Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Ennakollisen talouden ohjausmenettely täsmensi hakemusta alijäämien kattamiseksi
21.9.2026 13:24:31 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Aluehallitus käsitteli 21.9. kokouksessaan ennakollisessa talouden ohjausmenettelyssä täsmentynyttä alijäämän kattamisajan pidennyshakemusta.
Hyvinvointialueen ja valtion edustajien ennakollisen talouden ohjausmenettelyyn liittyvät neuvottelut käytiin hyvinvointialuejohtaja Petri Virolaisen mukaan hyvässä yhteistyössä.
Neuvotteluissa tarkasteltiin hyvinvointialueen taloudellista tilannetta, suunniteltuja tasapainottamistoimia ja niiden toteuttamiskelpoisuutta sekä palvelujen järjestämisen turvaamista. Neuvotteluiden muistioon kirjattiin toimenpidesuositukset, jotka eivät ole hyvinvointialuetta oikeudellisesti sitovia.
Seuraavaksi täsmennetty hakemus alijäämien kattamisen määräajan pidentämiseksi etenee hyväksyttäväksi 28.9. kokoontuvalle aluevaltuustolle. Jos hakemus hyväksytään, valtiovarainministeriö päättää syksyn aikana, myöntääkö se hyvinvointialueelle lisäaikaa alijäämien kattamiseen vuoden 2029 loppuun saakka.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Petri VirolainenhyvinvointialuejohtajaPuh:050 438 3662
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
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