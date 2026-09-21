Tynkkynen vihreiden ryhmäpuheenvuorossa: pitäisikö budjettikirjan kannessa olla lastensuojelunuoren kuva?

Eduskunta käsitteli Orpon hallituksen viimeistä talousarvioesitystä. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen arvioi vihreiden ryhmäpuheenvuorossa hallituksen talouspolitiikan linjaa kokonaisuutena.

”Hallitus on ottanut rahaa pienituloisilta ja antanut sitä suurituloisille. Hallitus on alentanut fossiilisten tuontipolttoaineiden verotusta ja kiristänyt ilmastoa säästävien ratkaisujen verotusta. Hallitus on leikannut julkisista palveluista ja lisännyt rahaa yksityisiin palveluihin”, Tynkkynen tiivisti.

Tynkkynen luetteli puheenvuorossa hallituksen politiikan häviäjiä.

”Häviäjiä hallituksen politiikassa ovat suomalaiset, joilla on ennestäänkin tukalaa. Hallitus on leikannut työttömiltä, opiskelijoilta, pienituloisilta työntekijöiltä, eläkeläisiltä, lapsilta ja sairailta”, Tynkkynen muistutti.

Puheenvuorossaan Tynkkynen kuvasi, että Nordea hyötyy hallituksen veropäätöksistä 27 miljoonaa euroa. Lastensuojelunuorilta hallitus taas on leikannut 24 miljoonaa euroa.

”Näyttäisikö hallituksen politiikka edes hitusen toisenlaiselta, jos budjettikirjan kanteen pitäisi painaa kuva leikkausten kohteesta, lastensuojelunuoresta?”, Tynkkynen kysyi.

Tynkkynen kuitenkin muistutti, että hallituksen politiikalla on myös voittajansa.

”Hallituksen politiikasta voittavat suurituloiset. Laboren laskelmien mukaan vähintään miljoona euroa vuodessa tienaavat hyötyvät ylimmän marginaaliveron laskemisesta keskimäärin 130 000 euroa vuodessa”, Tynkkynen mainitsi esimerkkinä.

Toinen voittaja löytyy Tynkkysen mukaan harvainvaltaisista öljyntuottajamaista.

”Hallituksen politiikasta voittavat myös Saudi-Arabia ja Iran. Hallituksen päätösten ansiosta ne pystyvät tienaamaan fossiiliriippuvuudellamme taas vähän enemmän ja vähän pitempään”, Tynkkynen väitti.

Tynkkynen iloitsi puheenvuorossa uutisista, jotka viittaavat talouden toipumiseen. Hän kuitenkin kysyi, millä hinnalla kasvu syntyy.

”Suomen tulevaisuus ei voi olla kaivosten avaamisessa luonnonsuojelualueille. Suomen tulevaisuus ei voi olla vanhojen metsien hakkaamisessa kiinalaisten vessapaperiksi. Suomen tulevaisuus ei voi olla hallitsemattomassa datakeskusbuumissa”, Tynkkynen katsoi.

Koko Oras Tynkkysen ryhmäpuhe on luettavissa tämän tiedotteen liitteenä.