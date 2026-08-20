Olli Rainio Lapin kauppakamarin toimitusjohtajaksi
22.9.2026 12:00:00 EEST | Lapin kauppakamari | Tiedote
Lapin kauppakamarin uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu tradenomi Olli Rainio. Hän aloittaa tehtävässään lokakuun alussa.
Lapin kauppakamarin uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu tradenomi Olli Rainio. Hän aloittaa tehtävässään lokakuun alussa.
Lapin kauppakamarin hallituksen puheenjohtajan Mika Haapalan mukaan kauppakamarin vaikuttavuus ja näkyvyys ovat vahvistuneet merkittävästi. Tämä näkyi myös toimitusjohtajahaussa, jossa saatiin runsaasti laadukkaita hakemuksia.
Rainio erottui hakijoiden joukosta vahvalla yhteiskunnallisen vaikuttamisen taustallaan kaupunki-, maakunta- ja valtakunnallisella tasolla. Hänellä on laajat verkostot, kokemusta strategisista rooleista sekä vahva halu tehdä työtä Lapin elinkeinoelämän ja toimintaympäristön kehittämiseksi.
– Vaikka talouselämällä menee Lapissa monin osin hyvin, haluamme kasvattaa Lapin kauppakamarin painoarvoa edelleen alueen elinkeinoelämän kehittämisessä ja edunvalvonnassa. Tulemme vahvistamaan vaikuttavuuttamme päättäjätahoihin sekä etelässä että pohjoisessa, mukaan lukien Pohjois-Ruotsi ja Pohjois-Norja. Lisäksi jatkamme tiivistä yhteistyötä Oulun kauppakamarin kanssa pohjoisten kärkiteemojen edistämiseksi, Haapala sanoo.
Lapissa tehdään ja suunnitellaan mittavia investointeja. Samalla yritysten toimintaympäristöön vaikuttavat osaavan työvoiman saatavuus, saavutettavuus, geopoliittinen tilanne sekä Suomen ja EU:n päätökset.
– Lapissa ratkaistaan paljon koko Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisiä kysymyksiä. Täällä syntyvät investoinnit vahvistavat Suomen vientiä, energiaomavaraisuutta, huoltovarmuutta ja pohjoisia yhteyksiä. Jotta investoinnit toteutuvat, yritykset tarvitsevat ennen kaikkea osaavaa työvoimaa, toimivaa infraa, ennakoitavaa sääntelyä ja päätöksenteolta riittävää nopeutta, Rainio sanoo.
Rainio tuntee hyvin Lapin poliittiset päättäjät, keskeiset vaikuttajat ja yrityselämän toimijat. Hänellä on vahvat alueelliset, valtakunnalliset ja kansainväliset verkostot sekä hyvät mediasuhteet.
Uransa aikana Rainio on toiminut muun muassa kansanedustajan avustajana, Tornion kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja Lapin maakuntahallituksen puheenjohtajana. Haapalan mukaan Rainio on helposti lähestyttävä, avoin ja strateginen verkostojohtaja.
– Otan tehtävän vastaan erittäin motivoituneena ja kiitollisena saamastani luottamuksesta. Haluan, että Lapin kauppakamari on jäsenyrityksilleen vahva ja helposti lähestyttävä vaikuttamisorganisaatio, joka profiloituu vaikuttavana Lapin elinkeinoelämän äänenä. Nimityksen myötä luovun poliittisista luottamustehtävistäni vuoden 2026 aikana. Poliittinen kokemukseni ja verkostoni kulkevat mukanani osaamisena, mutta toimitusjohtajana edustan Lapin kauppakamaria ja sen jäsenyrityksiä, Rainio toteaa.
Lapin kauppakamari toivottaa Rainiolle menestystä tulevassa tehtävässä ja kiittää edeltävää toimitusjohtajaa Liisa Ansalaa ansiokkaasta työstä. Lapin elinkeinoelämän kasvun nähdään jatkuvan vahvana myös tulevaisuudessa, ja alueen yhteinen kyky toteuttaa muutosta on ensiarvoisen tärkeää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika HaapalaLapin kauppakamarin hallituksen puheenjohtajaPuh:0400225647mika.haapala@outokumpu.com
Olli RainioLapin kauppakamarin toimitusjohtaja 1.10. alkaenPuh:0406546264
Lapin kauppakamari on noin 600 jäsenen elinkeinoelämän vaikuttaja ja yritysten yhteistyöverkosto. Vaikuttamistyön, ajankohtaisen tiedon, koulutusten ja verkostojen avulla vahvistamme alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja rakennamme kestävää kasvua pohjoisesta. Kokoamme Lapin elinkeinoelämän yhteisen äänen ja viemme yritysten näkemyksiä alueelliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen päätöksentekoon, jotta pohjoisen mahdollisuudet muuttuvat investoinneiksi, työpaikoiksi ja koko Suomen kilpailukyvyksi.
Lapin kauppakamari toimii osana Suomen 19 kauppakamarin ja Keskuskauppakamarin valtakunnallista verkostoa. Toimintamme perustuu jäsenyritysten asiantuntemukseen, aktiivisiin valiokuntiin ja laajaan yhteistyöhön yritysten, päättäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Edistämme Lapin elinvoimaa, investointeja ja yritysten kasvua.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lapin kauppakamari
Lapin parhaat työpaikat 2026 on valittu – yhteisöllisyys näkyy voittajien arjessa20.8.2026 17:42:32 EEST | Tiedote
Ensimmäistä kertaa järjestetyn Lapin paras työpaikka -kilpailun voittajat ovat Kotihoito Ulpukka, Snowhotel Family ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. Vuoden 2026 kilpailussa etsittiin työpaikkoja, joissa yhteisöllisyys näkyy tavassa johtaa, tehdä työtä ja kohdata ihmiset.
Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja vaihtuu10.6.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä. Ansala on toiminut Lapin kauppakamarin toimitusjohtajana heinäkuusta 2021 lähtien. Ansalan viimeinen työpäivä Lapin kauppakamarissa on 18.9.2026. Paikka avataan haettavaksi elokuussa 2026.
Lapin kaivostoiminnan ja malminetsinnän työllisyysvaikutukset yli 8500 henkilötyövuotta – suurin osa työpaikoista syntyy kaivosten ulkopuolella15.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Lapin kaivostoiminta ja malminetsintä työllistivät vuonna 2024 yhteensä yli 8 500 henkilötyövuotta Suomessa. Valtaosa työpaikoista syntyy kaivosten ulkopuolella eri toimialoilla. Ala tuotti samalla lähes 2,9 miljardin euron kokonaistuotoksen.
Lapin yritysten TKI-investoinneissa 310–340 M€ kasvupotentiaalia vuoteen 203531.3.2026 13:07:45 EEST | Tiedote
Lapin kauppakamarin teettämän selvityksen mukaan yrityksissä on kehittämishalukkuutta, mutta TKI-toiminta kaipaa lisää resursseja, selkeyttä ja yhteistyötä.
Energiasiirtymän voitto Suomen ulottuvilla – mutta etumatka voidaan hävitä nopeasti13.3.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Suomi voi kasvattaa bruttokansantuotettaan kymmenillä miljardeilla euroilla vuodessa, jos energiasiirtymään liittyvät teolliset investoinnit saadaan toteutumaan täysimääräisesti. Tämä edellyttää kuitenkin ennustettavaa energia- ja teollisuuspolitiikkaa sekä ennakoivaa sähköverkkojen rakentamista. Lapilla on edellytykset nousta energiasiirtymän ja siihen liittyvien investointien keskeiseksi alueeksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme