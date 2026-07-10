Mika Paananen nimitetty Bravidan Jyväskylän yksikönjohtajaksi

Bravida uudistaa Sisä-Suomen organisaatiotaan kannattavan kasvun tukemiseksi 15.6.2026 08:48:12 EEST | Tiedote

Bravida uudistaa Sisä-Suomen alueorganisaatiotaan voidakseen palvella asiakkaita entistä paremmin ja luodakseen edellytyksiä kestävälle kasvulle. Muutoksen tavoitteena on tehostaa toimintaa, selkeyttää liiketoimintojen vastuita ja yhtenäistää toimintamalleja. Bravida palvelee Sisä-Suomen alueella kiinteistö- ja teollisuusasiakkaita LVIS-urakoinnissa ja -huollossa sekä tarjoaa valtakunnallisia sprinkleri- ja automaatiopalveluja.