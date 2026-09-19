Kainuussa tuotettu -verkosto tekee paikallisia tuottajia näkyväksi Kainuussa

Sivustolle on koottu tietoa Kainuussa tuotettu -merkistä, sen käyttöperiaatteista ja verkostoon kuuluvista toimijoista. Uusi verkkosivusto toimii kanavana kainuulaisen ruoan, luonnontuotteiden ja palveluiden tunnettuuden lisäämisessä.

Kainuussa tuotettu -merkki on tunnettu maakunnassa jo vuodesta 1986 lähtien. Merkin tavoitteena on vahvistaa paikallisten raaka-aineiden käyttöä, kainuulaisen ruoan ja ruokakulttuurin tunnettuutta sekä alueen toimijoiden välistä yhteistyötä.

Vuonna 2026 merkki laajeni elintarvikkeiden ja luonnontuotteiden lisäksi palveluihin osana Serigo-hanketta. Ensimmäiset palvelumerkit myönnettiin tänä vuonna Kuluntalahden kesäkahvilalle ja Vaarannivan M-Talouskaupalle.

Kainuussa tuotettu -verkostossa on mukana muun muassa alkutuottajia sekä elintarvike- ja luonnontuotealan yrityksiä. Palvelumerkin myötä verkostoon on tullut mukaan myös uudenlaisia toimijoita.

Verkoston taustalla on ajatus siitä, että paikallisuus ei synny vain yksittäisestä tuotteesta tai raaka-aineesta. Tuottaja tarvitsee jalostajia ja myyntikanavia, ravintola paikallisia raaka-aineita ja matkailija kiinnostavia tuotteita ja palveluita. Kun toimijat tuntevat toisensa, syntyy mahdollisuuksia myös uusille tuotteille, palveluille ja yhteistyölle.

Lähiruoan merkitys ei rajoitu makuun tai siihen, että tuotteen alkuperä tunnetaan. Paikallinen tuotanto ylläpitää alueen yrittäjyyttä, osaamista ja elinkeinorakennetta. Jos ruokaa tuottavat ja jalostavat yritykset vähenevät, vähenevät myös paikallinen tuotantokyky ja osaaminen. Monipuolinen yritys- ja tuottajaverkosto puolestaan vahvistaa alueen omavaraisuutta ja kykyä selviytyä erilaisista häiriöistä.

Paikallinen tuotanto säilyy vain, jos sille on tekijöitä ja tuotteille käyttäjiä ja ostajia. Uuden verkkosivuston tavoitteena on osaltaan helpottaa kainuulaisten tuotteiden, palveluiden ja niiden tekijöiden löytämistä sekä vahvistaa yhteistyötä maakunnan eri toimijoiden välillä.

Uusi Kainuussa tuotettu -verkkosivusto palvelee kainuulaisia yrittäjiä ja palveluntuottajia. Sivuilta löytyy tietoa Kainuussa tuotettu -verkostoon liittymisestä, merkin käyttöedellytyksistä sekä jäsenyyden tarjoamista hyödyistä. Verkostoon ja Kainuussa tuotettu -palvelumerkkiin sopivia kainuulaisia toimijoita kannustetaan tutustumaan mahdollisuuteen liittyä mukaan. Kainuussa tuotettu -verkoston verkkosivusto löytyy osoitteesta www.kainuussatuotettu.fi.

Lisätietoja antaa verkoston koordinaattori

Kirsi Sahrman-Hauhia

ruoka- ja luonnontuoteasiantuntija

MKN Itä-Suomi / ProAgria Itä-Suomi

kirsi.sahrman-hauhia@mkn.fi

p. 050 570 3039