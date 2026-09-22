Kaksi Keski-Suomen hyvinvointialueen innovaatiota palkittiin valtakunnallisessa kilpailussa
22.9.2026 08:02:43 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen kehittämistyö sai valtakunnallista tunnustusta, kun kaksi hyvinvointialueella kehitettyä toimintatapaa valittiin palkittujen joukkoon Työterveyslaitoksen järjestämässä Huomisen hoivatyö -innovaatiokilpailussa. Kilpailussa haettiin jo käytännössä kokeiltuja ratkaisuja, joita on mahdollisuus levittää laajempaan käyttöön.
Kilpailuun osallistui yhteensä 150 ehdotusta eri puolilta Suomea, ja niistä 36 palkittiin pääsemällä mukaan monivuotiseen tutkimus- ja kehittämisyhteistyöhön. Keski-Suomen hyvinvointialueelta palkittujen innovaatioiden joukossa olivat Juttupenkki, eli mielenterveys- ja riippuvuuspalvelujen kokemusasiantuntijavetoinen keskustelu- ja kohtaamispaikka, sekä VIRVA, virtuaalinen taitovalmennus nuorille.
Keski-Suomen hyvinvointialue uudistaa palveluitaan ja toimintaansa jatkuvasti. Kehitystyön keskiössä on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen ja laadukkaan ja vaikuttavan hoidon ja palvelun varmistaminen asiakkaille ja potilaille.
Juttupenkki tukee kohtaamista ja osallisuutta psykiatrian osastoilla
Työntekijälähtöisten innovaatioiden sarjassa palkittiin mielenterveys- ja riippuvuuspalvelujen keskustelu- ja kohtaamispaikka Juttupenkki. Juttupenkin koulutetut kokemusasiantuntijat toimivat keskusteluryhmien ohjaajina ja tarjoavat potilaille mahdollisuuden vapaamuotoiseen keskusteluun arjen asioista. Juttupenkin toimintaa on kehitetty henkilöstön ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyönä potilaspalautteiden pohjalta.
– Psykiatrian osaston kehittämispäivässä ryhdyttiin työntekijöiden kesken pohtimaan, miten potilaslähtöisyys näkyy osastolla ja halusimme vastata potilaiden esille nostamiin tarpeisiin paremmin. Palautteissa potilaat ovat nostaneet esiin tarpeen lisätä kuulluksi tulemisen kokemuksia, osallisuutta ja turvallisuuden tunnetta sekä vähentää yksinäisyyttä. Juttupenkki on vastannut näihin tarpeisiin ja se on lisännyt potilastyytyväisyyttä osastolla, kertoo psykiatrian osaston palveluvastaava Merja Ettanen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
VIRVA tuo tukea nuorille virtuaalisesti
Teknologia-, politiikka- ja organisaatiolähtöisten innovaatioiden sarjassa palkittiin VIRVA, virtuaalinen taitovalmennus. VIRVA on kehitetty vastaamaan tilanteisiin, joissa nuorten vakavat tunnesäätelyn ja käyttäytymisen haasteet kuormittavat arkea ja tarkoituksenmukaiseen hoitoon pääsy viivästyy.
Ratkaisussa hyödynnetään virtuaalitodellisuutta ja tekoälyavusteisia simulaatioharjoituksia, joiden avulla tuki voidaan viedä nuoren luo matalalla kynnyksellä. Malli parantaa hoidon saavutettavuutta ja mahdollistaa terapeuttisten lyhytinterventioiden toteuttamisen uudella tavalla.
– Kun nuori saa taitoja arkeen ja aikuiset keinoja tukea niiden harjoittelua, VIRVA vahvistaa varhaista tukea ennen kuin haasteet kasautuvat ja tarvitaan raskaampia palveluja, kertoo kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja Yolanda Hyde Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Merja Ettanen, palveluvastaava, psykiatrian osastotoiminta, Keski-Suomen hyvinvointialue, merja.ettanen(at)hyvaks.fi, p. 050 520 1041
Yolanda Hyde, kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, psykiatria, yolanda.hyde(at)hyvaks.fi, p. 050 573 1345
Viestinnän yhteyshenkilö: Hanne Joenaho, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanne.joenaho(at)hyvaks.fi, p. 014 269 5946
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
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