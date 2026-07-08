The Mystery of Banksy niitti suosiota Turun kesässä – lokakuun viimeisille näyttelyviikoille luvassa ruuhkaa

Turun näyttelypäällikkö Susanna Kuoppala kertoo, että näyttelyssä on syyskuun puoleenväliin mennessä käynyt noin 76 000 vierailijaa. Koululaisten kesälomakausi näkyi kävijämäärän hurjana kasvuna, ja lokakuun syyslomaviikoille juuri ennen näyttelyn päättymistä odotetaan runsaasti kävijöitä.

– On ollut ilo nähdä, miten monenlaiset kävijät ovat löytäneet tiensä näyttelyyn. Vierailijoiden ikäjakauma on ollut laaja, ja kesällä monet olivat selkeästi liikkeellä koko perheen voimin, Kuoppala iloitsee.

Vierailuaika kannattaa varata ajoissa

Heinäkuun suurimpina ruuhkahuippuina ennakkoliput myytiin välillä loppuun, ja edelleen lauantait erottuvat suosiossa yli muiden. Kuoppala kertoo, että lauantaisin näyttelyssä saattaa käydä jopa neljä kertaa enemmän ihmisiä kuin muina viikonpäivinä.

– Voimme ottaa tilaan kerralla rajatun määrän ihmisiä, joten jos haluaa varmasti päästä vierailemaan näyttelyssä, nyt on syytä olla skarppina. Voimme taata sisäänpääsyn ainoastaan ennakkolipun ostaneille, vaikka pyrimme totta kai auttamaan myös näyttelypaikalta lippuja kyseleviä vierailijoita.

Vastaavassa näyttelyssä Tallinnassa vierailijoita jouduttiin myös käännyttämään pois ovelta.

– Monet viime hetken vierailijat joutuivat pettymään, kun näyttely oli varsinkin viimeisinä viikkoina loppuunvarattu. Turussa ovet ovat auki enää noin kuukauden, joten jos näyttely on vielä kokematta, kannattaa liput varata pikimmiten, Kuoppala muistuttaa.

Turku on vetovoimainen kulttuurikaupunki

Turku on osoittautunut toimivaksi paikaksi näyttelyn järjestämiselle. Kävijöitä on riittänyt eri puolilta Suomea, ja kaupungin hyvien liikenneyhteyksien ansiosta myös ulkomaiset kävijät ovat löytäneet hyvin kohteeseen.

– The Mystery of Banksy on kiertänyt muitakin Euroopan kaupunkeja ja ollut esillä muun muassa Tallinnassa. Tämä ei ole suinkaan ollut este vierailusta nauttimiselle, vaan päinvastoin osa Turun kävijöistä on kertonut nähneensä näyttelyn jo aiemmin Virossa. On myös hienoa kuulla, että Turun näyttely on tultu kokemaan useita kertoja, Kuoppala iloitsee.

Turussa on ollut kesällä muitakin hienoja kulttuurielämyksiä, ja The Mystery of Banksy teki lippuyhteistyötä muun muassa Logomossa nähdyn Frameless-näyttelyn kanssa. Myös monet turkulaiset yritykset ravintoloista hotelleihin lähtivät innolla mukaan yhteistyökampanjoihin.

– Kulttuuri- ja yrityskentän yhteistyö on kohdallamme toiminut loistavasti, ja siihen on lähdetty mukaan suurella innolla. Myös monet kävijöistämme ovat kertoneet, että he ovat samalla reissulla tutustuneet Banksyyn ja kaupungin muuhun elämystarjontaan. Suuri kiitos kuuluu Turun kaupungille, joka auttoi meitä näyttelykiinteistön kanssa ja on tehnyt tiivistä matkailu- ja markkinointiyhteistyötä kanssamme, Kuoppala kertoo.

Telakkarannan seuraava näyttely aukeaa marraskuussa

Banksy-näyttelystä tutuksi tullut Telakkarannan kiinteistö ei hiljene lokakuun lopussa, vaan kulttuuria on jatkossakin tarjolla samassa osoitteessa.

– Saamme iloksemme jatkaa toimintaa kävijöille tutuksi tulleessa kiinteistössä. Avaamme 20. marraskuuta Turkuun interaktiivisen Da Vinci Genius -elämysnäyttelyn, jossa vierailijat pääsevät tutustumaan Leonardo da Vincin luovuuteen, töihin ja ajatusmaailmaan.

Da Vinci Genius -näyttely on auki koko talvikauden ja päättyy sunnuntaina 2. toukokuuta.

Lisätiedot:

Susanna Kuoppala, Turun näyttelypäällikkö

susanna@mysterybanksy.fi

Kuvat:

Antti Ranki