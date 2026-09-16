MEDIAKUTSU: Vuoden nuori suunnittelija 2026 -kilpailun voittajan julkistustilaisuus tiistaina 29.9. klo 15
21.9.2026 12:59:50 EEST | Messukeskus | Kutsu
Suomen pitkäaikaisimmassa ja arvostetuimmassa vaatesuunnittelukilpailussa etsitään alan nousevia kykyjä. Kilpailun teemana oli Mikä yllätys - What a surprise. Vaatesuunnittelun opiskelijoille suunnattu kilpailu järjestettiin 32. kerran. Voittaja saa Suomen Messusäätiön lahjoittaman 5000 euron palkinnon.
Vuoden nuori suunnittelija -kilpailun voittajan valitsee muotialan vaikuttajista koostuva raati. Raadissa olivat mukana raadin puheenjohtaja, Glorian päätoimittaja Kristiina Raitala, muotitaiteilija Ritva Falla, muotisuunnittelijat Hammi Mettinen, Teemu Muurimäki ja Mert Otsamo, vaatesuunnittelijat Katri Niskanen ja Mari Talka, stylisti ja muotitoimittaja Nina Nuorivaara, muodin sanansaattaja Taru Marjamaa sekä Vuoden nuori suunnittelija 2025 Emmi Lähderinne. Osa raadin jäsenistä on mukana julkistustilaisuudessa.
Voittajan suunnittelema asukokonaisuus nähdään julkistustilaisuudessa sekä I love me -messuilla Helsingin Messukeskuksessa 16.–18.10.2026, jossa Vuoden nuori suunnittelija on mukana omalla osastolla ja ohjelmassa.
Paikka: Hotel St. George, Wintergarden (2. krs), Yrjönkatu 13, Helsinki
RSVP torstaihin 24.9. mennessä täällä.
Tervetuloa!
Vuoden nuori suunnittelija on Suomen Messujen ideoima ja Suomen Messusäätiön rahoittama kilpailu vaatesuunnittelun opiskelijoille. Suomen Messusäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka tukee suomalaista osaamista ja elinkeinoelämää jakaen vuosittain noin 500 000 € arvosta avustuksia, apurahoja ja tunnustuspalkintoja. Säätiön avustuksilla pyritään vastaamaan aikamme merkittäviin haasteisiin ympäristön, väestömuutoksen, teknologian ja digitalisaation sekä talouden ja kaupungistumisen alueilla.
I love me 2026 järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 16.–18.10.2026. Pohjois-Euroopan suurin ja energisin hyvän olon tapahtuma tuo yhteen kauneuden, hyvinvoinnin, muodin ja terveyden kiinnostavimmat brändit ja tuoreimmat ilmiöt. iloveme.fi I @iloveme_official I #iloveme2026
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Terhi Laine, Brand & communications specialist, Helsingin Messukeskus, puh. 040 626 6447, terhi.laine@messukeskus.com
Helsingin Messukeskus on Pohjoismaiden suurimpia tapahtumataloja ja vaikuttavin kohtaamismedia, joka tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Suomen Messut -konserniin kuuluvat Messukeskuksen lisäksi messujärjestäjä Expomark Oy ja av-tekniikkayritys SVV Oy. Konsernin liikevaihto oli 60,5 miljoonaa euroa, Messukeskuksen tulovaikutus ympäristölleen 304 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus 4140 henkilötyövuotta vuonna 2025. I Messukeskus. The real social media. I messukeskus.com I @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Mikä ratkaisee suomalaisen maatalouden tulevaisuuden? MaatalousKonemessut kokoaa alan tärkeät kysymykset samalle lavalle16.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
MaatalousKonemessut kokoaa 8.–10.10.2026 Helsingin Messukeskukseen maatalousalan ammattilaiset, yritykset, asiantuntijat ja päättäjät. Yli 30 ohjelmanumeron kokonaisuus pureutuu suomalaisen maatalouden ajankohtaisimpiin kysymyksiin kannattavuudesta ja investoinneista nuorten tulevaisuudennäkymiin, tekoälyyn ja uusiin teknologioihin. Tapahtuman ohjelman tuottaa ProAgria yhdessä alan merkittävimpien järjestöjen ja toimijoiden kanssa.
Arctic Lights Comic Con kokoaa sarjakuvamaailman huippunimet Helsinkiin16.9.2026 08:50:00 EEST | Tiedote
Suomen suurin popkulttuuritapahtuma Arctic Lights Comic Con järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 3.–4.4.2027. Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran toukokuussa 2026.
Northern Europe Gaming -konferenssi Helsingin Messukeskukseen vuonna 202711.9.2026 14:05:39 EEST | Tiedote
Finnish iGaming Conference järjestettiin neljännen kerran Hilton Helsinki Kalastajatorpalla 10.-11. syyskuuta. Kansainvälinen rahapelialan tapahtuma on kasvattanut suosiotaan joka vuosi samalla, kun suomalainen rahajärjestelmä on siirtymässä osittaiseen lisenssijärjestelmään 1.7.2027 alkaen. Ensi vuonna iGaming-konferenssi ottaa merkittävän kehitysaskeleen, ja tapahtuma on jatkossa Northern Europe Gaming -konferenssi. Se järjestetään Messukeskus Solarissa 16.–17-9. 2027.
Helsingin Kirjamessut 2026 ohjelman julkaisu 22.9. klo 910.9.2026 15:50:48 EEST | Kutsu
Helsingin Kirjamessujen 2026 upea ohjelma julkaistaan 22.9.2026. Olet tervetullut kuulemaan mitä kirjamessujen ohjelma tarjoaa tänä vuonna, keitä kansainvälisiä kirjailijavieraita ja kotimaisia tähtiä messuilla nähdään. Helsingin Kirjamessujen teema on tänä vuonna Kieli, språk, language... Julkistamistilaisuus on tiistaina 22.9. klo 9-10 Tekstin talossa (Lintulahdenkatu 3).
Sairaanhoitaja Hanna Tiihonen palkittiin Ihmisen parhaaksi -tunnustuksella pitkäjänteisestä työstä maaseudun lähipalvelujen kehittäjänä10.9.2026 10:15:00 EEST | Tiedote
Vuoden 2026 Ihmisen parhaaksi -tunnustus on myönnetty sairaanhoitaja Hanna Tiihoselle hänen kehittämästään toimintamallista, jonka avulla sosiaali- ja terveyspalvelut tuodaan lähelle haja-asutusalueiden ihmisiä. Tunnustus julkistettiin tänään Sairaanhoitajapäivillä Helsingin Messukeskuksessa. Palkinto on arvoltaan 5 000 euroa, ja sen lahjoittaa Suomen Messusäätiö.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme