Power Finland Oy

POWER Finland Oy aloittaa neljän myymälän henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut

22.9.2026 13:30:49 EEST | Power Finland Oy | Tiedote

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Power Finland Oy aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat neljän myymälän henkilöstöä. Yhtiö harkitsee Lohjan, Porvoon, Kotkan ja Järvenpään ketjumyymälöiden sulkemista.

Powerin pitkän aikavälin strategia on kehittää ja vahvistaa yhtiön Franchise-mallia ja hakea tätä kautta kasvua Suomessa. Osana strategiaansa, Power arvioi ja tarkastelee aktiivisesti myös oman myymäläverkostonsa tarkoituksenmukaista laajuutta ja rakennetta.

”Meidän pitkän aikavälin tavoitteemme on vahvistaa kauppiasmyymäläverkostoa ja lisätä sitä kautta kilpailukykyämme ja markkina-asemaamme kustannustehokkaalla tavalla. Panostamme edelleen myös omiin myymälöihimme, ja myymäläverkoston jatkuva arvioiminen sekä optimoiminen ovat keskeisessä osassa kilpailu- ja kasvustrategiaamme”, sanoo POWER Finlandin toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto.

Mikäli muutosneuvottelut johtavat toimenpiteisiin, ne voisivat enimmillään johtaa 61 työntekijän työsuhteen päättymiseen, työntekopaikan tai muiden työsuhteen ehtojen olennaisiin muutoksiin. Muutosneuvottelut käynnistyvät 29.9.2026 ja niiden arvioidaan päättyvän lokakuussa.

Yhteyshenkilöt

Power Finland Oy

Power Finland kuuluu pohjoismaiseen Power International AS -konserniin, joka toimii Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto on yli 2 miljardia euroa, mikä tekee meistä yhden Pohjoismaiden merkittävimmistä kodinelektroniikan toimijoista.

Power-ketjun toiminta perustuu äärimmäiseen kustannustehokkuuteen ja laajaan valikoimaan tunnettuja brändejä. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme markkinoiden kilpailukykyisimmät hinnat kaikissa kanavissamme – siksi myymälöissämme on aina sama halpa hinta kuin Power.fi-verkkokaupassa. Suomessa Powerilla on kattava, 51 myymälän verkosto, joka yhdessä vahvan verkkokaupan ja Ruotsissa sijaitsevan pohjoismaisen keskusvaraston kanssa takaa nopeat toimitukset.

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