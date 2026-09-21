Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Ennakollisen talouden ohjausmenettely täsmensi hakemusta alijäämien kattamiseksi

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Nastolaan suunnitteilla oleva uusi sotepe-keskus kokoaa palveluja saman katon alle 21.9.2026 14:42:45 EEST | Tiedote

Päijät-Hämeen hyvinvointialue valmistelee Nastolaan uutta sotepe-keskusta, johon kootaan sosiaali- ja terveyspalveluja, kuntoutuspalveluja sekä pelastustoimen toimintoja. Lahden kaupungin Nastolan kaupunginosaan rakennettavan uudiskohteen tavoitteena on tarjota alueen asukkaille sujuvat ja helposti saavutettavat palvelut yhdessä toimipisteessä.