Keski-Suomen hyvinvointialue antoi lisäselvityksen hallinto-oikeudelle rahoituksesta tehtyyn valitukseen
22.9.2026 18:38:55 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Aluehallitus päätti antaa kokouksessaan 22.9. lisäselvityksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Selvitys koskee hyvinvointialueen tekemää valitusta vuoden 2026 valtion rahoituksesta. Hyvinvointialue on hakenut tämän vuoden rahoitukseensa muutosta, koska rahoitus on perustunut vuosien 2022–2023 diagnoositiedoille ja ne ovat olleet puutteelliset. Diagnoositietojen puute rahoituksen perusteena käytettyjen tarvekerrointen laskennassa vaikuttaa rahoituksen oikeellisuuteen.
Hyvinvointialueen selvityksessä painotetaan, että ainakin ennen rahoituspäätöstä toimitettujen täydennysten sekä yksilöityjen virheväitteiden merkitys kuuluu oikaisuvaatimusmenettelyssä arvioitaviin ja korjattaviin kysymyksiin.
Aluehallituksen puheenjohtajan Jani Ylälehdon mukaan tämäkin valitusprosessi osoittaa sen, että nykyinen rahoitusjärjestelmä ei ole yksinkertainen eikä läpinäkyvä ja se tuo mukanaan myös ylimääristä hallinnollista taakkaa.
- Nykyistä rahoitusjärjestelmää on korjattava siten, että se olisi nykyistä läpinäkyvämpi ja selkeämpi, Ylälehto kertoo.
Ylälehdon mukaan rahoitusjärjestelmän on myös perustuttava väestön palvelutarpeille ja kannustettava kustannusvaikuttavaan toimintaan eikä diagnoosien tehtailuun.
- Tämä ei ole tärkeää vain Keski-Suomen kannalta vaan koko maan yhdenvertaisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden turvaamisen kannalta, Ylälehto toteaa.
Lue lisää:
Keski-Suomen hyvinvointialue hakee muutosta hallinto-oikeudelta vuoden 2026 rahoitukseen
https://www.hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialue-hakee-muutosta-hallinto-oikeudelta-vuoden-2026-rahoitukseen
Valtiovarainministeriön päätös toimenpiteistä Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointimenettelyyn liittyen
Aluehallitus merkitsi valtiovarainministeriön päätöksen tiedoksi ja lähetti sen edelleen tiedoksi aluevaltuustolle.
Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut päätöksen valtiovarainministeriöltä arviointimenettelystä. Siinä vahvistetaan arviointiryhmän toimenpide-ehdotukset ja niiden toteutumisen seuraaminen.
Päätöksen mukaan Keski-Suomen hyvinvointialueella on toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset järjestää alueensa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Näin myös vahvistuu, että Keski-Suomen hyvinvointialue ei joudu aluejakoselvitykseen arviointimenettelyn myötä.
Lue lisää:
Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointimenettelylle hallinnollinen päätös
https://www.hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialueen-arviointimenettelylle-hallinnollinen-paatos
Aluehallitus perusti poliittisen ohjausryhmän johtamisjärjestelmän uudistamisen tueksi
Aluehallituksen päätti perustaa poliittisen ohjusryhmän johtamisjärjestelmän uudistamisen tueksi. Sen tehtävänä on seurata valmistelun etenemistä, tuoda työhön poliittisia näkökulmia sekä varmistaa eri valtuustoryhmien mahdollisuus osallistua uudistuksen ohjaukseen. Ohjausryhmä ei käytä päätösvaltaa valmisteltavissa asioissa, vaan toimii valmistelun tukena ja keskustelufoorumina. Johtamisjärjestelmä tuodaan aluehallituksen ja edelleen aluevaltuuston käsiteltäväksi.
Poliittisessa ohjausryhmässä ovat aluehallituksen puheenjohtajisto Jani Ylälehto, Lotta Ahola ja Riikka Rantanen sekä aluevaltuuston puheenjohtajisto Tony Melville, Mauno Vanhala ja Eila Tiainen. Muita jäseniä ovat Marika Visakorpi-Kemppainen ja Elma Hyöky.
Tavoitteeksi uudelle organisaatiolle on asetettu selkeämpi ja yksinkertaisempi johtaminen, aktiivisen toimeenpanon mahdollistaminen, kustannusvaikuttavampi resurssien käyttö ja organisaatio, joka näiden kautta tuottaa parhaan mahdollisen asukasarvon. Uudistetun johtamisjärjestelmän on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2027.
Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenistöön muutoksia
Aluehallitus päätti myöntää eron Markus Tattarille vanhus- ja vammaisneuvostojen jäsenyydestä, nimetä Toivakan kunnan edustajaksi vanhusneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Tauno Rantalaisen ja vammaisneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Aila Ikosen. Lisäksi aluehallitus myönsi eron Tuula Kiviselle vanhusneuvoston varajäsenyydestä sekä nimesi Jämsän kaupungin varajäseneksi vanhusneuvostoon Jari Rantamäen.
Esityslista ja pöytäkirja
Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suoraa linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2026381 ).
Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jani Ylälehtoaluehallituksen puheenjohtajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:0400 922 636jani.ylalehto@hyvaks.fi
Piia VuorelahyvinvointialuejohtajaPuh:050 442 0455piia.vuorela@hyvaks.fi
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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