Talentian selvitys: Sosiaalialan johtajan on tunnettava alansa erityispiirteet
22.9.2026 16:15:44 EEST | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote
Sosiaalialan johtamisessa on vetovoimaa, mutta tehtävään ei hakeuduta millä ehdoilla hyvänsä.
Talentian tuoreen selvityksen mukaan 80,9 prosenttia sosiaalialan ammattilaisista katsoo, että sosiaalialan johtamiseen liittyy selkeitä erityispiirteitä.
– Sosiaalialan johtajan pitää vastaajien mukaan ymmärtää asiakastyötä, alan lainsäädäntöä, ammattietiikkaa, palvelujärjestelmää sekä työn todellisuutta talouden ja inhimillisten tarpeiden ristipaineessa, sanoo Talentian erityisasiantuntija Kristiina Ruuskanen.
Ruuskasen mukaan vastausten valossa on hyvä, että hallitus on päättänyt esittää tarkennuksia hyvinvointialueiden johtamisen osaamiskriteereihin. Talentia katsoo, että hyvinvointialueiden johtamisessa tulee korostaa sosiaalityön tieteenalan tuottamaa osaamista.
Esteet johtajan uralla
Sosiaalialalla on selvityksen mukaan kiinnostusta johtamiseen. Niistä, joiden nykyiseen työnkuvaan ei kuulu johtamista, 32 prosenttia on kiinnostunut johtotehtävistä.
Yli puolet vastaajista (57,5 %) ei kuitenkaan tiedä, miten organisaatio tukee johtamistehtäviin hakeutumista. Lisäksi vain joka neljäs (25,2 %) kokee organisaatiossaan olevan etenemismahdollisuuksia tällaisiin tehtäviin.
Kolmannes (31 %) vastaajista kertoo kohdanneensa suoranaisia esteitä johtamistehtäviin etenemisessä. Taustalla ovat muun muassa johtamispaikkojen vähäisyys ja se, että ensimmäistä johtajan roolia on vaikea saada, koska rekrytoinneissa vaaditaan usein aiempaa kokemusta johtamisesta.
Useat vastaajat kokevat, että johtajien vastuu kasvaa ilman, että resurssit, palkka tai päätösvalta nousevat samassa suhteessa. Yli puolet (51,7 %) johtotehtävissä toimivista arvioi, ettei palkka vastaa tehtävän edellyttämää osaamista ja vastuuta.
– Lisäksi erityisesti lähijohtajat kuvaavat tilanteita, joissa vastuu on suuri, mutta merkittävät ratkaisut tehdään silti ylemmillä organisaatiotasoilla.
Talentian jäsenkysely sosiaalialan johtamisesta toteutettiin 15.–30.6.2026. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 187 henkilöä, joista valtaosalla on joko sosiaalityön maisterin tai sosionomin (AMK tai ylempi AMK) tutkinto.
>> Lue lisää tuloksista ja katso selvityksen raportti
>> Lue lisää: Hyvinvointialueiden johtoon tarvitaan sosiaalityön osaamista
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Yhteyshenkilöt
Kristiina RuuskanenErityisasiantuntijaPuh:09 3158 6027kristiina.ruuskanen@talentia.fi
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
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