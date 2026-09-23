Miten vietetään täydellinen talvi Tampereella?

Mirella Mäkilä: Täydellinen talvi Tampereella

Ilmestyy 16.10.2026

Roosa ei ole talvi-ihmisiä, mutta mokien jälkeen on aika ottaa kaamos haltuun ja kohentaa pisteitä niin töissä kuin parisuhteessa. Avuksi syntyy täydellisen talven lista: nietoksia, kynttiläiltoja, tyylikkäitä juhlia ja hitunen romantiikkaa. Todellisuus vastaa räntäsateilla, kommelluksilla ja täysin odottamattomalla tulokkaalla, joka suhtautuu Roosan listaan varsin suurpiirteisesti.

Riemukkaassa romaanissa unelmat ja todellisuus kohtaavat toisensa niin että lumi pöllyää.

Ystävyyttä ja sopivan kokoisia unelmia käsittelevä sarja hurmasi lukijat jo ensimmäisestä kirjasta alkaen, ja sitä on myyty nyt jo reilusti yli 50 000 kappaletta. Sarjan tv- ja elokuvaoikeudet on myyty Warner Bros Finlandille ja se sai Vinhan kirjakaupan jakaman, historian ensimmäisen Funlandia-palkinnon.

Vaikka fanihuomion määrä yllättikin Mirella Mäkilän, hän osasi odottaa sitä somen kautta ja nuorilta naisilta. Se mitä hän ei osannut odottaa on, että hänen Tampere-teemansa ja huumori purevat myös mieslukijoihin ja varttuneempaan viihdeyleisöön. ”Saan palautetta somesta ja postitse, ja tapahtumissa ihmiset tulevat juttelemaan. Nuorimmat lukijani ovat teinejä ja lukijapalautteen perusteella vanhin saattaa olla 86-vuotias Erkki. Moni mies on löytänyt sarjani vaimonsa tai tyttärensä suosituksen kautta”, kertoo Mäkilä.

Täydellinen talvi Tampereella jatkaa Mirella Mäkilän luomaa Se on moro -sarjaa. Nyt talveksi ilmestyvä teos on kirjoitettu joulukalenterimuotoon siten, että jokainen kirjan luku vastaa yhtä joulukuun päivää aina joulupäivään saakka. Äänikirjapalveluissa kirja ilmestyy päivittäin luku kerrallaan joulukalenterin tapaan. Painetun kirjan voi ahmaista vaikka kerralla, eikä edellisiä osia ole pakko tuntea entuudestaan.

Mirella Mäkilä (s. 1977) on Helsingissä asuva tamperelainen, joka ikävöi synnyinkaupunkiaan ja sen peritamperelaista mielenmaisemaa. Viihteen ja huumorin kirjoittamiseen Mäkilä suhtautuu vakavasti, sillä se kannattelee silloinkin, kun elämä ei ole ihanaa.

Ilmestyy painettuna ja e-kirjana 16.10. Äänikirjana kirja ilmestyy luku kerrallaan 1.12. alkaen ja kokonaisuudessaan 26.12.

Haastattelut, lisätiedot, arvostelukappaleet: hanna-leena.soisalo@otava.fi