Strömsö saapuu Turkuun – uutta musiikkiteatteria vanhan musiikkiteatterin aineksista

Strömsö on hilpeä esitys kaikesta siitä, mikä on pielessä – elämässä, yhteiskunnassa ja fiktiossa. Mutta ei syytä huoleen! Nyt eskapismista tehdään taidetta: tarinoiden onnettomat loput korjataan, tuloksena uusi, uljas maailma, jossa kaikki menee niin kuin Strömsössä! Vai meneekö? Voidaanko taiteella todella muuttaa maailmaa, ja mikä oikeastaan saa kaipaamaan Maahan jota ei ole (Södergran).

Koska maailma on näyttämö – kuten Shakespeare sanoo – ovat klovnit päättäneet tuoda maailmanparannushankkeensa teatteriin. Yhdessä kapellimestarinsa kanssa he kuljettavat katsojaa ääripäästä toiseen: komediasta tragediaan, faktasta fiktioon, oopperasta populaarimusiikkiin.

Ohjauksesta vastaa Marielle Eklund-Vasama, jonka edellinen klovniesitys Babylon oli viiden tähden hitti.

”Rakastan onnellisia loppuja, ja olen itse melkoinen eskapisti! Strömsö-esitys syntyi myös reaktiona uutisiin, jotka vain muuttuivat huonommiksi… ja huonommiksi… ja huonommiksi. Jossain vaiheessa tulee vastaan piste, jossa joko heittää pyyhkeen kehään tai alkaa miettiä: ’Entä jos…? Entä jos kaikki olisikin aivan toisin? Entä jos kaiken voisi korjata yhtä helposti kuin Strömsössä?’

Kun sitten alkaa työskennellä todellisuuspaon käsitteen parissa, kiinnostavaa on se, että samalla joutuu väistämättä ottamaan kantaa myös todellisuuteen – mitä me oikein pakenemme ja miksi?

Parasta, mitä siinä tilanteessa voi tehdä, on antaa kahden klovnin tehtäväksi yrittää tehdä maailmasta parempi paikka”, Eklund-Vasama sanoo. ”Ainakin siitä tulee hauskaa.”

Lavalla nähdään upeasti laulava duo Stella Laine – Marika Westerling, jotka debytoivat Red Nose Companyn riveissä. Musiikin on säveltänyt ja sovittanut Petri Tiainen, joka myös soittaa esityksissä. Käsikirjoitus korjaa useammankin maailmankirjallisuuden klassikon, ja ensimmäistä kertaa Red Nose Companyn 20-vuotisessa historiassa kuullaan myös oopperaa laulavia klovneja. Vapise, Puccini!

Esitys: 17.10. klo 16, Åbo Svenska Teater, Aurakatu 10, Turku

Esityskieli on ruotsi. Esitys tekstitetään suomeksi.

Kesto: n. 2.15 h sis. väliajan.

Kohderyhmä: Aikuisille (ja nuorille 13+)

Medialiput: Noomi Forslund (Red Nose Company), +358 44 235 4774 / noomi.forslund(at)rednose.fi