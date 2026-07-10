Mika Paananen nimitetty Bravidan Jyväskylän yksikönjohtajaksi
22.9.2026 09:09:21 EEST | Bravida Finland Oy | Tiedote
Mika Paananen on nimitetty Bravidan Jyväskylän yksikön yksikönjohtajaksi 28.9.2026 alkaen. Jyväskylän yksikkö vastaa Jyväskylän alueen LVIS-urakoinnista uudis- ja korjausrakentamisen hankkeisiin. Paananen siirtyy tehtävään Bravidan Sisä-Suomen Healthcare-liiketoimintapäällikön roolista ja jatkaa uuden tehtävänsä ohella myös valtakunnallisen Healthcare-liiketoiminnan vastuuhenkilönä.
Paananen tuo tehtävään vahvaa kokemusta talotekniikkaurakoinnista sekä terveydenhuollon toimintaympäristöstä, mikä on antanut hänelle laajan näkemyksen vaativienkin hankkeiden erityispiirteistä ja asiakkaiden tarpeista.
”Kiitos luottamuksesta uuteen tehtävään. Jyväskylässä on erinomainen pitkän linjan porukka, jonka kanssa on hienoa lähteä kehittämään toimintaa entistä paremmaksi”, Paananen iloitsee.
"Mikalla on vahva kokemus talotekniikkaurakoinnista sekä kyky kehittää liiketoimintaa pitkäjänteisesti yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Toivotan hänelle onnea ja menestystä uuteen tehtävään", Bravidan Sisä-Suomen aluejohtaja Mika Hyväri.
Lisätietoja:
Mika Hyväri
Aluejohtaja Sisä-Suomi
mika.hyvari@bravida.fi
Puh: +358 50 309 1211
Avainsanat
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Bravida Finland Oy
Bravidalle 200 miljoonan euron datakeskusurakka Suomessa10.7.2026 09:10:23 EEST | Tiedote
Bravida on tehnyt sopimuksen atNorthin Kouvolassa sijaitsevan datakeskuksen talotekniikkaurakasta pääurakoitsijana. Sopimuksen arvo on noin 200 miljoonaa euroa.
Bravida vahvasti mukana koulujen perusparannushankkeissa30.6.2026 08:35:04 EEST | Tiedote
Bravida on mukana Helsingissä sijaitsevien Töölön ja Maunulan ala-asteiden perusparannus- ja laajennushankkeissa. Molemmissa kohteissa pääurakoitsijana toimii Consti Korjausrakentaminen Oy. Hankkeissa uudistetaan koulurakennusten talotekniikkaa ja tiloja vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Bravida vastaa molemmissa hankkeissa LV-urakasta sekä Töölössä lisäksi myös sähköurakasta.
Bravida Finlandille lisäurakka XTX Marketsin datakeskuskokonaisuuteen Kajaanissa25.6.2026 09:05:33 EEST | Tiedote
Bravida Finland toteuttaa sähköurakan XTX Marketsin Kajaanin kampuksen toiseen datakeskukseen. Bravida vastasi sähköurakasta myös hankkeen ensimmäisessä datakeskuksessa.
Bravida jatkaa sprinkleriurakointia Turun alueella Kompassisairaalan toisessa vaiheessa16.6.2026 08:48:37 EEST | Tiedote
Bravidan yhteistyö Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhan kanssa Turun sairaala-alueella saa jatkoa. Bravida Finland on tehnyt sopimuksen Varhan kanssa Turun Kompassisairaalan toisen vaiheen uudisrakennuksen sprinkleriurakasta.
Bravida uudistaa Sisä-Suomen organisaatiotaan kannattavan kasvun tukemiseksi15.6.2026 08:48:12 EEST | Tiedote
Bravida uudistaa Sisä-Suomen alueorganisaatiotaan voidakseen palvella asiakkaita entistä paremmin ja luodakseen edellytyksiä kestävälle kasvulle. Muutoksen tavoitteena on tehostaa toimintaa, selkeyttää liiketoimintojen vastuita ja yhtenäistää toimintamalleja. Bravida palvelee Sisä-Suomen alueella kiinteistö- ja teollisuusasiakkaita LVIS-urakoinnissa ja -huollossa sekä tarjoaa valtakunnallisia sprinkleri- ja automaatiopalveluja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme