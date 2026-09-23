Keskustelua, kohtaamisia sekä suomen ja ruotsin kieltä kansalaisopisto Alman teemaillassa Minun Vaasani – Mitt Vasa

Tapahtumassa keskustellaan aiheesta "Minun Vaasani", tutustutaan uusiin ihmisiin ja samalla harjoitellaan suomen ja ruotsin kieltä. Tapahtuma on avoin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuville, suomalaisen tai suomenruotsalaisen viittomakielen käyttäjille sekä kaikille suomen ja ruotsin kielen käyttäjille ja opiskelijoille. Lisäksi tapahtumassa nostetaan esille myös saamen kielet, karjalan kieli ja romanikieli.

Teemailta on osa Kotimaisten kielten keskuksen (KOTUS) 50-vuotisjuhlavuotta sekä Vaasan 420-vuotisjuhlavuotta. Kotimaisten kielten teemavuonna eri puolilla Suomea tuodaan esiin kotimaisia kieliä sekä niiden merkitystä kulttuurissa ja yhteiskunnassa.

Suomessa on kuusi kotimaista kieltä: suomi, ruotsi, suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli, saame, karjalan kieli sekä romani. Teemaillan tavoitteena on vahvistaa vuoropuhelua eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien ihmisten välillä sekä edistää osallisuutta paikallisyhteisössä.

Illan aikana keskustellaan kolmesta teemasta:

Miten luomme entistä osallistuvamman paikallisyhteisön kaikille Vaasan seudun asukkaille?

Työ ja koulutus

Vapaa-aika, terveys ja hyvinvointi

Osallistujat pääsevät pohtimaan esimerkiksi Vaasan vahvuuksia ja kehittämiskohteita, työn ja koulutuksen mahdollisuuksia sekä hyvinvointia tukevia arjen valintoja. Tilaisuuden keskusteluissa esiin nousevia ajatuksia ja kehittämisehdotuksia voidaan välittää myös kaupungin päättäjien tietoon.

Tapahtuma on avoin kaikille kiinnostuneille, eikä osallistuminen edellytä suomen tai ruotsin kielen täydellistä osaamista. Keskiössä ovat kohtaaminen, keskustelu ja yhteisen Vaasan rakentaminen.