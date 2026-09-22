Syksyn influenssa- ja koronarokotukset annetaan porrastetusti Pirkanmaalla
22.9.2026 15:58:52 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
80 vuotta täyttäneet sekä kaikenikäiset voimakkaasti immuunipuutteiset pirkanmaalaiset voivat varata ajan influenssa- ja koronarokotukseen 29.9.2026 alkaen. Sen jälkeen ajanvaraus avautuu vaiheittain eri kohderyhmille.
Rokotusaikataulu on suunniteltu niin, että vakavimmassa tautiriskissä olevat ikääntyneet ja voimakkaasti immuunipuutteiset saavat influenssa- ja koronarokotteen samalla käynnillä lokakuun lopun ja marraskuun aikana. Näin influenssarokotteen suoja ehtii muodostua joulukuun alkuun mennessä ja kestää mahdollisimman pitkään kevääseen.
Maksutonta influenssarokotusta ja koronarokotteen syksyn tehosteannosta tarjotaan samoille kohderyhmille kuin viime vuonna. Tarkemmat tiedot kohderyhmistä löydät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta:
Jos kuulut sekä maksuttoman influenssarokotteen että koronarokotteen syksyn tehosteannoksen kohderyhmiin, saat rokotteet samalla käynnillä.
Ajanvaraus avautuu eri ryhmille seuraavasti:
Influenssa- ja koronarokotus:
- 80 vuotta täyttäneet ja kaikenikäiset voimakkaasti immuunipuutteiset: Ajanvaraus alkaa 29.9.2026
- 75 vuotta täyttäneet: Ajanvaraus alkaa 6.10.2026
- 18 vuotta täyttäneet, joilla on kaksi tai useampi vakavalle koronataudille altistavaa sairautta: Ajanvaraus alkaa 20.10.2026
Influenssarokotus:
- 65 vuotta täyttäneet: Ajanvaraus alkaa 13.10.2026
- Kaikenikäiset influenssan riskiryhmiin kuuluvat: Ajanvaraus alkaa 20.10.2026
Alle kouluikäiset lapset ja raskaana olevat saavat influenssarokotteen neuvolasta. Myös alle kuuden kuukauden ikäisten lasten ja raskaana olevien lähipiiri voi tulla influenssarokotukseen neuvolaan. Maksuttomaan influenssarokotukseen oikeutetut koululaiset ja opiskelijat rokotetaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Rokotukset neuvoloissa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa käynnistyvät marraskuussa. Neuvoloissa rokotuksia annetaan erikseen ilmoitettujen rokotustapahtumien lisäksi neuvolakäyntien yhteydessä ja ajanvarauksella.
Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiiri saa maksuttoman influenssarokotteen neuvolasta, koulu- tai opiskeluterveydenhuollosta tai omalta sosiaali- ja terveysasemalta.
Hoivakodeissa asuvien, säännöllisessä kotihoidossa olevien sekä omaishoidettavien iäkkäiden henkilöiden rokotukset alkavat lokakuun lopussa. Rokotukset järjestetään hoivakotien ja kotihoidon kautta.
Rokotusaika kannattaa varata OmaPirhassa
Kun on vuorosi varata rokotusaika, se kannattaa tehdä digitaalisesti OmaPirhassa osoitteessa pirha.fi/omapirha. OmaPirhassa on mahdollista asioida läheisen puolesta Suomi.fi-valtuutuksella: Puolesta asiointi.
Ajan voi varata myös soittamalla oman sosiaali- ja terveysaseman lääkärin ja hoitajan vastaanoton numeroon, jossa on ajanvarauksen käynnistyttyä valittavana oma linja rokotuksille. Rokotuslinja on avoinna ma–pe kello 8–15. Ajanvarausnumerot on koottu osoitteeseen pirha.fi/influenssarokotukset
Marraskuussa järjestetään myös rokotustapahtumia
Marraskuussa monilla sosiaali- ja terveysasemilla järjestetään rokotustapahtumia, joissa rokotuksen saa ilman ajanvarausta. Niihin voi tulla yli kuntarajojen. Sote-asemien rokotustapahtumat on tarkoitettu riskiryhmiin kuuluville aikuisille. Myös koronarokotteen tarvitsevat voimakkaasti immuunipuutteiset yli 12-vuotiaat voivat tulla niihin rokotukselle. Koska tapahtumissa saattaa joutua jonottamaan, suositellaan yli 75-vuotiaita ottamaan rokotukset mieluummin ajanvarauksella.
Myös monet neuvolat järjestävät asiakkailleen rokotustapahtumia.
Rokotustapahtumat löydät osoitteesta pirha.fi/influenssarokotukset
Yhteyshenkilöt
Harjuntausta TeroApulaisylilääkäri, vastaanottopalvelutPuh:040 806 3761tero.harjuntausta@pirha.fi
Kuusela KristaPalvelupäällikkö, vastaanottopalvelutPuh:040 801 6175krista.kuusela@pirha.fi
Remahl AnniPalvelupäällikkö, neuvolapalvelutPuh:0503004663anni.remahl@pirha.fi
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Tietoja julkaisijasta
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
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