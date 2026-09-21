Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdepalveluja kehitetään kolmen merkittävän hankkeen voimin
21.9.2026 11:26:27 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdepalveluissa on käynnissä kolme hanketta, jotka vahvistavat päihteitä käyttävien henkilöiden tavoittamista, hoitoon pääsyä ja palvelujen vaikuttavuutta. Hepatiitti C:n eliminointihanke, TEHO-hanke ja SCOPE-hanke tuottavat tietoa sekä kehittävät uusia toimintamalleja yhteistyössä eri ammattilaisten ja toimijoiden kanssa. Hankkeissa työskentelee yhteensä kymmenen työntekijää osa- tai kokoaikaisesti.
C-hepatiitin testaus ja hoito tuodaan lähemmäs asiakkaita
Hepatiitti C:n eliminointihankkeen tavoitteena on löytää C-hepatiittia sairastavat ja ohjata heidät hoitoon. Samalla parannetaan testauksen ja hoidon saavutettavuutta. Pistämällä huumeita käyttäville tai käyttäneille henkilöille tarjotaan C-hepatiittitestin lisäksi hepatiitti B- ja HIV-testit.
Hankkeen työntekijät kiertävät testaamassa asiakkaita muun muassa sote-asemilla, terveysneuvontapisteissä, päihdepalveluyksiköissä ja asumispalveluissa. Lisäksi päihde- ja riippuvuussairauksien Happi-yksikössä (Hatanpäänkatu 22, 33900 Tampere) voi käydä testattavana ilman ajanvarausta tiistaisin kello 12–14. Elokuun loppuun mennessä testattuja asiakkaita oli 220, ja heistä 42:lla eli 19 prosentilla todettiin C-hepatiitti.
C-hepatiitin hoito voidaan toteuttaa esimerkiksi asiakkaan omalla sote-asemalla tai päihdepalveluyksikössä. Onnistuminen edellyttää aktiivista yhteistyötä, asiakkaiden motivointia sekä ammattilaisten tukea ja ohjausta. Tietoa C-hepatiitin testaamisesta ja hoidosta pyritään jakamaan aktiivisesti niin asiakkaille kuin ammattilaisillekin. Lisäksi hankkeessa tuotetaan koulutusmateriaalia ammattilaisille.
TEHO-hanke rakentaa polkuja avun piiriin
TEHO-hankkeessa (Tavoita, Ehkäise, Hoida: Yhteistyöllä kohti huumehaittojen vähentämistä) ehkäistään nuorten aikuisten huumekuolemia rakentamalla uusia toimintamalleja ja vahvistamalla päihdehoidon osaamista. Hanke on suunniteltu yhteistyössä Sisä-Suomen yhteistyöalueella.
Acutasta on helmikuusta lähtien voitu ohjata 18–25-vuotiaita mielenterveys- ja päihdepalvelujen interventioon yliannostuksen, pistosinfektion tai huumekatkolle tai vieroitukseen hakeutumisen jälkeen. Heinäkuusta alkaen ohjaaminen on ollut mahdollista myös ensihoidosta.
Hankkeessa kehitetään toimintamalleja päivystykseen ja lastensuojeluun sekä rakennetaan hyvinvointialueelle menetelmäkouluttajien verkostoa. Lisäksi tehdään jalkautuvaa työtä asiakkaiden pariin. Syksyllä alkavassa pilotissa poliisi voi ohjata päihteillä oireilevia nuoria matalalla kynnyksellä kokemusasiantuntijalle. Vastaavaa matalan kynnyksen ohjausta tehdään tulevaisuudessa myös lastensuojelusta. Lisäksi TEHO-hanke osallistuu stigmaa vähentävään ja huumekuolemia ehkäiseviä ensiaputaitoja edistävään YTA-tasoiseen kampanjaan, joka alkaa viikolla 40.
SCOPE yhtenäistää tietoa ja vaikuttavuuden arviointia
Vuosina 2026–2028 toteutettava SCOPE-hanke (Substance use, Coding, Optimization, Problem recognition, Evidence) keskittyy päihdehäiriöiden tunnistamiseen ja dokumentointiin sekä hoidon vaikuttavuuden arviointiin. Hanke vastaa päihdepalvelujärjestelmän pirstaleisuuteen, vaihteleviin kirjaamiskäytäntöihin ja yhtenäisten seurantamittareiden puutteeseen. Toteuttajina ovat Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueet, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Turun yliopisto. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia.
Hankkeessa kerätään parhaillaan anonyymilla asiakaskyselyllä tietoa Pirhan ja Varhan päihdepalvelujen asiakkaista. Vuosina 2027 ja 2028 toteutetaan yhden vuorokauden tiedonkeruu päihde- ja riippuvuusasioinneista sote-palveluissa. Lisäksi ammattilaisten kirjaamisosaamista vahvistetaan kansallisella MOOC-koulutuksella, ja päihdepalveluihin kehitetään mittareita hoidon vaikuttavuuden arviointiin.
Yhteinen tavoite on toimivammat päihdepalvelut
Kolmen hankkeen yhteinen tavoite on kehittää päihdepalveluja tiedon, koulutuksen ja käytännön yhteistyön pohjalta. Työssä yhdistyvät asiakkaiden tavoittaminen, oikea-aikainen hoitoon ohjaaminen, ammattilaisten osaamisen vahvistaminen ja palvelujen vaikuttavuuden seuranta.
Yhteyshenkilöt
Jenna MakkonenprojektipäällikköMielenterveys- ja päihdepalvelut / TEHO-hankePuh:044 4722 876jenna.makkonen@pirha.fi
Sanna IivonenprojektikoordinaattoriSCOPE-hankePuh:040 1295 848sanna.v.iivonen@pirha.fi
Tuija VuolleprojektipäällikköMielenterveys- ja päihdepalvelut / Hepatiitti C:n eliminointihankePuh:044 4729 446tuija.vuolle@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Aluehallitus hyväksyi järjestöjen avustusten uudet periaatteet21.9.2026 11:02:39 EEST | Tiedote
Maanantaina kokoontunut aluehallitus hyväksyi järjestöjen avustustoiminnan yleiset periaatteet. Avustettavan toiminnan pitää jatkossa tukea alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteita, ja arvioinnin läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta lisätään. Aluehallitus käynnisti myös Pitkäniemen isoimman rakennuskokonaisuuden myyntivalmistelut.
Ylöjärven hyvinvointikioski muuttaa sote-asemalle maaliskuussa 202718.9.2026 12:54:18 EEST | Tiedote
Elon kauppakeskuksessa sijaitseva Ylöjärven hyvinvointikioski muuttaa maaliskuussa 2027 Ylöjärven sote-asemalle osoitteeseen Mikkolankatu 10. Hyvinvointikioskin vuokrasopimus kauppakeskus Elossa päättyy helmikuun lopussa.
Aluevaltuustossa 21.9. osavuosikatsaus ja ikäihmisten palvelujen seurantaraportteja – seuraa kyselytuntia ja kokousta etänä18.9.2026 10:13:08 EEST | Tiedote
Aluevaltuusto kokoontuu maanantaina 21.9. etäyhteyksillä. Kello 16 pidetään kyselytunti ja varsinainen kokous alkaa kello 17. Esityslistalla on muun muassa vastaus arviointikertomukseen, kesäkuun osavuosikatsaus sekä ikääntyneiden palveluketjun kehittämissuunnitelman ja IKI2035-kehittämisohjelman seurantaraportit.
Keliakian lääkehoidon kehittämisessä lupaavia tuloksia – Tays mukana tutkimuksessa18.9.2026 09:46:13 EEST | Tiedote
Kansainvälisessä tutkimuksessa saatiin lupaavia tuloksia uudesta keliakian lääkehoidosta. Tutkimukseen osallistui myös pirkanmaalaisia potilaita, jotka kävivät tutkimuskäynneillä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa Taysissa. Tulokset vahvistavat toiveita siitä, että gluteenittoman ruokavalion rinnalle voitaisiin tulevaisuudessa kehittää lääkehoitoja keliakiaa sairastaville.
Aluehallitus käynnisti palvelujen muutosten edellyttämät yhteistoimintaneuvottelut sosiaali- ja terveyspalveluissa17.9.2026 11:40:40 EEST | Tiedote
Aluehallitus päätti torstaina käynnistää kohdennetut yhteistoimintaneuvottelut kolmelle sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelulinjalle. Neuvottelut perustuvat toiminnan muutoksiin, joita syntyy muun muassa palveluverkkomuutosten, palvelujen kysynnän, vuokrasopimusten päättymisen tai turvallisuussyiden vuoksi. Aluehallitus ei tavoittele neuvotteluilla euromääräisiä säästötavoitteita eikä tavoitteena ole vähentää vakituista henkilöstöä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme