Vihreiden Hyrkkö: Talouden ennustaminen on kuin ennustaisi teelehdistä tulevaisuutta, jos ympäristökriisien vaikutuksia ei tunnisteta

– Talouden ennustaminen ilman ympäristökriisien vaikutuksia koskevia laskelmia on kuin ennustaisi teelehdistä tulevaisuutta. Jo viime kesän helleaalto Euroopassa osoitti, että ilmastokriisi tulee taloudelle erittäin kalliiksi: Saksalle helleaalto maksoi 6 miljardia euroa, Espanjassa pelkkiin maastopalojen sammutustöihin käytettiin yli 3 miljardia. Tulevina vuosina vaikutukset ovat entistä arvaamattomampia, sanoo vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö.

Hyrkkö kiinnittää huomiota siihen, että “ilmasto” mainitaan ennusteessa vain kerran puhuttaessa ilmastonmuutoksen torjunnan vaikutuksista hintakehitykseen. “Luontoa” ei puolestaan mainita kertaakaan. Hän muistuttaa VM:n itsensä todenneen, että sen nykyiset ennustemallit eivät kykene arvioimaan ympäristöriskien vaikutuksia riittävällä tavalla.

Valtiovarainministeriön aiemman arvion mukaan velkasuhde voi nousta pahimmillaan jopa 30 prosenttia perusuraan verrattuna vuoteen 2070 mennessä.

– Mittakaava on valtava, pystyttiin sitä ennustamaan tai ei. Jos emme kykene pysäyttämään ilmastokriisiä, velkasuhteen vakauttamisesta on turha haaveilla. Kuvaavaa on myös, että luontokatoa ei ennusteessa edes mainita. Lopulta luonto ottaa velkajarrusta niskalenkin, Hyrkkö jyrähtää.

Hyrkkö kiinnittää huomiota myös VM:n sinänsä paikkansa pitävään johtopäätökseen, että öljyn korkea hinta jarruttaa kasvua.

– Talouden riippuvuus halvasta öljystä on itsestäänselvästi kestämätöntä. Fossiiliriippuvuuksia purkamisessa tarvitaan tiikerinloikka, sanoo Hyrkkö.

Valtiovarainministeriön runollinen Becket-sitaatti pätee Hyrkön mukaan myös ilmasto- ja luontokriisin vaikutuksiin ihmisten arjessa ja taloudessa.

– ”Odotimme, että huomenna hän tulee, mutta hän tulikin jo tänään.” Valtiovarainministeriön on pikaisesti kehitettävä kyvykkyyttään arvioida ympäristökriisien vaikutusta talouteen. Ja ennen kaikkea poliitikkojen on tunnustettava nämä tosiasiat, vaatii Hyrkkö.