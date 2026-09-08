HSL:n hallituksen päätöksiä 22.9.2026
22.9.2026 13:12:33 EEST | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote
Hallitus päätti bussiliikenteen tarjouskilpailun käynnistämisestä sekä ensi vuoden Espoon ratakatkoja korvaavan bussiliikenteen kilpailuttamisesta. Hallitus sai käsiteltäväkseen myös hallintosääntöön tehtävät tarkennukset ja lisäykset, joiden on määrä tulla voimaan 1.1.2027 Yhtymäkokouksen hyväksynnän jälkeen. Lisäksi HSL antoi lausunnon Väyläviraston perusväylänpidon ja investointisuunnitelman sisältävästä ohjelmakokonaisuudesta.
Lausunto Väyläviraston ohjelmakokonaisuudesta
HSL toteaa, että käytettävissä oleva rahoitus on riittämätön väyläverkon uskottavaan ylläpitoon ja kehittämiseen. Rahoitusta tulisi kohdentaa nykyistä vahvemmin kasvavien kaupunkiseutujen kestävään saavutettavuuteen sekä kriittisen, vilkkaasti liikennöidyn väyläverkon toimintavarmuuden ylläpitoon ennakoivalla kunnossapidolla.
Rataverkon korjausvelan kasvu vaarantaa lähijunaliikenteen täsmällisyyttä ja Suomen suurimman työssäkäyntialueen toimivuutta.
Investointiohjelmassa tulee painottaa kestävää kaupunkiliikennettä ja olemassa olevan väyläverkon tehokasta käyttöä. Investointiohjelman tulisi painottua kehittämisinvestointeihin. Esimerkiksi Kehä III:n kaltaiset kriittiset peruskorjaukset tulee rahoittaa niille soveltuvammasta rahoituskehyksestä.
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Bussiliikenteen kilpailukierroksen käynnistäminen
HSL kilpailuttaa linjojen 31, 32, 33, 34, 35,36, 201, 600 ja 623 liikennöitsijän. Uusien sopimusten mukainen liikenne käynnistyy elokuussa 2028. Vähintään 77 prosenttia kilpailutettavasta liikenteestä vaaditaan ajettavaksi päästöttömänä.
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Junaa korvaavan bussiliikenteen tarjouskilpailu
Espoon kaupunkiratahankkeen ratatyöt jatkuvat jälleen ensi vuonna. Junaliikenteen katkojen aikana puuttuvat yhteydet korvataan bussiliikenteellä. Keväällä katkot ovat lyhyitä ja ajoittuvat viikonloppuihin. Kesän pidempi katko kestää viisi viikkoa 28.6.-2.8.
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Waltti Solutions Oy:n hallintomalliasiakirjojen hyväksyminen
Hallitus hyväksyi Waltti Solutions Oy:n hallintomallin uudistamiseen liittyvät asiakirjat. Waltti Solutions Oy on HSL:n ja 18 kaupunkiseudun omistama erityisalojen hankintalain mukainen sidosyksikkö, joka tuottaa joukkoliikenteen lippu- ja maksamisen sekä taustajärjestelmien palveluita. HSL on yhtiön suurin osakas noin 14,5 prosentin omistusosuudella. Uudessa mallissa osakkaat jaetaan kolmeen omistajaryhmään. HSL kuuluu ryhmään 1 yhdessä Tampereen ja Turun kaupunkien kanssa. Uudistuksen taustalla on tarve täsmentää omistajien yhteisen määräysvallan käytännön toteutumista sekä yhtiön hallinto- ja päätöksentekorakennetta.
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Yhteyshenkilöt
HSL ViestintäPuh:040 163 2818viestinta@hsl.fi
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Vuonna 2025 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 956 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2025 aikana 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta
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Mitä: HSL LOOKS on kaikille avoin ja maksuton muotinäytöstapahtuma, jossa esitellään stylisti Minttu Vesalan, HSL:n, nousevien suomalaisten suunnittelijoiden ja Stadin ammattiopiston yhteistyöstä syntynyttä tyylikokonaisuutta. Lookit on luotu täysin kierrätysmateriaaleista ja liikennevälineisiin unohtuneista löytötavaroista. Sekä tyylikokonaisuus että tapahtuma juhlistavat kaupunkikulttuuria ja joukkoliikenteen monimuotoisuutta. Missä: Helsingin päärautatieaseman Kompassiaukio (Rautatientorin metroasema). Näytöstä voi seurata livenä myös HSL:n Instagramissa ja TikTokissa. Milloin: lauantaina 29.8. järjestetään kaksi samansisältöistä näytöstä klo 16 ja klo 18 Muuta: Tapahtumassa esiintyy lisäksi artisti Olga. Näytöksen malleina nähdään muun muassa Jorma Uotinen, Ina Mikkola, Isaac Sene, Sini Sabotage ja Jekku Berglund. Tapahtuma on osa Helsinki Design Weekin ohjelmistoa.
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