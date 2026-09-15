Itä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsaus – elokuu 2026
22.9.2026 08:00:00 EEST | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Itä-Suomessa oli elokuun 2026 lopussa yhteensä 29 875 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 031 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin (+4 %). Etelä-Savossa työttömien määrä nousi 419 henkilöllä (+7 %), Pohjois-Karjalassa 361 henkilöllä (+4 %) ja Pohjois-Savossa 251 henkilöllä (+2 %).
Itä-Suomen elinvoimakeskus julkaisee kolmen maakunnan yhteisen työllisyystiedotteen. Liitteinä ovat Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntakohtaiset työllisyyskatsaukset.
Itä-Suomessa (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) oli elokuun 2026 lopussa yhteensä 29 875 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 031 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin (+4 %). Koko Suomessa oli elokuun lopussa yhteensä n. 329 600 työtöntä työnhakijaa, mikä on n. 18 500 enemmän (+6 %) vuoden takaiseen verrattuna.
Alueelliset trendit – Itä-Suomi
Työttömyys kasvoi vuodentakaisesta koko Itä-Suomessa yhteensä 1 031 henkilöllä (+4 %), mikä on vähemmän kuin koko maassa keskimäärin (+6 %). Pohjois-Karjalassa työttömien määrä nousi 361 henkilöllä (+4 %), Pohjois-Savossa 251 henkilöllä (+2 %) ja Etelä-Savossa 419 henkilöllä (+7 %).
Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kaikissa maakunnissa: Pohjois-Karjalassa +4 %, Etelä-Savossa +14 % ja Pohjois-Savossa +15 %. Koko Itä-Suomessa ja koko maassa pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi vuodentakaisesta 11 %.
Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi kaikissa maakunnissa. Etelä-Savossa kasvu oli suurinta (+10 %), mutta kasvua oli myös Pohjois-Karjalassa (+8 %) ja Pohjois-Savossa (+4 %). Itä-Suomessa nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvoi vuoden takaisesta 6 %, kun kasvu koko maassa oli 11 %.
Lomautettuja oli Itä-Suomen maakunnissa yhteensä 88 henkilöä (-6 %) vuodentakaista vähemmän. Määrä laski Pohjois-Savossa (-17 %) ja Pohjois-Karjalassa (-15 %), mutta nousi Etelä-Savossa (+35 %). Itä-Suomessa lomautettujen määrä laski vuodentakaisesta -6 %, ja koko maassa -16 %.
Maakunnittaiset tiedot
Etelä-Savo
Etelä-Savossa työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 6 213. Määrä nousi 419 henkilöllä (+7 %) vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli 349, mikä on 91 henkilöä enemmän (+35 %) kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 696, mikä on 64 henkilöä enemmän (+10 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 2 656, mikä on 326 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin (+14 %).
Pohjois-Karjala
Pohjois-Karjalassa työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 10 282. Määrä nousi 361 henkilöllä (+4 %) vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli 355, mikä on 62 henkilöä vähemmän (-15 %) kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 385, mikä on 102 henkilöä enemmän (+8 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 4 713, mikä on 186 henkilöä enemmän vuodentakaiseen verrattuna (+4 %).
Pohjois-Savo
Pohjois-Savossa työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 13 380. Määrä kasvoi 251 henkilöllä (+2 %) vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli 592, mikä on 117 henkilöä vähemmän (-17 %) kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2 032, mikä on 77 henkilöä enemmän (+4 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 6 239, mikä on 819 henkilöä enemmän vuodentakaiseen verrattuna (+15 %).
Taulukko. Maakuntien luvut elokuussa 2026 (luvut sekä muutos vuoden takaiseen verrattuna)
|
Maakunta
|
Työttömät
|
Lomautetut
|
Alle 25-v. nuoret työttömät
|
Pitkäaikais-työttömät
|
Työttömyys-aste
|
Etelä-Savo
|
6 213
|
349
|
696
|
2 656
|
11,1 %
|
Pohjois-Karjala
|
10 282
|
355
|
1 385
|
4 713
|
14,3 %
|
Pohjois-Savo
|
13 380
|
592
|
2 032
|
6 239
|
11,7 %
|
Yhteensä (Itä-Suomi)
|
29 875
|
1 296
|
4 113
|
13 608
|
12,3 %
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Etelä-Savo: ennakointiasiantuntija Merja Toijonen, p. 0295 024 165
Pohjois-Karjala: asiantuntija Tuukka Arosara, p. 0295 026 040
Pohjois-Savo: tutkija Anu Antikainen, p. 0295 026 229
Itä-Suomen elinvoimakeskus: yksikönpäällikkö Väinö Vähäsarja, p. 0295 026 080
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
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Tietoja julkaisijasta
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
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