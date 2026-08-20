Olli Rainio Lapin kauppakamarin toimitusjohtajaksi

Lapin kauppakamari on noin 600 jäsenen elinkeinoelämän vaikuttaja ja yritysten yhteistyöverkosto. Vaikuttamistyön, ajankohtaisen tiedon, koulutusten ja verkostojen avulla vahvistamme alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja rakennamme kestävää kasvua pohjoisesta. Kokoamme Lapin elinkeinoelämän yhteisen äänen ja viemme yritysten näkemyksiä alueelliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen päätöksentekoon, jotta pohjoisen mahdollisuudet muuttuvat investoinneiksi, työpaikoiksi ja koko Suomen kilpailukyvyksi.

Lapin kauppakamari toimii osana Suomen 19 kauppakamarin ja Keskuskauppakamarin valtakunnallista verkostoa. Toimintamme perustuu jäsenyritysten asiantuntemukseen, aktiivisiin valiokuntiin ja laajaan yhteistyöhön yritysten, päättäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Edistämme Lapin elinvoimaa, investointeja ja yritysten kasvua.