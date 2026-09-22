Turvallisempi yöelämä syntyy yhdessä – jokainen voi vaikuttaa illan kulkuun

Yöelämässä on mahdollisuuksia hauskanpitoon, mutta myös tilanteita, joissa turvallisuus voi vaarantua. Kun mukana on alkoholia, huumeita ja nikotiinituotteita, erilaisten haittojen ja ongelmatilanteiden todennäköisyys kasvaa. Seksuaalinen häirintä sekä väkivalta ovat valitettavan yleisiä. UNWomanin kyselyn perusteella jopa 88 prosenttia suomalaisista naisista on kokenut seksuaalista häirintää elämänsä aikana. Tilastokeskuksen mukaan seksuaaliväkivallan kohteeksi on joutunut puolet (51 %) 16–34-vuotiaista naisista ja joka viides (20 %) 18–34-vuotiaista miehistä.



Pirkanmaan hyvinvointialue ja Setlementti Tampere yhteistyökumppaneineen muistuttavat syksyn kampanjassa, että turvallinen ilta ja yö rakentuvat usein pienistä teoista. Turvallisesti yössä -kampanjaan on saatu mukaan monia tahoja, muun muassa Taksi Tampere, Alko ja monia järjestöjä.



Omien rajojen tunnistaminen, muiden kunnioittaminen, kaverista huolehtiminen ja häirintään puuttuminen voivat ehkäistä monia ikäviä tilanteita. Myös päihteiden käyttöön liittyvät valinnat vaikuttavat sekä omaan että muiden turvallisuuteen.



– Turvallinen yöelämä ei synny vain järjestyksenvalvojien, ravintoloiden tai viranomaisten toiminnasta. Jokainen meistä voi vaikuttaa siihen, millainen ilmapiiri juhliessa syntyy ja mitä illan ja yön aikana tapahtuu, sanoo päihteiden käytön ehkäisyn suunnittelija Iina Nummi Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

– Myös yöelämässä työskentelevien työturvallisuuden kannalta on tärkeää, että juhliminen sujuu ilman riskitilanteita.



Iina Nummi summaa, että yhteisenä tavoitteena on juhlimiskulttuuri, jossa jokainen voi viettää iltaa turvallisesti, tulla kohdatuksi kunnioittavasti ja palata kotiin hyvillä mielin.

Turvallisuus kehittyy yhteistyöllä

Turvallisemman yöelämän edistäminen on pitkäjänteistä työtä, jossa tarvitaan asukkaita, järjestöjä, yrityksiä, oppilaitoksia, kuntia ja viranomaisia. Osana kampanjaa yrityksille tarjotaan osaamiskartoitusta, joilla voidaan selvittää työntekijöiden osaamista päihdehaittojen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisyssä.

Voimaa kampanjalle on saatu elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja järjestöjen muodostamista Pakka-työryhmistä, joissa tehdään yhteistyötä päihdehaittojen ehkäisemiseksi koko Pirkanmaan alueella. Pakka- eli paikallinen alkoholi-, tupakka- ja rahapelipolitiikka -toiminnassa päihdehaittojen ehkäisy keskittyy sekä päihteiden kysyntään, esimerkiksi kampanjoihin ja viestintään, että päihteiden tarjontaan, kuten myynnin ja ikärajojen valvontaan.



Turvallisen yöelämän kampanja näkyy syksyn kuluessa muun muassa sosiaalisessa mediassa ja liiketiloissa. Kampanjasivulla pirha.fi/turvallisestiyossa on sekä tietoa juhlijoille että kampanjamateriaalia, jota kampanjan yhteistyökumppanit ja muut toimijat voivat ottaa käyttöönsä. Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa, ja kampanja aiotaan toteuttaa vuosittain.

Kampanjassa ovat mukana Tampereen kaupunki, Yad ry, TAMK, Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamko, Tampereen ylioppilaskunta TREY, Sin City Nightclub Tampere, H5 Bar&Cellar, Tullikamari, Tavara-asema, Securitas Suomi, Taksi Tampere ja Alko.