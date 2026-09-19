ProAgria

Kainuussa tuotettu -verkosto tekee paikallisia tuottajia näkyväksi Kainuussa

22.9.2026 09:20:40 EEST | ProAgria | Tiedote

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Kainuussa tuotettu -verkosto on saanut uuden verkkosivuston, joka kokoaa yhteen tietoa kainuulaisista tuotteista, palveluista ja niiden tekijöistä. Sivuston tavoitteena on tehdä maakunnan tarjontaa entistä helpommin löydettäväksi sekä lisätä Kainuussa tuotettu -merkin ja verkoston tunnettuutta.

Kainuussa tuotettu -verkostossa on mukana muun muassa alkutuottajia sekä elintarvike- ja luonnontuotealan yrityksiä. Palvelumerkin myötä verkostoon on tullut mukaan myös uudenlaisia toimijoita.
Kainuussa tuotettu -verkostossa on mukana muun muassa alkutuottajia sekä elintarvike- ja luonnontuotealan yrityksiä. Palvelumerkin myötä verkostoon on tullut mukaan myös uudenlaisia toimijoita. Kirsi Sahrman-Hauhia

Sivustolle on koottu tietoa Kainuussa tuotettu -merkistä, sen käyttöperiaatteista ja verkostoon kuuluvista toimijoista. Uusi verkkosivusto toimii kanavana kainuulaisen ruoan, luonnontuotteiden ja palveluiden tunnettuuden lisäämisessä.

Kainuussa tuotettu -merkki on tunnettu maakunnassa jo vuodesta 1986 lähtien. Merkin tavoitteena on vahvistaa paikallisten raaka-aineiden käyttöä, kainuulaisen ruoan ja ruokakulttuurin tunnettuutta sekä alueen toimijoiden välistä yhteistyötä.

Vuonna 2026 merkki laajeni elintarvikkeiden ja luonnontuotteiden lisäksi palveluihin osana Serigo-hanketta. Ensimmäiset palvelumerkit myönnettiin tänä vuonna Kuluntalahden kesäkahvilalle ja Vaarannivan M-Talouskaupalle.

Kainuussa tuotettu -verkostossa on mukana muun muassa alkutuottajia sekä elintarvike- ja luonnontuotealan yrityksiä. Palvelumerkin myötä verkostoon on tullut mukaan myös uudenlaisia toimijoita.

Verkoston taustalla on ajatus siitä, että paikallisuus ei synny vain yksittäisestä tuotteesta tai raaka-aineesta. Tuottaja tarvitsee jalostajia ja myyntikanavia, ravintola paikallisia raaka-aineita ja matkailija kiinnostavia tuotteita ja palveluita. Kun toimijat tuntevat toisensa, syntyy mahdollisuuksia myös uusille tuotteille, palveluille ja yhteistyölle.

Lähiruoan merkitys ei rajoitu makuun tai siihen, että tuotteen alkuperä tunnetaan. Paikallinen tuotanto ylläpitää alueen yrittäjyyttä, osaamista ja elinkeinorakennetta. Jos ruokaa tuottavat ja jalostavat yritykset vähenevät, vähenevät myös paikallinen tuotantokyky ja osaaminen. Monipuolinen yritys- ja tuottajaverkosto puolestaan vahvistaa alueen omavaraisuutta ja kykyä selviytyä erilaisista häiriöistä.

Paikallinen tuotanto säilyy vain, jos sille on tekijöitä ja tuotteille käyttäjiä ja ostajia. Uuden verkkosivuston tavoitteena on osaltaan helpottaa kainuulaisten tuotteiden, palveluiden ja niiden tekijöiden löytämistä sekä vahvistaa yhteistyötä maakunnan eri toimijoiden välillä.

Uusi Kainuussa tuotettu -verkkosivusto palvelee kainuulaisia yrittäjiä ja palveluntuottajia. Sivuilta löytyy tietoa Kainuussa tuotettu -verkostoon liittymisestä, merkin käyttöedellytyksistä sekä jäsenyyden tarjoamista hyödyistä. Verkostoon ja Kainuussa tuotettu -palvelumerkkiin sopivia kainuulaisia toimijoita kannustetaan tutustumaan mahdollisuuteen liittyä mukaan. Kainuussa tuotettu -verkoston verkkosivusto löytyy osoitteesta www.kainuussatuotettu.fi.

Lisätietoja antaa verkoston koordinaattori

Kirsi Sahrman-Hauhia
ruoka- ja luonnontuoteasiantuntija
MKN Itä-Suomi / ProAgria Itä-Suomi
kirsi.sahrman-hauhia@mkn.fi
p. 050 570 3039

Avainsanat

kainuussatuotettulähiruokapaikallisuuselintarvikeverkosto

Kuvat

Kainuussa tuotettu -verkostossa on mukana muun muassa alkutuottajia sekä elintarvike- ja luonnontuotealan yrityksiä. Palvelumerkin myötä verkostoon on tullut mukaan myös uudenlaisia toimijoita.
Kainuussa tuotettu -verkostossa on mukana muun muassa alkutuottajia sekä elintarvike- ja luonnontuotealan yrityksiä. Palvelumerkin myötä verkostoon on tullut mukaan myös uudenlaisia toimijoita.
Kirsi Sahrman-Hauhia
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Olemme maatila- ja maaseutuyrittäjiä koko Suomessa palveleva asiantuntijaorganisaatio ja lisäarvoa luova kumppani. Meitä on 650 Suomen parasta alan asiantuntijaa ja tähtäämme siihen, että asiakkaanamme saat parhaan asiakaskokemuksen liiketoimintasi kehittämiseen. Yrityskokonaisuus ja laadukkaat palvelut tuotantoon, talouteen ja johtamiseen moniosaajatiimiemme kautta saat vain meiltä. Meille tärkeää on mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu myös tulevaisuudessa. Sen eteen teemme töitä joka päivä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Meillä toimii kahdeksan alueellista ProAgria-keskusta sekä valtakunnallinen Keskusten Liitto. Keskuksemme tarjoavat asiakkaidemme tarpeiden mukaiset monipuoliset palvelut.

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