POWER Finland Oy aloittaa neljän myymälän henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut

Power Finland Oy aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat neljän myymälän henkilöstöä. Yhtiö harkitsee Lohjan, Porvoon, Kotkan ja Järvenpään ketjumyymälöiden sulkemista.

Powerin pitkän aikavälin strategia on kehittää ja vahvistaa yhtiön Franchise-mallia ja hakea tätä kautta kasvua Suomessa. Osana strategiaansa, Power arvioi ja tarkastelee aktiivisesti myös oman myymäläverkostonsa tarkoituksenmukaista laajuutta ja rakennetta.

”Meidän pitkän aikavälin tavoitteemme on vahvistaa kauppiasmyymäläverkostoa ja lisätä sitä kautta kilpailukykyämme ja markkina-asemaamme kustannustehokkaalla tavalla. Panostamme edelleen myös omiin myymälöihimme, ja myymäläverkoston jatkuva arvioiminen sekä optimoiminen ovat keskeisessä osassa kilpailu- ja kasvustrategiaamme”, sanoo POWER Finlandin toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto.

Mikäli muutosneuvottelut johtavat toimenpiteisiin, ne voisivat enimmillään johtaa 61 työntekijän työsuhteen päättymiseen, työntekopaikan tai muiden työsuhteen ehtojen olennaisiin muutoksiin. Muutosneuvottelut käynnistyvät 29.9.2026 ja niiden arvioidaan päättyvän lokakuussa.