Vasemmistoliitto

Minja Koskela: Oikeistohallitus hyökkää aborttioikeutta vastaan

21.9.2026 11:23:38 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

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Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela tyrmää Orpon hallituksen esittämän uuden 257 euron suuruisen aborttimaksun, joka koskisi omasta pyynnöstä tehtyjä abortteja.

Kuva: Outi Neuvonen

– Oikeistohallitus hyökkää aborttioikeutta vastaan rankaisemalla ei-lääketieteellisestä abortista ideologisella sakkomaksulla. Julkisuustietojen mukaan kyseessä on ollut kristilisdemokraattien vaatimus, johon taipuminen kertoo kokoomuksen alennustilasta, Koskela sanoo.

Koskela toivoo, että erityisesti tasa-arvoasioista vastaava kokoomusministeri Karoliina Partanen selventäisi, miksi hallitus on hyväksynyt aborttivastaisen linjauksen. 

– On yksinkertaisesti vastenmielistä, että jo itsessään haitallisilla asiakasmaksukorotuksilla tehdään poliittisia lehmänkauppoja ja ajetaan äärimmäisen taantumuksellisia ideologisia tavoitteita, Koskela sanoo.

Yhteyshenkilöt

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