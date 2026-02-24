JLL:n tutkimus: Vain 30 prosenttia suomalaisista kokee toimiston tukevan keskittymistä
22.9.2026 08:20:00 EEST | JLL Finland | Tiedote
Suurten suomalaisyritysten muuttuneet hybridityökäytännöt ovat tuoneet toimistopäivien määrän jälleen keskusteluun. JLL:n tuore tutkimus nostaa esiin toisen kysymyksen: kuinka hyvin toimistotilat tukevat työtä, jota sinne on tarkoitus tulla tekemään? Suomessa lähes puolet toimistojen pinta-alasta on työpistealueita, mutta vain 30 prosenttia vastaajista kokee toimiston tukevan keskittymistä.
JLL:n hiljattain valmistuneeseen kyselytutkimukseen vastasi tuhat suomalaista toimistotyöntekijää ja johtajaa. Tulokset osoittavat, että toimistojen vahvuudet liittyvät yhteistyöhön, mutta keskittymistä vaativan työn olosuhteissa on parannettavaa.
JLL työympäristöpalveluiden johtajan Sofia Jakasin mukaan yritysten pitäisi tarkastella läsnäolovaatimusten rinnalla sitä, mitä toimistolle tullaan tekemään ja kuinka työn sujuvuus saadaan varmistettua.
”Keskustelu pysähtyy helposti siihen, pitäisikö toimistolla olla kaksi, kolme vai neljä päivää viikossa. Olennaisempaa on, mitä ihmiset tekevät yhdessä ja missä ympäristössä työ sujuu parhaiten. Läsnäololle pitää olla ymmärrettävä tarkoitus, ja toimiston on tarjottava edellytykset hyvään työpäivään”, Jakas sanoo.
Toimistojen neliöt eivät vastaa työn tarpeita
Tutkimuksen mukaan työpistealueet muodostavat Suomessa 46 prosenttia toimistojen pinta-alasta. Samalla kuitenkin vain 30 prosenttia vastaajista kokee toimiston tukevan keskittymistä.
Kollegoiden tapaaminen on tärkein syy valita toimisto muiden työskentelypaikkojen sijaan. Toimistolla työskentelyn arvo liittyy myös yhteisöllisyyteen, yhdessä ideointiin ja hiljaisen tiedon siirtymiseen.
”Monelle suomalaiselle koti tarjoaa hyvät olosuhteet keskittymistä vaativaan työhön. Toimistolle tullaan tapaamaan kollegoita ja tekemään asioita yhdessä. Jos keskustelut ja videopalaverit käydään samassa avotilassa, jossa muiden pitäisi keskittyä, eri työtehtävien tarpeet törmäävät”, Jakas sanoo.
Yhdessä tekemisen toimisto tarjoaa myös työrauhaa
Jakasin mukaan toimistoja kannattaa kehittää monipuolisemmiksi. Kasvokkain tehtävä yhteistyö tarvitsee tarkoituksenmukaisia tiloja, ja niiden rinnalle on järkevää rakentaa rauhallisia työhuoneita, pieniä neuvottelutiloja sekä puheluihin ja videopalavereihin sopivia tiloja.
Sofia Jakasin kokemuksen mukaan toimiva työyhteisö syntyy kuitenkin edelleen parhaiten, kun ihmiset kohtaavat toisensa kasvotusten, ei vain ruudun välityksellä.
”Maailmalla puhutaan prime time officesta. Suomeksi sitä voisi kutsua yhdessä tekemisen toimistoksi: toimistolle tullaan tekemään niitä asioita, joissa muiden ihmisten läsnäolosta syntyy lisäarvoa. Hyvän toimiston pitää kuitenkin tarjota myös mahdollisuus uppoutua keskittymistä vaativaan tehtävään ilman häiriöitä.”
Toimistojen viihtyisyys ja palvelut voivat parantaa työpäivän kokemusta, mutta Jakas nostaa etusijalle tilojen toimivuuden.
”Barista voi olla kiva lisä, mutta paraskaan kahvi ei pelasta huonosti toimivaa toimistoa.”
Hybridityö tarvitsee yhteisen suunnan
Tutkimuksen mukaan Suomessa työskennellään toimistolla keskimäärin 2,5 päivänä viikossa. Se vastaa kansainvälisen vertailuaineiston vastaajien toivomaa toimistopäivien määrää. Keskiarvo ei kuitenkaan määritä yksittäiselle organisaatiolle sopivaa mallia.
Jakasin mukaan yritysten on rakennettava hybridityölle yhteiset tavoitteet ja pelisäännöt sekä seurattava, miten ne toimivat arjessa. Henkilöstön osallistuminen ja johdon sitoutuminen ovat keskeisiä onnistumiselle.
”Hybridityö on tullut jäädäkseen, eikä työelämän asettumista johonkin lopulliseen malliin ei kannata odottaa. Yritysten on tehtävä päätöksiä nyt, kuunneltava kokemuksia ja kehitettävä sekä työn tekemisen tapoja että tiloja niiden perusteella”, Jakas sanoo.
Tietoa tutkimuksesta
JLL valtakunnalliseen Tulevaisuuden työelämä – Jatkuvan muutoksen keskellä -kyselytutkimukseen vastasi 1 000 suomalaista toimistotyöntekijää ja johtajaa. Tutkimus kohdistettiin tietotyöhön keskittyviin organisaatioihin. Bilendi keräsi aineiston touko–heinäkuussa 2026. Suomen tuloksia verrataan JLL kansainvälisiin tutkimusaineistoihin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sofia JakasJohtaja, työympäristöpalvelut
Työnteon tulevaisuus ja työelämän kehitystrendit.
Kuvat
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta JLL Finland
Kutsu medialle: JLL:n Nordic Outlook -kiinteistöseminaari 26.2.202624.2.2026 09:52:39 EET | Kutsu
Tervetuloa medialle avoimeen kiinteistöalan seminaariin, jossa aiheina ovat mm. avoimet kiinteistörahastot, markkinoiden uusi maailmanjärjestys ja kiinteistösijoitusmarkkinoiden näkymät vuonna 2026. Kiinteistöasiantuntija JLL järjestää seminaarin Musiikkitalon Paavo-salissa (Mannerheimintie 13 A,00100 Helsinki) TORSTAINA 26.2. klo 8.30 - 10.30.
Airbnb valtaa markkinaa – miten hotellit voivat vastata haasteeseen?11.11.2025 08:36:43 EET | Blogi
Airbnb- ja muut lyhytvuokrausalustat valtaavat markkinaa kovalla vauhdilla. Erityisesti keskitason hotellien on nyt tarkkaan mietittävä, miten ne vastaavat pysyvään markkinamuutokseen, kirjoittaa JLL:n hotelliasiantuntija Markus Hagelstam.
Kutsu medialle: JLL:n Nordic Outlook -kiinteistöseminaari 18.9.202511.9.2025 08:20:00 EEST | Kutsu
Tervetuloa medialle avoimeen kiinteistöalan seminaariin, jossa kuullaan ajankohtaiset esitykset mm. datakeskusinvestoinneista ja kiinteistösijoitusmarkkinan näkymistä. Kiinteistöasiantuntija JLL järjestää seminaarin Musiikkitalon Paavo-salissa (Mannerheimintie 13 A,00100 Helsinki) TORSTAINA 18.9.2025 klo 8.30 - 10.30.
Tutkimus: Suomalaiset toivovat selkeitä ohjeita hybridityöhön5.9.2025 08:15:00 EEST | Tiedote
Suomalaiset toimistotyöntekijät suhtautuvat ennakoitua myönteisemmin toimistolle paluuta koskeviin linjauksiin, käy ilmi kiinteistöasiantuntija JLL:n tutkimuksesta. Vastoin yleistä käsitystä suurin osa työntekijöistä ei kaipaa rajatonta vapautta tai 100-prosenttista etätyötä, vaan toivoo selkeitä linjauksia työnteon paikan ja ajan suhteen.
JLL:n Markus Hagelstam: Helsingin hotellien liikevaihto palautuu vuoteen 2029 mennessä6.5.2025 08:35:00 EEST | Tiedote
Ylitarjonta on ongelma Helsingin hotellimarkkinassa, mutta JLL:n hotelliasiantuntija Markus Hagelstam näkee jo monia merkkejä liiketoiminnan elpymisestä. Huoneiden kysyntä on jo palautunut pandemiaa edeltäneelle tasolle. Helsinki vetää erityisesti amerikkalaisia matkailijoita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme