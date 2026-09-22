Kaksi Keski-Suomen hyvinvointialueen innovaatiota palkittiin valtakunnallisessa kilpailussa

Kilpailuun osallistui yhteensä 150 ehdotusta eri puolilta Suomea, ja niistä 36 palkittiin pääsemällä mukaan monivuotiseen tutkimus- ja kehittämisyhteistyöhön. Keski-Suomen hyvinvointialueelta palkittujen innovaatioiden joukossa olivat Juttupenkki, eli mielenterveys- ja riippuvuuspalvelujen kokemusasiantuntijavetoinen keskustelu- ja kohtaamispaikka, sekä VIRVA, virtuaalinen taitovalmennus nuorille.

Keski-Suomen hyvinvointialue uudistaa palveluitaan ja toimintaansa jatkuvasti. Kehitystyön keskiössä on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen ja laadukkaan ja vaikuttavan hoidon ja palvelun varmistaminen asiakkaille ja potilaille.

Juttupenkki tukee kohtaamista ja osallisuutta psykiatrian osastoilla

Työntekijälähtöisten innovaatioiden sarjassa palkittiin mielenterveys- ja riippuvuuspalvelujen keskustelu- ja kohtaamispaikka Juttupenkki. Juttupenkin koulutetut kokemusasiantuntijat toimivat keskusteluryhmien ohjaajina ja tarjoavat potilaille mahdollisuuden vapaamuotoiseen keskusteluun arjen asioista. Juttupenkin toimintaa on kehitetty henkilöstön ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyönä potilaspalautteiden pohjalta.

– Psykiatrian osaston kehittämispäivässä ryhdyttiin työntekijöiden kesken pohtimaan, miten potilaslähtöisyys näkyy osastolla ja halusimme vastata potilaiden esille nostamiin tarpeisiin paremmin. Palautteissa potilaat ovat nostaneet esiin tarpeen lisätä kuulluksi tulemisen kokemuksia, osallisuutta ja turvallisuuden tunnetta sekä vähentää yksinäisyyttä. Juttupenkki on vastannut näihin tarpeisiin ja se on lisännyt potilastyytyväisyyttä osastolla, kertoo psykiatrian osaston palveluvastaava Merja Ettanen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

VIRVA tuo tukea nuorille virtuaalisesti

Teknologia-, politiikka- ja organisaatiolähtöisten innovaatioiden sarjassa palkittiin VIRVA, virtuaalinen taitovalmennus. VIRVA on kehitetty vastaamaan tilanteisiin, joissa nuorten vakavat tunnesäätelyn ja käyttäytymisen haasteet kuormittavat arkea ja tarkoituksenmukaiseen hoitoon pääsy viivästyy.

Ratkaisussa hyödynnetään virtuaalitodellisuutta ja tekoälyavusteisia simulaatioharjoituksia, joiden avulla tuki voidaan viedä nuoren luo matalalla kynnyksellä. Malli parantaa hoidon saavutettavuutta ja mahdollistaa terapeuttisten lyhytinterventioiden toteuttamisen uudella tavalla.

– Kun nuori saa taitoja arkeen ja aikuiset keinoja tukea niiden harjoittelua, VIRVA vahvistaa varhaista tukea ennen kuin haasteet kasautuvat ja tarvitaan raskaampia palveluja, kertoo kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja Yolanda Hyde Keski-Suomen hyvinvointialueelta.