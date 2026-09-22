Minja Koskela: Hallituksen budjetti hellii rikkaita valtiontalouden kustannuksella ja vetää velkajarrulta lopullisesti maton alta
22.9.2026 12:56:20 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Minja Koskela arvosteli eduskunnassa voimakkaasti hallituksen vuoden 2027 budjettiesitystä. Eduskunta aloitti tänään lähetekeskustelun ensi vuoden talousarviosta.
– Tätä on oikeistolainen talouspolitiikka: leikataan hyvinvointivaltion keskeisimmistä palveluista ja pienituloisten perheiden hyvinvoinnista, jotta voidaan jakaa veronalennuksia rikkaille. Valtion talouden vahvistamisen kanssa sillä ei ole mitään tekemistä, Koskela sanoi.
Koskela huomautti, että hallituksen vuoden 2027 budjettiesitys on valtiontaloutta heikentävä.
– Vaalien lähestyessä hallituksen soisi olevan edes rehellinen siitä, että se harjoittaa ideologiansa mukaista politiikkaa. Sen sijaan meille tarjotaan sekoilua, jossa joka toinen päivä murehditaan velkaantumista ja leikataan pienituloisilta, ja joka toinen päivä juhlitaan kasvua ja jaetaan hyväosaisille veronalennuksia, Koskela sanoi.
Koskelan huomautti, että myös oikeistohallitus on alkanut pakitella itse luomastaan velkajarrusopimuksesta.
– Peruuttelu näkyy tässä budjetissa holtittomana ja hyödyttömänä yhteisöveroalena sekä siinä, että budjetti heikentää valtion taloutta.
Koskelan mielestä on älytöntä, että hallitus, joka on itse nettosopeuttanut noin kolme miljardia yrittää sitoa seuraavan hallituksen sopeuttamaan 8–11 miljardia yhdessä vaalikaudessa.
– Orpo-Purran hallitus on jo pistänyt hyvinvointivaltion polvilleen kolmen miljardin nettosopeutuksella. Nettosopeutuksen triplaaminen ensi vaalikauden aikana on utopiaa. Tai pikemminkin dystopiaa, kun ajattelee minkälaista tuhoa niin massiivisella sopeutuksella saataisiin aikaiseksi, Koskela sanoi.
- Liitteenä Minja Koskelan käyttämä vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro kokonaisuudeessaan (pdf)
Yhteyshenkilöt
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
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