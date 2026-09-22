Aluehallitus käsitteli talouden tasapainottamista ja valtuustoaloitteita
22.9.2026 16:44:14 EEST | Oma Häme | Uutinen
Maanantaina 21. syyskuuta koolla ollut aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle vuoden 2026 tasapainottamistoimien uusien tavoitteiden hyväksymistä.
Tavoitteita päivitetään keväällä hyväksytyn muutostalousarvion mukaisiksi. Hyvinvointialue sai kesällä valtiovarainministeriöltä lisäaikaa kertyneiden alijäämien kattamiseen vuoden 2029 loppuun saakka. Samalla osa vuodelle 2026 suunnitelluista tasapainottamistoimista siirrettiin vuosille 2027–2029 ja vuoden 2026 tulostavoite muuttui noin 95 miljoonan euron ylijäämästä 35 miljoonan euron ylijäämään.
Lisäksi aluehallitus merkitsi tiedoksi Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiötä koskevan jatkovalmistelun tilanteen. Aluehallitus päätti toukokuussa, että säätiön palvelutuotanto siirretään hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi vuoden 2027 alussa. Järjestely toteutetaan siten, että nykyiset asukkaat voivat halutessaan jatkaa asumista nykyisissä yksiköissä. Myös henkilöstön asema sekä säätiön velvoitteet turvataan siirtymän valmistelussa ja toteutuksessa mahdollisimman hallitusti.
Säätiön palvelutuotannosta on käynnissä ulkopuolinen arvonmääritys, jonka loppuraportin on määrä valmistua lokakuun loppuun mennessä.
Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö tarjoaa asumispalveluja vammaisille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Sen palvelut kattavat ympärivuorokautisen asumisen, yhteisöllisen asumisen sekä kotiin vietävät palvelut.
Käsittelyssä useampia vastauksia valtuustoaloitteisiin
Aluehallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen hyvinvointialueen vastauksen valtuustoaloitteeseen, jossa esitettiin ikäihmisten neuvolatoiminnan kehittämistä ja käyttöönottoa Kanta-Hämeessä.
Aluehallituksen jäsen Johanna Häggman (kesk.) esitti, että ikäihmisten neuvolamallia valmistelemaan pitäisi perustaa moniammatillinen työryhmä. Häggmanin muutosesityksen mukaan aluehallitus esittäisi valtuustolle työryhmän perustamista ja neuvolamallin pilotointia. Häggmanin muutosesitys kuitenkin kaatui äänestyksessä äänin 11–2.
Näin ollen Oma Hämeen vastaus etenee aluevaltuuston käsiteltäväksi. Sen mukaan hyvinvointialueella ei ole nykyisessä taloustilanteessa mahdollisuuksia perustaa laaja-alaista ikäihmisten neuvolatoimintaa. Sen sijaan ikääntyneiden ennaltaehkäiseviä palveluja kehitetään verkostomaisesti.
Lisäksi aluehallitus hyväksyi kokouksessa vastauksen gynekologipalvelujen saatavuuden parantamista koskevaan valtuustoaloitteeseen. Oma Häme ei tässä vaiheessa käynnistä erillistä matalan kynnyksen gynekologivastaanottokokeilua. Palvelujen saatavuutta kehitetään vahvistamalla perusterveydenhuollon osaamista, konsultaatiorakenteita ja hoidon porrastusta. Vastaus etenee aluevaltuuston käsiteltäväksi.
Aluehallitus hyväksyi myös vastauksen valtuustoaloitteeseen, jossa esitettiin laittomasti maassa olevien henkilöiden palvelujen rajaamista. Vastauksen mukaan Oma Häme noudattaa palvelujen järjestämisessä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Valmistelun johtopäätöksen mukaan valtuustoaloite ei anna aihetta nykyisten käytäntöjen muuttamiseen. Vastaus etenee aluevaltuuston käsiteltäväksi.
Järjestöjen valtionavustushaun painopisteet hyväksyttiin
Aluehallitus hyväksyi myös Oma Hämeen painopisteet ja arviointiperiaatteet järjestöjen hanke-ehdotuksille osana sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustushakua. Järjestöjen haku on avoinna 22. syyskuuta–11. lokakuuta. Valtionavustusten hausta on kerrottu tarkemmin tässä tiedotteessa: Aluehallitus hyväksyi järjestöjen valtionavustushaun painotukset Kanta-Hämeessä
Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 5. lokakuuta. Aluevaltuusto on sen sijaan koolla Riihimäellä 29. syyskuuta.
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Yhteyshenkilöt
Kaisa Lepolaaluehallituksen puheenjohtaja (sd.)Puh:050 592 5868kaisa.lepola@luottamus.omahame.fi
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