Pia Lohikoski: Hallituksen työllisyyspolitiikka menee ympyrää
22.9.2026 09:43:25 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Hallituksen uudet työllisyystoimet sisältävät vakavan ristiriidan: hallitus lupaa lisätä joustavuutta ja vahvistaa työllisyyspalveluja, vaikka todellisuudessa se yrittää korjata ongelmia, joita sen omat aiemmat leikkaukset ja päätökset ovat pahentaneet. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski on erityisen huolissaan pitkäaikaistyöttömien palveluiden sysäämisestä järjestöille tilanteessa, jossa niiden resursseja on leikattu historiallisella tavalla.
– Järjestöiltä on ensin viety mahdollisuudet ylläpitää toimintaansa, ja nyt niille aiotaan sälyttää entistä enemmän vastuuta kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien työllistymisestä, Lohikoski sanoo.
Myös palkkatukiuudistuksessa näkyy sama ristiriita. Hallitus ilmoittaa yksinkertaistavansa palkkatuen sääntöjä, vaikka se on ensin heikentänyt järjestelmää leikkaamalla määrärahoja ja kiristämällä ehtoja.
– Ensin leikataan palvelut, sitten ihmetellään ongelmien kasvua ja lopuksi rakennetaan uusia tukimalleja paikkaamaan syntyneitä vaurioita, Lohikoski sanoo.
Lohikosken mukaan erityisen ongelmallista on työttömyysturvan sanktioiden lisääminen.
– Kaikkein huolestuttavinta on usko siihen, että pitkäaikaistyöttömyys ratkeaa sanktioilla. Tämä ei luo uusia työpaikkoja. Se siirtää ihmisiä työttömyysturvalta toimeentulotuen varaan, Lohikoski sanoo.
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
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