Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
21.9.2026 17:41:34 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 21.09.2026
Rakennuspalo keskisuuri, Jyväskylä
Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Jyväskylän Kortepohjassa klo. 16:59. Useampi ilmoittaja kertoi nähneensä porraskäytävässä savua ja liekkejä. Pelastuslaitoksen yksiköiden saavuttua paikalle porraskäytävässä paloi sinne säilöttyä tavaraa. Pelastuslaitos sammutti palon. Ei henkilövahinkoja.
Lisätietoja: päivystävä palomestari puh. 0500 542 112
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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