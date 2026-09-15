Katso lista: TOP 30 -kasvuyritykset vauhdittavat taloutta ja työllisyyttä
23.9.2026 09:30:00 EEST | Kasvu Open | Tiedote
Kasvu Open on valinnut 30 potentiaalisinta kasvuyritystä Vuoden kasvuyritys -kilpailuun. Semifinalistit tähtäävät merkittävään kasvuun: yritykset aikovat kolminkertaistaa liikevaihtonsa ja tuplata henkilöstömääränsä seuraavan kolmen vuoden aikana. Vuoden kasvuyritys valitaan Kasvu Open Karnevaalissa Jyväskylässä 28.10.2026.
TOP 30 -kasvuyritykset on valittu 180 Kasvupolku®-sparraukseen osallistuneen yrityksen joukosta. Valinnat pohjautuvat tavattujen sparraajien arvioihin huomioiden kokonaispisteet sekä kriteereittäin annetut pisteet. Lisäksi valintoihin on vaikuttanut Kasvupolku-tuomariston äänet sekä yrityksen aktiivisuus prosessin aikana. Arviointikriteerit ovat markkinapotentiaali, kasvukyky, tiimi ja näytöt.
TOP 30 -kasvuyritykset 2026
- Agile Work, Helsinki
- Aicci, Muurame
- Aminoversum, Kuopio
- Arctic Career, Rovaniemi
- Arctic Wellness, Rovaniemi
- CPQ Finland, Porvoo
- Creanord, Helsinki
- Ecoskin, Porvoo
- Finnester Coatings, Lahti
- Finspection, Seinäjoki
- GRM-services, Vantaa
- inlisol, Uusikaupunki
- Intoo Koulutus, Turku
- Jukolan Juusto, Joutsa
- Kaarinan Lukko, Kaarina
- Kaskas Media, Helsinki
- Kiertoa, Seinäjoki
- Kinnarin Tila, Hollola
- Nisa-Tuote, Nurmijärvi
- Premeka, Muurame
- PRRolls, Pyhäjoki
- Q3 Measuring Technology, Jämsä
- RokoteNyt, Espoo
- Serimedia, Muurame
- Suomen Luonnonmaalit, Tuusula
- Tahcon, Helsinki
- Tilitiimi T&M, Porvoo
- Trans World Shipping, Kerava
- Trans-Clean, Järvenpää
- Tussitaikurit, Tampere
Pk-yritykset muodostavat merkittävän osan Suomen työllisyydestä ja talouden kasvusta. Kasvu Open tukee pk-yrityksiä sparraamalla kasvutahtoisia toimijoita ja nostamalla esiin rohkeita kasvutarinoita. TOP 30 -joukko koostuu aidosti kasvuhaluisista yrityksistä – yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 4,3M€, joka aiotaan kasvattaa yhteensä 129M€ seuraavan kolmen vuoden aikana. Kasvun toteuttamiseksi yritykset aikovat palkata lähes 400 uutta työntekijää.
Kiinnostavimmat kasvuyritykset tavattavissa Kasvu Open Karnevaalissa
TOP 30 -kasvuyritykset ja muut Kasvu Openin sparrausohjelmista valitut kiinnostavat kasvajat ovat tavattavissa Kasvu Open Karnevaalissa Jyväskylässä 28.10.2026. Tapahtuma tuo yhteen rohkeat yrittäjät, kokeneet sparraajat ja kasvun mahdollistajat. Karnevaalissa pääset seuraamaan Vuoden kasvuyritys -finaalia ja tutustumaan kasvuhaluisiin yrityksiin.
Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.
Tuomaristo valitsee Vuoden kasvuyrityksen
Kasvu Openin kokoama Vuoden kasvuyritys -tuomaristo kaventaa TOP 30 -joukon kymmeneen finalistiin, jotka julkistetaan 15.10.2026. TOP 10 nousee pitchaamaan Kasvu Open Karnevaalin lavalle 28.10.2026 Jyväskylässä, ja kisaa Vuoden kasvuyritys -tittelistä. Tuomaristo valitsee voittajan paikan päällä tapahtumassa.
Tuomaristoon kuuluvat:
- Susanna Aaltonen: johtaja, viestintä- ja yhteiskuntasuhteet, Suomen Teollisuussijoitus
- Reetta Ilo Gilbert: toimitusjohtaja, San Francisco Agency
- Simo Kajaste: yrittäjä, advisor, hasan & partners
- Unna Lehtipuu: tuomariston puheenjohtaja, viestintäjohtaja, sijoituskirjailija, sijoittaja
- Janne Pöysti: toimittaja, Alma Media
- Vesa Riihimäki: Head of Startup & Growth, Nordea
LISÄTIEDOT
Malla Karhunen
Kasvu Open
050 543 1400
malla.karhunen@kasvuopen.co
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaana SeppäläToimitusjohtaja, Kasvu OpenPuh:050 304 6794jaana.seppala@kasvuopen.co
Malla KarhunenMarkkinointi ja viestintäPuh:050 543 1400malla.karhunen@kasvuopen.co
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Kasvu Open yhdistää kasvuhaluiset yritykset ja kasvun sparraajat
Kasvu Open on suomalaisen kasvun ykköskehittäjä. Meidän työtämme on auttaa yrityksiä toteuttamaan unelmansa. Me tunnemme kasvuyritykset paremmin kuin kukaan muu. Olemme sparranneet vuodesta 2011 lähtien yli 3700 yritystä, ja tunnistamme tuhansien pk-yritysten kasvusuunnitelmat. Me tiedämme, mihin yritykset haluavat kasvaa, ja mitä ne tarvitsevat kasvun toteuttamiseen. Lue lisää
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