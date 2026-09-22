Yhteistoimintaneuvottelut koskevat vammaisten henkilöiden asumispalveluyksikköjä Tampereella ja Kuhmoisissa
22.9.2026 14:49:41 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Aluehallitus on päättänyt kokouksessaan 17.9.2026 aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat vammaispalvelujen asumisyksikköjä Tampereen Härmälänrannassa ja Kuhmoisten Päijäläkodissa. Yhteistoimintaneuvotteluissa saatetaan päätyä lopputulokseen, jossa ehdotetaan aluehallitukselle toiminnan päättymistä näissä yksiköissä. Asumisyksiköiden toiminta voi päättyä vasta, kun asiakkaille on löydetty uudet paikat muista yksiköistä.
Härmälänrannan asumisyksikkö Tampereella tuottaa kehitysvammaisille henkilöille pitkäaikaista, ympärivuorokautista asumispalvelua ja tuettua asumista. Ympärivuorokautisen asumisen paikkoja on seitsemän, ja tuettua asumista on 14 asiakkaalle. Härmälänrannan alue on osoittautunut turvattomaksi ympäristöksi sekä asiakkaille että henkilöstölle, joten toimintaa ei voida jatkaa nykyisessä paikassa. Toiminnan muuttuminen edellyttää yhteistoimintaneuvotteluja.
Päijäläkodin asumisyksikössä Kuhmoisissa tarjotaan pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista kehitysvammaisille henkilöille. Päijäläkodin tilat eivät vastaa nykyisiä asumispalvelujen vaatimuksia, asiakkailla ei esimerkiksi ole omia wc-tiloja. Kaikki asiakaspaikat eivät ole täynnä eikä tiedossa ole riittävästi uusia asiakkaita. Tämän vuoksi toiminnan lakkauttamista suunnitellaan.
Yksiköiden asukkaille ja heidän läheisilleen sekä työntekijöille järjestetään infotilaisuuksia, joissa kerrotaan tarkemmin asiasta. Yksiköiden henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut käydään osana hyvinvointialueen isompaa yhteistoimintaneuvottelujen kokonaisuutta syksyn 2026 aikana.
Yhteyshenkilöt
Räsänen MarjaanavammaispalvelujohtajaVammaisten asumispalvelut ja päiväaikainen toimintaPuh:0408004712marjaana.rasanen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Turvallisempi yöelämä syntyy yhdessä – jokainen voi vaikuttaa illan kulkuun22.9.2026 14:30:37 EEST | Tiedote
Yöelämän turvallisuus on yhteinen asia. Pirkanmaalla halutaan nostaa esiin keinoja, joilla jokainen voi omalla toiminnallaan edistää turvallisempaa juhlimiskulttuuria ja ehkäistä päihdehaittoja, häirintää ja väkivaltaa. Samaa tavoitetta tukemaan kutsutaan myös yöelämän eri toimijoita, esimerkiksi opiskelijajärjestöjä.
Aluevaltuusto keskusteli ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmien etenemisestä21.9.2026 20:40:40 EEST | Tiedote
Aluevaltuusto keskusteli maanantaina ikäihmisten palvelujen seurantaraporteista ja merkitsi tiedoksi tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen. Valtuusto merkitsi tiedoksi myös aluehallituksen vastaukset vuoden 2025 arviointikertomukseen ja hyväksyi muutoksia hallintosääntöön.
Puhelinpalvelun yhtenäistäminen jatkuu – Puhelinnumeroihin muutoksia useissa Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluissa21.9.2026 13:23:46 EEST | Tiedote
Uuden puhelinjärjestelmän käyttöönotto etenee Pirkanmaan hyvinvointialueella. Uudistuksella selkeytetään ja yhtenäistetään palvelujen puhelinnumeroita ja sujuvoitetaan yhteydenottamista.
Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdepalveluja kehitetään kolmen merkittävän hankkeen voimin21.9.2026 11:26:27 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdepalveluissa on käynnissä kolme hanketta, jotka vahvistavat päihteitä käyttävien henkilöiden tavoittamista, hoitoon pääsyä ja palvelujen vaikuttavuutta. Hepatiitti C:n eliminointihanke, TEHO-hanke ja SCOPE-hanke tuottavat tietoa sekä kehittävät uusia toimintamalleja yhteistyössä eri ammattilaisten ja toimijoiden kanssa. Hankkeissa työskentelee yhteensä kymmenen työntekijää osa- tai kokoaikaisesti.
Aluehallitus hyväksyi järjestöjen avustusten uudet periaatteet21.9.2026 11:02:39 EEST | Tiedote
Maanantaina kokoontunut aluehallitus hyväksyi järjestöjen avustustoiminnan yleiset periaatteet. Avustettavan toiminnan pitää jatkossa tukea alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteita, ja arvioinnin läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta lisätään. Aluehallitus käynnisti myös Pitkäniemen isoimman rakennuskokonaisuuden myyntivalmistelut.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme