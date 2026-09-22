SDP:n Juha Viitala: Työllisyyslupaukset pettivät, työttömyys kasvaa Satakunnassa

– On hyvä, että talouden kasvusta ja työllisyydestä on kuultu myönteisiä uutisia. Kokonaiskuva ei kuitenkaan ole muuttunut, ja liikkeelle lähdetään matalalta tasolta. Työttömyys on edelleen erittäin korkealla, ja Satakunnassa se on kasvanut muuta maata nopeammin, kansanedustaja Juha Viitala sanoo.

Viitalan mukaan hallituksen toimia ei voi perustella loputtomasti maailmantilanteella tai aiempien hallitusten päätöksillä. Hänen mukaansa hallituksen työelämäpolitiikan painopisteet ovat olleet väärät.

– Jos hallitus olisi käyttänyt työntekijöiden aseman heikentämiseen käyttämänsä energian työllisyyden ja talouskasvun vahvistamiseen, käänne parempaan olisi voitu saada aikaan paljon aiemmin. Hallituksen työelämäpolitiikassa ideologiset tavoitteet ovat menneet työllisyyden hoidon edelle. Jossain vaiheessa on katsottava peiliin ja arvioitava myös omia tekemisiä ja tekemättä jättämisiä. Hallituksen olisi aika kuunnella myös SDP:n vaihtoehtoja, Viitala toteaa.

Viitala nostaa tehokkaiksi keinoiksi muun muassa SDP:n esitykset ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottamisesta, pk-yritysten kasvun tukemisesta, uuden aikuiskoulutustuen rakentamisesta sekä pitkäaikaistyöttömien työllistymistä edistävistä toimista.

– Suomella on kaikki edellytykset parempaan. Nyt orastavan kasvun on muututtava työpaikoiksi, vahvemmaksi toimeentuloksi ja uskoksi tulevaisuuteen. Sitä suomalaiset odottavat ja ansaitsevat, Viitala päättää.