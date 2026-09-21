Minja Koskela: Häkkänen vaarantaa Suomen turvallisuusneuvostokampanjan – Koskelalta kirjallinen kysymys
21.9.2026 11:09:34 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Minja Koskelan mukaan ulkoministeri Elina Valtosen ja puolustusministeri Antti Häkkäsen toimet osoittavat, että hallituksen Israel-politiikka on vastuuttomalla tavalla sekaisin. Koskelan mukaan se vaarantaa Suomen turvallisuusneuvostokampanjan.
– Samalla kun ulkoministeri Valtonen allekirjoitti Suomen nimissä Israelin Palestiinaan rakentamien laittomien siirtokuntien vastaisen julkilausuman, vierailee puolustusministeri Häkkänen Israelissa ihailemassa aseita, joilla palestiinalaisia tapetaan, Koskela sanoo.
Vasemmistoliitto on vaatinut, että asekauppa Israelin kanssa lopetetaan kokonaan. Ulkoministeri on todennut, ettei Suomi käytännössä käy kauppaa Israelin kanssa. Puolustusministerin Israelin vierailun tarkoituksena oli kuitenkin mitä ilmeisemmin edistää maiden välistä puolustusyhteistyötä.
– Häkkäsen vierailu Israelissa on tulkittavissa tuen osoitukseksi Israelille ja sen toiminnalle Gazassa. Tämä on totaalisen väärä signaali maailmalle. Suomen tulisi tehdä kaikkensa Israelin toimien pysäyttämiseksi Gazassa ja palestiinalaisten auttamiseksi, sanoo Koskela.
Koskela myös sanoo, että kokoomusministereiden keskenään ristiriitaiset linjat pahimmillaan vaarantavat Suomen mahdollisen paikan YK:n turvallisuusneuvostossa. Suomi hakee paikkaa kaudelle 2029–2030 ja kampanja on jo käynnissä. Ulkoministerin mukaan Suomi hakee neuvostoon puolustaakseen sääntöpohjaista järjestelmää ja kansainvälistä oikeutta.
Koskela jättää asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa kysytään muun muassa, onko Häkkäsen toimintaa arvioitu suhteessa siihen, että Suomi hakee YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi hakuprosessin kärkenä kansainvälisen oikeuden ja sääntöpohjaisuuden puolustaminen, sekä miten mahdollinen arviointi on tapahtunut.
– Puolustusministerin Israel-seikkailu vie Suomen turvallisuusneuvostokampanjan perusteilta pohjan. Miten hallitus voi väittää puolustavansa kansainvälistä oikeutta samalla syventäen yhteistyötä sotarikoksiin ja kansanmurhaan syyllistyvän valtion kanssa, Koskela kysyy.
Yhteyshenkilöt
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
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