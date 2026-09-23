Kustannusosakeyhtiö Otava

Miten vietetään täydellinen talvi Tampereella?

23.9.2026 10:00:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

Jaa

Mirella Mäkilän Se on moro! -kirjasarjan huumori yhdistää suomalaisia lukijoita. Sarjaa on myyty jo reilusti yli 50 000 kappaletta ja kirjailija saa fanipostia ikähaitarin laidasta laitaan.

Mirella Mäkilä
Mirella Mäkilä

Mirella Mäkilä: Täydellinen talvi Tampereella

Ilmestyy 16.10.2026

Roosa ei ole talvi-ihmisiä, mutta mokien jälkeen on aika ottaa kaamos haltuun ja kohentaa pisteitä niin töissä kuin parisuhteessa. Avuksi syntyy täydellisen talven lista: nietoksia, kynttiläiltoja, tyylikkäitä juhlia ja hitunen romantiikkaa. Todellisuus vastaa räntäsateilla, kommelluksilla ja täysin odottamattomalla tulokkaalla, joka suhtautuu Roosan listaan varsin suurpiirteisesti.

Riemukkaassa romaanissa unelmat ja todellisuus kohtaavat toisensa niin että lumi pöllyää.

Ystävyyttä ja sopivan kokoisia unelmia käsittelevä sarja hurmasi lukijat jo ensimmäisestä kirjasta alkaen, ja sitä on myyty nyt jo reilusti yli 50 000 kappaletta. Sarjan tv- ja elokuvaoikeudet on myyty Warner Bros Finlandille ja se sai Vinhan kirjakaupan jakaman, historian ensimmäisen Funlandia-palkinnon.

Vaikka fanihuomion määrä yllättikin Mirella Mäkilän, hän osasi odottaa sitä somen kautta ja nuorilta naisilta. Se mitä hän ei osannut odottaa on, että hänen Tampere-teemansa ja huumori purevat myös mieslukijoihin ja varttuneempaan viihdeyleisöön. ”Saan palautetta somesta ja postitse, ja tapahtumissa ihmiset tulevat juttelemaan. Nuorimmat lukijani ovat teinejä ja lukijapalautteen perusteella vanhin saattaa olla 86-vuotias Erkki. Moni mies on löytänyt sarjani vaimonsa tai tyttärensä suosituksen kautta”, kertoo Mäkilä.

Täydellinen talvi Tampereella jatkaa Mirella Mäkilän luomaa Se on moro -sarjaa. Nyt talveksi ilmestyvä teos on kirjoitettu joulukalenterimuotoon siten, että jokainen kirjan luku vastaa yhtä joulukuun päivää aina joulupäivään saakka. Äänikirjapalveluissa kirja ilmestyy päivittäin luku kerrallaan joulukalenterin tapaan. Painetun kirjan voi ahmaista vaikka kerralla, eikä edellisiä osia ole pakko tuntea entuudestaan.

Mirella Mäkilä (s. 1977) on Helsingissä asuva tamperelainen, joka ikävöi synnyinkaupunkiaan ja sen peritamperelaista mielenmaisemaa. Viihteen ja huumorin kirjoittamiseen Mäkilä suhtautuu vakavasti, sillä se kannattelee silloinkin, kun elämä ei ole ihanaa.

Ilmestyy painettuna ja e-kirjana 16.10. Äänikirjana kirja ilmestyy luku kerrallaan 1.12. alkaen ja kokonaisuudessaan 26.12.

Haastattelut, lisätiedot, arvostelukappaleet: hanna-leena.soisalo@otava.fi

Avainsanat

kaunokirjallisuusviihderomaanittampere

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye