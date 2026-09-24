Pormestarin asukasilta on Östersundomissa 8. lokakuuta
25.9.2026 11:38:21 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Pormestari Daniel Sazonov saapuu lokakuussa Östersundomiin kuulemaan alueen asukkaita. Pormestarin asukasilta järjestetään Sakarinmäen peruskoulussa torstaina 8. lokakuuta kello 18.00–19.30. Kommentteja ja kysymyksiä voi lähettää ennakkoon KerroKantasi-kyselyn kautta.
Pormestarin asukasilta tarjoaa tilaisuuden, jossa kaupunki kuulee suoraan asukkailta, millaiset asiat alueella puhuttavat ja millaisia toiveita heillä on tulevaisuuden Östersundomille. Pormestarin asukasilta järjestetään Sakarinmäen peruskoulussa (Knutersintie 924) torstaina 8.10.2026 kello 18.00–19.30.
– On hienoa päästä keskustelemaan Östersundomin asukkaiden kanssa Östersundomin alueen kehityksestä ja tulevaisuudesta osana Helsinkiä. Östersundomin uusi osayleiskaavoitus ottaa askeleita eteenpäin juuri tänä syksynä kaupungin päätöksenteossa, joten asukasillan keskustelut osuvat tärkeään ja ajankohtaiseen hetkeen, kertoo pormestari Daniel Sazonov.
Asukkaat voivat osallistua keskusteluun jo ennen tilaisuutta KerroKantasi-kyselyssä. Kyselyn kautta voi lähettää ajatuksia, ideoita, kommentteja ja kysymyksiä Östersundomin kehittämisestä. Kysely on avoinna 1.10.2026 kello 23.59 asti.
Östersundomin pormestarin asukasilta järjestetään kaksikielisenä
Tilaisuuden juontajana toimii kaksikielinen viestintäasiantuntija Casper Almqvist.
– Toivon, että mahdollisimman moni käyttää tilaisuutta hyväkseen ja pyytää puheenvuoron. Pormestarin asukasilta on hyvä tapa esittää päätöksentekijöille kysymyksiä oman asuinalueen asioista. Kysymyksiä voi esittää sekä suomeksi että ruotsiksi, Almqvist kertoo.
Itäisen suurpiirin stadiluotsi Marjaana Jaranne, joka toimii myös Östersundomin stadiluotsina, on mukana asukasillassa.
– Östersundomissa eletään kiinnostavaa kehitysvaihetta. Aluetta suunnitellaan ja rakennetaan osaksi Helsingin kaupunkirakennetta asukkaiden toiveita kuunnellen, sanoo stadiluotsi Jaranne.
Stadiluotsit auttavat helsinkiläisiä osallistumaan asuinalueensa kehittämiseen tukemalla kaupunkilaisten, yhteisöjen ja kaupungin työntekijöiden keskinäistä vuoropuhelua.
Pormestarin asukasillat lisäävät keskustelua kaupunginosissa
Pormestarin asukasillat jatkavat vuosikymmenten takaista Helsinki-tuntien perinnettä ja tarjoavat asukkaille mahdollisuuden keskustella kaupungin johdon kanssa oman alueensa kehittämisestä.
Pormestari Sazonovin kaudella asukasiltoja tullaan järjestämään aiempaa enemmän. Tämän vuoden aikana pormestari tulee kiertämään kaikilla Helsingin suurpiireillä kuulemassa helsinkiläisten ajatuksia oman alueensa asioista.
Yhteistyökumppaneina järjestelyissä ovat kaupunginosan asukasyhdistykset ja muut yleishyödylliset toimijat.
Lisätietoa pormestarin asukasilloista on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
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Yhteyshenkilöt
Helsingin kaupunginkanslia:
Jarkko Laaksonen, erityissuunnittelija, osallisuusyksikkö, p. 040 589 3373, jarkko.laaksonen@hel.fi
Oskari Heinonen, pormestarin erityisavustaja, p. 050 453 5203, oskari.heinonen@hel.fi
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