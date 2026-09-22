Kokoomuksen Heinonen: Edelleenkö vaaditaan suunnanmuutosta?

– Suomen taloudesta tulee nyt viimein hyviä uutisia. Vienti ja investoinnit vetävät, luottamus vahvistuu ja kasvun odotetaan jatkuvan. Tätä kehitystä ei pidä nyt omin päätöksin tukahduttaa, Heinonen sanoo.

Heinosen mukaan seuraavaksi kasvun pitää näkyä myös uusina työpaikkoina ja suomalaisten vahvempana toimeentulona.

– Voimistunut talouskasvu tuo myös helpotusta työmarkkinoille. Tänä aamuna on raportoitu, että työllisten määrä on kasvanut 34 000 hengellä vuoden takaiseen nähden. Kokoomus edellyttää, että tätä kasvua ei nyt tukahduteta omin toimin eikä ensi vaalikaudellakaan, Heinonen painottaa.

Samalla Heinonen muistuttaa, että julkisen talouden vahvistamista on jatkettava myös seuraavalla vaalikaudella.

– Kasvun kaasua ja velkajarrua tarvitaan yhtä aikaa. Velaksi eläminen ei ole kestävää eikä reilua tuleville sukupolville. Meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että rahat riittävät jatkossakin koulutukseen, terveyteen, hoivaan ja turvallisuuteen.

Heinosen mukaan Suomella on vaikeiden vuosien jälkeen syytä katsoa tulevaisuuteen luottavaisemmin.

– Luotetaan suomalaisiin ja suomalaisiin yrityksiin. Annetaan lupa tehdä, yrittää, investoida ja onnistua. Sillä tavalla rakennetaan myös tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskuntaa, Heinonen sanoo.





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Kokoomuksen ryhmäpuhe: Budjetin lähetekeskustelu 22.9.2026



Arvoisa puhemies,

”Teot ovat kauneinta puhetta”

Totesi aikanaan yksi päättäjämme. Samanlaista viisautta kuin Paasikiven tosiasiain tunnustamisessa.

Pääministeri Petteri Orpon hallitus päättikin keväällä 2023 toimia näin. Tunnustaa maamme vaikea taloustilanne ja puheiden sijaan ryhtyä toimeen.

Kolmen ja puolen vuoden aikana hallitus on uudistanut Suomea vahvemmaksi.

Teot ovat sellaisia, mitä Ruotsi teki jo parikymmentä vuotta sitten. Meillä ei tehty ja nyt näemme miten vaikeanakin maailman talouden aikana Ruotsi pärjää paremmin.

Päätimme uudistaa työmarkkinoita joustavammiksi. Tavoitteenamme on tukea työllisyyttä, talouskasvua, kilpailukykyä ja tuottavuuden kehitystä. Teimme mittavan määrän uudistuksia.

Ja jos ensi vaalikaudella ei päätöksistä lähdetä pakittelemaan, niin meillä on hyvät mahdollisuudet, että entistä useampi hankkii toimeentulonsa työnteolla.

Hyvinvointiyhteiskunnan yhtälö toimii vain, kun riittävän moni työikäinen ja työkykyinen on töissä.

Olemme myös määrätietoisesti halunneet keventää työn verotusta. Ja kyllä, pääpaino on ollut pieni- ja keskituloisten verotuksen keventämisessä. Heidän verotus kevenee tällä kaudella yli miljardilla.

Meidän mielestä ei ole väärin sekään, että paljon vastuuta kantavat ja hieman enemmän ansaitsevat saavat myös pitää lisätulostaan hieman isomman siivun. Me emme usko, että kireä verotus olisi ratkaisu maamme ongelmiin. Jos näin olisi, niin ei maallemme koskaan olisi ongelmia syntynytkään.

Hyvä on muistaa sekin, että edelleen reilu viisi tuhatta euroa ja sitä enemmän tienaavat eli kymmenesosa palkansaajista maksaa lähes puolet maamme ansiotuloveroista.

Kysynkin teiltä edustaja Lindtman: Eikö tämä teille riitä?

Olette kertoneet, että ensi vaalikaudella työn, yrittämisen ja kotitalouksien verotusta tulisitte kiristämään jopa 5 miljardilla eurolla.

Aikamoinen veromoukari. Tämän jälkeen kaikki demarien kasvupuheet voi kuitata pelkkinä puheina.

Sanon suoraan; kokoomukselle ei käy suomalaisten työntekijöiden verotuksen kiristäminen.

Ja kun työpaikat syntyvät yrityksiin, niin yritysten toimintaedellytyksiä tulee parantaa eikä demareiden esityksin kurjistaa.

Näyttää siltä, että eduskuntaan palaavan Antti Rinteen aikanaan yrittäjille jakamat suklaalevyt ovatkin olleet parasta mitä SDP on yrittäjille koskaan tarjonnut.

Me päätimme keventää yhteisöveroa. Kerroimme ratkaisun hyvissä ajoin julki ja sen satoa saamme jo nyt korjata. Maahamme on tulossa historiallisen suuria investointeja.

Tehty työ tuottaa tulosta.

Taloudessamme on tapahtunut kauan odotettu käänne. Vienti ja yksityiset investoinnit toimivat nyt talouden vetureina.

Pitkään jatkunut varovaisuus on väistymässä.

Kuluttajien luottamus palasi nyt normaalille tasolle ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2022.

Kasvuennusteita on nostettu kilpaa ylöspäin ja taloutemme ennustetaan kasvavan nyt jopa 2 prosenttia.

Edustaja Lindtman – edelleenkö te vaaditte suunnan muutosta?

Talous kasvaa nyt kovinta vauhtia lähes kymmeneen vuoteen. Se on kova juttu. Ja toivottavasti myös yhteinen ilon aihe.

Eikö näin edustaja Lindtman?

Nimittäin, voimistunut talouskasvu tuo myös helpotusta työmarkkinoille. Tänä aamuna on raportoitu, että työllisten määrä on kasvanut 34 000 hengellä vuoden takaiseen nähden. Työttömyys on kääntymässä laskuun. Ja hyvä kehitys jatkuu ensi ja seuraavana vuonna.

Nämä ovat niitä hyviä uutisia, joita suomalaiset ovat kaivanneet.

Kokoomus edellyttää, että tätä kasvua ei nyt tukahduteta omin toimin eikä ensi vaalikaudellakaan. Tehdään kaikki, jotta nuoremme ja myös pitkään työttöminä olleet pääsevät takaisin töihin.

Me voimme vaikuttaa moneen, mutta emme paljoakaan siihen mitä tapahtuu Yhdysvalloissa, Lähi-idässä ja muissa Euroopan maissakaan.

Nyt tarvitaan malttia hyväksyä ne asiat, joita emme voi muuttaa, rohkeutta muuttaa niitä asioita, joita voimme, ja viisautta erottaa nämä toisistaan.

…

Arvoisa puhemies,

Minua kiinnostaa tulevaisuus. Sillä aion elää siellä.

Säästäminen ei ole helppoa – eikä kivaakaan.

Aiemmat vaalikaudet ovat osoittaneet, miten helppo rahaa on jakaa.

Ja nyt sitten valtion budjetissa joka kahdeksas euro on velkaa lastemme piikkiin.

Se ei ole reilua eikä kestävääkään.

Siksi tällä olemme päättäneet yhteensä noin 10 miljardin sopeutustoimista.

Hyvästä kasvusta huolimatta seuraavalla vaalikaudella tarvitaan samanmoiset lisäsäästöt.

Kokoomus pitää tärkeänä yhteisesti sovittua velkajarrua. Mutta painamme samaan aikaan myös kasvun kaasua.

Meidän pitää laittaa taloutemme kuntoon ja jatkaa tätä työtä määrätietoisesti.

Se on reilua, että me maksamme itse oman aikamme kulut. Emmekä elä velaksi lapsenlapsillemme.

Ilmaista velkarahaa ei arvon vasemmisto ole. Uskokaa se viimeistään nyt.

…

Arvoisa puhemies,

tulevaisuus on tehtävä.

Orpon hallitus on vaikeinakin aikoina lisännyt rahoitusta kahteen tärkeään paikkaan.

Käytämme ensi vuonna soteen 4 miljardia enemmän kuin käytimme edellisen Marinin hallituksen aikana.

Jokaisen pitää päästä lääkäriin ja saada tarvitsemansa hoivan. Omalääkärimalli on tässä meidän lääkkeemme.

Varmistetaan yhdessä, ettei kukaan joudu pelkäämään vanhenemistaan.

Hyvinvointiyhteiskunnan pitää antaa lupaus tästä.

Myös peruskouluun on viimeinen panostettu.

200 miljoonan euron lisärahoitus perusasioiden oppimiseen - lukemiseen ja laskemiseen.

Kiitosta tulee myös kännykkäkiellosta ja erilaisten oppijoiden tuen uudistamisesta.

Kun itse toimin opettajana, periaatteeni oli, että jokainen lapsi saa oppia joka päivä jotain uutta.

Se on hyvä tavoite.

…

Kiitosta myös turvallisuutemme eteen tehdystä työstä.

Itärajan turvallisuus on varmistettu. Rajaturvallisuuslaki on toiminut ja sitä jatketaan.

Panostukset maanpuolustukseen ovat mittavia ja myös vapaudestaan taistelevan Ukrainan tukemiseen.

Kotimainen puolustusteollisuus on tuonut maahamme työtä ja vahvistanut huoltovarmuutta.

Meidän pitää olla maa, jossa kukaan ei joudu myöskään pelkäämään arjessa, ei kodissaan eikä kaduillakaan.

Kiitänkin panostuksista turvakoteihin. Orpon hallituskauden jälkeen viimein jokaisella hyvinvointialueella on turvakoti.

Poliiseja on pian luvatusti kahdeksantuhatta.

Ja olemme kiristäneet rangaistuksia. Ja toistuviin tai vakaviin rikoksiin syyllistyneiden karkotuksia.

….

Arvoisa puhemies

Talous kasvaa. Investointeja virtaa. Yritysten tilauskirjat täyttyvät. Työllisyyden elpyminen antaa merkkejä.

Suomi tarvitsee nyt kasvua - toivoa ja luottamusta.

Olemme kansakuntana selvinneet vaikeammastakin.

Selviämme tästäkin, kunhan nyt emme käännä tätä suuntaa ja paina jarrua.

Luotetaan suomalaisiin, luotetaan kotimaisiin yrityksiin. Ja annetaan lupa tehdä.

Me pyydämme tulevissa vaaleissa luottamusta jatkaa työtä hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi.