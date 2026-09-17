Itäkeskuksen joukkoliikenneterminaalin suunnitteluun haetaan ratkaisuja arkkitehtuuri- ja karkkitehtuurikilpailulla

Liikennepaikasta uudistuvan Itä-Helsingin keskustan portiksi



Joukkoliikenneterminaalia suunnitellaan vuonna 1982 valmistuneen metro- ja bussiaseman paikalle. Uudistuksessa myös pikaraitiotien päätepysäkki sijoittuisi osaksi uutta terminaalia, jotta vaihtoyhteydet olisivat entistä sujuvammat, ja matkustajakokemus olisi miellyttävä, selkeä ja turvallinen.



Kilpailun keskeisenä tavoitteena on myös luoda Itäkeskukselle uutta, positiivista ilmettä. Ehdotuksista odotetaan kaupunkikuvallisesti kiinnostavia, sillä suunniteltava alue on käyntikortti koko uudistuvalle Itä-Helsingin keskustalle. Jatkossa alue ei olisi pelkkä liikennepaikka, vaan tunnistettava, korkeatasoinen kokonaisuus, joka heijastaa Itä-Helsingin uudistuvan keskustan identiteettiä ja kehitystä.





Karkkitehtuurikilpailussa mielikuvitus saa lentää



Lapsiperhevaltaisessa Itä-Helsingissä asuu eniten lapsia kaikista Helsingin suurpiireistä. Joukkoliikenneterminaali on keskeinen vaihtopaikka myös lapsille ja nuorille. Varsinaisen kilpailun rinnalla järjestetään karkkitehtuurikilpailu, johon odotetaan erityisesti alueella asuvien lasten ja nuorten näkemyksiä esimerkiksi alueen maamerkistä. Tavoitteena on kerätä lasten ja nuorten näkökulmia uuden joukkoliikenneterminaalin jatkosuunnitteluun.



–On tärkeää, että lapset ja nuoret pääsevät osallistumaan heitä koskettavan alueen suunnitteluun tavalla, joka on heille sopiva. Taiteen ja mielikuvituksen yhdistäminen omaa elämää koskettavaan paikkaan on hieno tapa kuulla lasten ja nuorten mielipiteitä. He ovat alueen tulevia käyttäjiä, joten on tärkeä kuulla myös mitä mieltä he ovat, kertoo apulaispormestari Johanna Laisaari.



Karkkitehtuurikilpailussa on oma kilpailuohjelma, arviointi ja palkinnot. Kilpailu järjestetään kolmessa ikäryhmässä, ja jokaisen sarjan kolme parasta ideaa palkitaan 100-300 euron palkinnoilla. Kilpailu ratkeaa helmikuussa 2027.

Uusi joukkoliikenneterminaali on osa Itäkeskuksen laajaa uudistumista



Varsinaisen arkkitehtuurikilpailun voittaja julkistetaan huhtikuussa 2027. Tavoitteena on, että suunnittelu alkaisi myös jo vuoden 2027 puolella. Alustavan aikataulun mukaan uusi joukkoliikenneterminaali valmistuisi jo vuonna 2032.



Joukkoliikenneterminaali on osa Itäkeskuksen muutosta lähiökeskuksesta kaupunkimaisemmaksi Itä-Helsingin keskustaksi. Muutos käynnistyy kaupungin omilla hankkeilla – myös kulttuurikeskus Stoan arkkitehtuurikilpailun voittaja valitaan keväällä 2027, uimahalli perusparannetaan ja julkista kaupunkitilaa tullaan kehittämään. Alueella on jo rakennettu tai perusparannettu useampi koulu ja päiväkoti, ja lisää uudistuksia on suunnitteilla. Uutta kaupunkimaisempaa asuntokantaa on suunniteltu Stoan ja Puhoksen ympäristöön sekä Puotilan metroaseman ympäristöön.



Joukkoliikenneterminaalin arkkitehtuurikilpailun järjestävät Helsingin kaupunki, Kaupunkiliikenne Oy ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) yhteistyössä Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa. Karkkitehtuurikilpailun järjestää Helsingin kaupunki yhteistyössä Kaupunkiliikenne Oy:n ja Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin kanssa.