja sähköön. Uusiutuvan energian käyttö on kasvanut nopeasti ja digitaaliset yhteydet ulottuvat nykyään valtaosaan maailman väestöstä.

Edistys etenee monilla osa-alueilla kuitenkin liian hitaasti. Tällä hetkellä 36 prosenttia mitattavista tavoitteista etenee ja 15 prosentissa kehitys on jopa kääntynyt taaksepäin.

Konfliktien, hitaan talouskasvun ja ilmastonmuutoksen lisäksi globaali kehitysrahoituksen tason lasku vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista erityisesti haavoittuvimmissa maissa. Tämä kasvattaa eroa tavoitteiden ja todellisuuden välillä sekä uhkaa kumota vuosikymmenten aikana saavutettua kehitystä.

”Suomi kuuluu edelleen maailman kärkimaihin kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä, mutta tavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä edellyttää määrätietoisia toimia kaikilta yhteiskunnan sektoreilta. Yrityksillä on tässä keskeinen rooli, sillä vastuulliset valinnat ja investoinnit rakentavat sekä kestävää yhteiskuntaa että pitkän aikavälin liiketoiminnan menestystä. Nyt ei ole aika perääntyä, vaan yhdistää voimat loppukiriin”, sanoo UN Global Compact Suomen pääsihteeri Maria Sangder.

Taustaa: YK:n kestävän kehityksen tavoitteet