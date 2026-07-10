Bravida Finland Oy

Mika Paananen nimitetty Bravidan Jyväskylän yksikönjohtajaksi

22.9.2026 09:09:21 EEST | Bravida Finland Oy | Tiedote

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Mika Paananen on nimitetty Bravidan Jyväskylän yksikön yksikönjohtajaksi 28.9.2026 alkaen. Jyväskylän yksikkö vastaa Jyväskylän alueen LVIS-urakoinnista uudis- ja korjausrakentamisen hankkeisiin. Paananen siirtyy tehtävään Bravidan Sisä-Suomen Healthcare-liiketoimintapäällikön roolista ja jatkaa uuden tehtävänsä ohella myös valtakunnallisen Healthcare-liiketoiminnan vastuuhenkilönä.

Mika Paananen nimitetty Bravidan Jyväskylän yksikönjohtajaksi
Mika Paananen nimitetty Bravidan Jyväskylän yksikönjohtajaksi

Paananen tuo tehtävään vahvaa kokemusta talotekniikkaurakoinnista sekä terveydenhuollon toimintaympäristöstä, mikä on antanut hänelle laajan näkemyksen vaativienkin hankkeiden erityispiirteistä ja asiakkaiden tarpeista.

”Kiitos luottamuksesta uuteen tehtävään. Jyväskylässä on erinomainen pitkän linjan porukka, jonka kanssa on hienoa lähteä kehittämään toimintaa entistä paremmaksi”, Paananen iloitsee. 

"Mikalla on vahva kokemus talotekniikkaurakoinnista sekä kyky kehittää liiketoimintaa pitkäjänteisesti yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Toivotan hänelle onnea ja menestystä uuteen tehtävään", Bravidan Sisä-Suomen aluejohtaja Mika Hyväri.

Lisätietoja:

Mika Hyväri
Aluejohtaja Sisä-Suomi
mika.hyvari@bravida.fi
Puh: +358 50 309 1211

Avainsanat

bravida finlandnimitysuutinentalotekniikka

Kuvat

Mika Paananen nimitetty Bravidan Jyväskylän yksikönjohtajaksi
Mika Paananen nimitetty Bravidan Jyväskylän yksikönjohtajaksi
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