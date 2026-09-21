Tutkimus: Kaksi kolmesta nuoresta aikuisesta työllistyi viime kesänä – mediaanipalkka oli 1 750 euroa

Nuorten työllisyystilanne on herättänyt viime aikoina paljon keskustelua. Suomessa rahoitusratkaisuja tarjoava Bigbank selvitti suomalaisten 18–25-vuotiaiden nuorten aikuisten työllistymistä, palkkatasoa ja säästämistä kesällä 2026.

Taloustutkimuksen Bigbankille teettämän tutkimuksen mukaan kaksi nuorta aikuista kolmesta (67 %) kertoi olleensa töissä kesällä. 37 prosentilla oli perinteinen kesätyö ja 23 prosentilla muu vakituinen tai määräaikainen työ, joka työllisti myös kesän aikana. Kolmannes nuorista (32 %) ei ollut töissä kesällä lainkaan.

Työllistymisluvuissa ei ole havaittavissa sukupuolieroja. Tutkimukseen vastanneilla nuorilla naisilla oli kuitenkin samanikäisiä miehiä useammin vakituinen työ (18 % vrt. 12 %).

Miehet tienasivat naisia enemmän kesän aikana tehdyistä töistä

Joka neljäs (26 %) kesällä töissä ollut nuori aikuinen sai alle 1 000 euroa palkkaa kuukaudessa. Nuorten aikuisten kesällä tehtyjen töiden mediaanipalkka oli 1 750 euroa. Nuorten miesten mediaanipalkka oli 1 756 euroa ja nuorten naisten 1 250 euroa, eli keskimäärin noin 500 euroa vähemmän miesten. Vain joka kymmenes (9 %) nuorista tienasi kuukaudessa 3 000 euroa tai enemmän.

”Kiristyneessä työllisyystilanteessa töiden löytäminen on ollut viime vuosina monelle haastavaa. Siksi on ilahduttavaa, että kaksi kolmesta nuoresta aikuisesta on ollut kesän aikana työelämässä. Esimerkiksi kesätyö tarjoaa nuorille arvokkaan mahdollisuuden tutustua työelämään ja parhaimmillaan kartuttaa kokemusta omalta alalta. Ensimmäiset palkkatulot ovat samalla hyvä tilaisuus opetella oman talouden hallintaa ja säästämistä. Säästämisestä kannattaakin tehdä tapa laittamalla ainakin osa tuloista sivuun jo ensimmäisistä palkoista lähtien”, Bigbankin Suomen maajohtaja Inka Hedenstam sanoo.

Kaksi viidestä säästi vähintään puolet palkasta – valtaosa säästötileille

Tutkimuksen mukaan keskimäärin kaksi kolmesta (65 %) nuoresta aikuisesta säästi vähintään osan kesällä saadusta palkastaan. Kaksi viidestä (38 %) ilmoitti säästäneensä vähintään puolet palkasta. Joka viides (20 %) taas kertoo, ettei palkasta jäänyt mitään säästöön. Miehet säästivät palkastaan naisia enemmän.

Yli puolet (55 %) heistä, jotka säästivät palkastaan, kertovat sijoittaneensa rahat säästötilille. 42 prosenttia kertoo pitävänsä säästöjään perinteisellä käyttötilillä ja yhtä moni (42 %) sijoitti rahat rahastoihin. Osakesäästäminen korostui etenkin miesten keskuudessa: lähes joka kolmas (29 %) miehistä kertoi sijoittaneensa osan palkasta osakkeisiin, kun vastaava luku naisissa oli vain kuusi prosenttia.

”Tutkimus osoittaa, että nuoret miehet olivat rohkeampia sijoittamaan palkasta saatuja säästöjään kuin naiset. Nuoret naiset arvostivat enemmän turvallisempia säästömuotoja kuten säästö- ja käyttötilejä. Miehet valitsivat tilille säästämisen ohella tasapuolisesti myös rahasto- ja osakesäästämisen vaihtoehtoja”, Hedenstam kertoo.

Taloustaidot ja säästämisen perusteet opitaan nuorena

Hedenstamin mukaan taloustaitojen oppiminen ja säästämisen harjoittaminen on tärkeämpää kuin se, kuinka paljon rahaa loppuviimeinen laittaa säästöön.

”On tärkeää ymmärtää säästämisen hyveet mutta myös sitä, minkälaisia eri keinoja ja tuotteita on valittavissa säästöjen kasvattamiseksi”, hän sanoo.

Hedenstam muistuttaa, että säästämisen voi aloittaa pienelläkin summalla ja myös pienelle summalle kannattaa antaa mahdollisuus kasvaa.

”Tavallinen käyttötili on yleensä nollakorkoinen ja se soveltuu parhaiten päivittäisasiointiin ja siihen liitetään myös maksukortit. Käyttörahasta erillisille säästöille kannattaa valita parempituottoisia vaihtoehtoja. Turvallisuushakuiselle säästötilit, joista maksetaan parempaa korkoa, on hyvä valinta. Jos on valmis ottamaan hieman enemmän riskiä rahastot ja jopa osakkeet ovat oivia vaihtoehtoja”, hän opastaa.

Tietoa tutkimuksesta

Taloustutkimus toteutti suomalaisten nuorten aikuisten kesätyötienestien säästämisen tavoitteita selvittävän tutkimuksen Bigbankin toimeksiannosta elokuussa 2026. Tutkimus toteutettiin nettikyselynä Taloustutkimuksen valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin. Tutkimukseen osallistui yhteensä 520 nuorta, 18–25-vuotiasta aikuista.