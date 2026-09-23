Euroopan vanhat metsät puntarissa Brysselissä: Tutkijat ja EU-päättäjät saman pöydän ääressä keskustelemassa
23.9.2026 07:05:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Miten Euroopan jäljellä olevat vanhat metsät tunnistetaan ja miten niiden suojelu voidaan varmistaa? Tervetuloa seuraamaan etänä 29.9.2026 järjestettävää tilaisuutta, jossa pohjoismaiset ja baltialaiset tutkijat esittelevät uuden tutkimukseen perustuvan viitekehyksen vanhojen metsien tunnistamiseen Pohjois-Euroopassa. Tilaisuudessa tarkastellaan myös Euroopan unionin mahdollisuuksia varmistaa, että jäsenmaat toteuttavat unionin biodiversiteettitavoitteita yhdenmukaisesti ja tieteelliseen näyttöön perustuen.
Euroopassa on jäljellä vain rajallinen määrä vanhoja metsiä. Ne ovat paitsi taloudellisesti merkittäviä myös korvaamattomia elinympäristöjä lukuisille lajeille ja keskeisiä luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Näiden metsien suojelu edellyttää tasapainoa ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten näkökulmien välillä sekä vahvaa tieteellistä perustaa.
Tutkijat Pohjoismaista ja Baltian maista ovat kuitenkin tuoneet esiin huolen, että vanhojen metsien kansalliset määritelmät eivät aina vastaa uusinta tutkimustietoa. Tämän seurauksena osa metsistä, jotka täyttävät tieteelliset vanhan metsän kriteerit, voi jäädä suojelun ulkopuolelle ja altistua hakkuille.
Euroopan komissio on korostanut, että jäsenmaiden käyttämien menetelmien tulee olla läpinäkyviä, julkisesti saatavilla ja tutkimustietoon perustuvia. Käytännön toteutus vaihtelee kuitenkin maiden välillä, mikä herättää kysymyksen siitä, kuinka yhdenmukaisesti Euroopan unionin biodiversiteettisitoumukset toteutuvat eri puolilla Eurooppaa.
Tilaisuuden kohokohtia
Tilaisuudessa "Europe’s Old-Growth Forests: Are National Definitions Keeping Pace with Science?" tutkijat, Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja metsänomistajien edustajat keskustelevat siitä, miten tutkimustieto voi ohjata päätöksentekoa ja onko EU:lla riittävät keinot varmistaa vanhojen metsien tehokas suojelu käytännössä.
Tilaisuuden avaa Jyväskylän yliopiston soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkönen. Hän esittelee tutkimuspohjaiset kriteerit vanhojen metsien tunnistamiseen ja suojeluun Pohjois-Euroopassa.
Mukana keskustelussa ovat myös Euroopan komission biodiversiteettiasioista vastaava vt. johtaja Ion Codescu, europarlamentaarikko Katri Kulmuni, metsänomistajia edustava Marko Mäki-Hakola sekä professori Bengt-Gunnar Jonsson Keski-Ruotsin yliopistosta.
Tilaisuus tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden kuulla vanhojen metsien tunnistamista koskevan uuden tutkimusviitekehyksen laatineita tutkijoita sekä heidän näkemyksiään sen merkityksestä Euroopan metsäpolitiikalle.
Tilaisuus järjestetään Brysselissä 29.9.2026 klo: 14:30 Suomen aikaa, ja sitä voi seurata etänä.
Seuraa tapahtumaa verkossa: https://www.youtube.com/channel/UCFWBDOElTrmVotVrnlsI5fw?view_as=subscriber
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vuorovaikutusvastaava Sini Suomalainen, sini.p.suomalainen@jyu.fi
Professori Mikko Mönkkönen, mikko.monkkonen@jyu.fi, +358 50 441 3682
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