Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdepalveluja kehitetään kolmen merkittävän hankkeen voimin

C-hepatiitin testaus ja hoito tuodaan lähemmäs asiakkaita

Hepatiitti C:n eliminointihankkeen tavoitteena on löytää C-hepatiittia sairastavat ja ohjata heidät hoitoon. Samalla parannetaan testauksen ja hoidon saavutettavuutta. Pistämällä huumeita käyttäville tai käyttäneille henkilöille tarjotaan C-hepatiittitestin lisäksi hepatiitti B- ja HIV-testit.

Hankkeen työntekijät kiertävät testaamassa asiakkaita muun muassa sote-asemilla, terveysneuvontapisteissä, päihdepalveluyksiköissä ja asumispalveluissa. Lisäksi päihde- ja riippuvuussairauksien Happi-yksikössä (Hatanpäänkatu 22, 33900 Tampere) voi käydä testattavana ilman ajanvarausta tiistaisin kello 12–14. Elokuun loppuun mennessä testattuja asiakkaita oli 220, ja heistä 42:lla eli 19 prosentilla todettiin C-hepatiitti.

C-hepatiitin hoito voidaan toteuttaa esimerkiksi asiakkaan omalla sote-asemalla tai päihdepalveluyksikössä. Onnistuminen edellyttää aktiivista yhteistyötä, asiakkaiden motivointia sekä ammattilaisten tukea ja ohjausta. Tietoa C-hepatiitin testaamisesta ja hoidosta pyritään jakamaan aktiivisesti niin asiakkaille kuin ammattilaisillekin. Lisäksi hankkeessa tuotetaan koulutusmateriaalia ammattilaisille.

TEHO-hanke rakentaa polkuja avun piiriin

TEHO-hankkeessa (Tavoita, Ehkäise, Hoida: Yhteistyöllä kohti huumehaittojen vähentämistä) ehkäistään nuorten aikuisten huumekuolemia rakentamalla uusia toimintamalleja ja vahvistamalla päihdehoidon osaamista. Hanke on suunniteltu yhteistyössä Sisä-Suomen yhteistyöalueella.

Acutasta on helmikuusta lähtien voitu ohjata 18–25-vuotiaita mielenterveys- ja päihdepalvelujen interventioon yliannostuksen, pistosinfektion tai huumekatkolle tai vieroitukseen hakeutumisen jälkeen. Heinäkuusta alkaen ohjaaminen on ollut mahdollista myös ensihoidosta.

Hankkeessa kehitetään toimintamalleja päivystykseen ja lastensuojeluun sekä rakennetaan hyvinvointialueelle menetelmäkouluttajien verkostoa. Lisäksi tehdään jalkautuvaa työtä asiakkaiden pariin. Syksyllä alkavassa pilotissa poliisi voi ohjata päihteillä oireilevia nuoria matalalla kynnyksellä kokemusasiantuntijalle. Vastaavaa matalan kynnyksen ohjausta tehdään tulevaisuudessa myös lastensuojelusta. Lisäksi TEHO-hanke osallistuu stigmaa vähentävään ja huumekuolemia ehkäiseviä ensiaputaitoja edistävään YTA-tasoiseen kampanjaan, joka alkaa viikolla 40.

SCOPE yhtenäistää tietoa ja vaikuttavuuden arviointia

Vuosina 2026–2028 toteutettava SCOPE-hanke (Substance use, Coding, Optimization, Problem recognition, Evidence) keskittyy päihdehäiriöiden tunnistamiseen ja dokumentointiin sekä hoidon vaikuttavuuden arviointiin. Hanke vastaa päihdepalvelujärjestelmän pirstaleisuuteen, vaihteleviin kirjaamiskäytäntöihin ja yhtenäisten seurantamittareiden puutteeseen. Toteuttajina ovat Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueet, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Turun yliopisto. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia.

Hankkeessa kerätään parhaillaan anonyymilla asiakaskyselyllä tietoa Pirhan ja Varhan päihdepalvelujen asiakkaista. Vuosina 2027 ja 2028 toteutetaan yhden vuorokauden tiedonkeruu päihde- ja riippuvuusasioinneista sote-palveluissa. Lisäksi ammattilaisten kirjaamisosaamista vahvistetaan kansallisella MOOC-koulutuksella, ja päihdepalveluihin kehitetään mittareita hoidon vaikuttavuuden arviointiin.

Yhteinen tavoite on toimivammat päihdepalvelut

Kolmen hankkeen yhteinen tavoite on kehittää päihdepalveluja tiedon, koulutuksen ja käytännön yhteistyön pohjalta. Työssä yhdistyvät asiakkaiden tavoittaminen, oikea-aikainen hoitoon ohjaaminen, ammattilaisten osaamisen vahvistaminen ja palvelujen vaikuttavuuden seuranta.