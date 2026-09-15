Itä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsaus – elokuu 2026

Itä-Suomen elinvoimakeskus julkaisee kolmen maakunnan yhteisen työllisyystiedotteen. Liitteinä ovat Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntakohtaiset työllisyyskatsaukset.

Itä-Suomessa (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) oli elokuun 2026 lopussa yhteensä 29 875 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 031 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin (+4 %). Koko Suomessa oli elokuun lopussa yhteensä n. 329 600 työtöntä työnhakijaa, mikä on n. 18 500 enemmän (+6 %) vuoden takaiseen verrattuna.

Alueelliset trendit – Itä-Suomi

Työttömyys kasvoi vuodentakaisesta koko Itä-Suomessa yhteensä 1 031 henkilöllä (+4 %), mikä on vähemmän kuin koko maassa keskimäärin (+6 %). Pohjois-Karjalassa työttömien määrä nousi 361 henkilöllä (+4 %), Pohjois-Savossa 251 henkilöllä (+2 %) ja Etelä-Savossa 419 henkilöllä (+7 %).

Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kaikissa maakunnissa: Pohjois-Karjalassa +4 %, Etelä-Savossa +14 % ja Pohjois-Savossa +15 %. Koko Itä-Suomessa ja koko maassa pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi vuodentakaisesta 11 %.

Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi kaikissa maakunnissa. Etelä-Savossa kasvu oli suurinta (+10 %), mutta kasvua oli myös Pohjois-Karjalassa (+8 %) ja Pohjois-Savossa (+4 %). Itä-Suomessa nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvoi vuoden takaisesta 6 %, kun kasvu koko maassa oli 11 %.

Lomautettuja oli Itä-Suomen maakunnissa yhteensä 88 henkilöä (-6 %) vuodentakaista vähemmän. Määrä laski Pohjois-Savossa (-17 %) ja Pohjois-Karjalassa (-15 %), mutta nousi Etelä-Savossa (+35 %). Itä-Suomessa lomautettujen määrä laski vuodentakaisesta -6 %, ja koko maassa -16 %.

Maakunnittaiset tiedot

Etelä-Savo

Etelä-Savossa työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 6 213. Määrä nousi 419 henkilöllä (+7 %) vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli 349, mikä on 91 henkilöä enemmän (+35 %) kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 696, mikä on 64 henkilöä enemmän (+10 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 2 656, mikä on 326 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin (+14 %).

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalassa työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 10 282. Määrä nousi 361 henkilöllä (+4 %) vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli 355, mikä on 62 henkilöä vähemmän (-15 %) kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 385, mikä on 102 henkilöä enemmän (+8 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 4 713, mikä on 186 henkilöä enemmän vuodentakaiseen verrattuna (+4 %).

Pohjois-Savo

Pohjois-Savossa työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 13 380. Määrä kasvoi 251 henkilöllä (+2 %) vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli 592, mikä on 117 henkilöä vähemmän (-17 %) kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2 032, mikä on 77 henkilöä enemmän (+4 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 6 239, mikä on 819 henkilöä enemmän vuodentakaiseen verrattuna (+15 %).

Taulukko. Maakuntien luvut elokuussa 2026 (luvut sekä muutos vuoden takaiseen verrattuna)