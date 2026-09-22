Keski-Suomen hyvinvointialue antoi lisäselvityksen hallinto-oikeudelle rahoituksesta tehtyyn valitukseen

Hyvinvointialueen selvityksessä painotetaan, että ainakin ennen rahoituspäätöstä toimitettujen täydennysten sekä yksilöityjen virheväitteiden merkitys kuuluu oikaisuvaatimusmenettelyssä arvioitaviin ja korjattaviin kysymyksiin.

Aluehallituksen puheenjohtajan Jani Ylälehdon mukaan tämäkin valitusprosessi osoittaa sen, että nykyinen rahoitusjärjestelmä ei ole yksinkertainen eikä läpinäkyvä ja se tuo mukanaan myös ylimääristä hallinnollista taakkaa.

- Nykyistä rahoitusjärjestelmää on korjattava siten, että se olisi nykyistä läpinäkyvämpi ja selkeämpi, Ylälehto kertoo.

Ylälehdon mukaan rahoitusjärjestelmän on myös perustuttava väestön palvelutarpeille ja kannustettava kustannusvaikuttavaan toimintaan eikä diagnoosien tehtailuun.

- Tämä ei ole tärkeää vain Keski-Suomen kannalta vaan koko maan yhdenvertaisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden turvaamisen kannalta, Ylälehto toteaa.

Lue lisää:

Keski-Suomen hyvinvointialue hakee muutosta hallinto-oikeudelta vuoden 2026 rahoitukseen

https://www.hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialue-hakee-muutosta-hallinto-oikeudelta-vuoden-2026-rahoitukseen





Valtiovarainministeriön päätös toimenpiteistä Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointimenettelyyn liittyen

Aluehallitus merkitsi valtiovarainministeriön päätöksen tiedoksi ja lähetti sen edelleen tiedoksi aluevaltuustolle.

Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut päätöksen valtiovarainministeriöltä arviointimenettelystä. Siinä vahvistetaan arviointiryhmän toimenpide-ehdotukset ja niiden toteutumisen seuraaminen.

Päätöksen mukaan Keski-Suomen hyvinvointialueella on toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset järjestää alueensa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Näin myös vahvistuu, että Keski-Suomen hyvinvointialue ei joudu aluejakoselvitykseen arviointimenettelyn myötä.

Lue lisää:

Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointimenettelylle hallinnollinen päätös

https://www.hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialueen-arviointimenettelylle-hallinnollinen-paatos

Aluehallitus perusti poliittisen ohjausryhmän johtamisjärjestelmän uudistamisen tueksi

Aluehallituksen päätti perustaa poliittisen ohjusryhmän johtamisjärjestelmän uudistamisen tueksi. Sen tehtävänä on seurata valmistelun etenemistä, tuoda työhön poliittisia näkökulmia sekä varmistaa eri valtuustoryhmien mahdollisuus osallistua uudistuksen ohjaukseen. Ohjausryhmä ei käytä päätösvaltaa valmisteltavissa asioissa, vaan toimii valmistelun tukena ja keskustelufoorumina. Johtamisjärjestelmä tuodaan aluehallituksen ja edelleen aluevaltuuston käsiteltäväksi.

Poliittisessa ohjausryhmässä ovat aluehallituksen puheenjohtajisto Jani Ylälehto, Lotta Ahola ja Riikka Rantanen sekä aluevaltuuston puheenjohtajisto Tony Melville, Mauno Vanhala ja Eila Tiainen. Muita jäseniä ovat Marika Visakorpi-Kemppainen ja Elma Hyöky.

Tavoitteeksi uudelle organisaatiolle on asetettu selkeämpi ja yksinkertaisempi johtaminen, aktiivisen toimeenpanon mahdollistaminen, kustannusvaikuttavampi resurssien käyttö ja organisaatio, joka näiden kautta tuottaa parhaan mahdollisen asukasarvon. Uudistetun johtamisjärjestelmän on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2027.

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenistöön muutoksia

Aluehallitus päätti myöntää eron Markus Tattarille vanhus- ja vammaisneuvostojen jäsenyydestä, nimetä Toivakan kunnan edustajaksi vanhusneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Tauno Rantalaisen ja vammaisneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Aila Ikosen. Lisäksi aluehallitus myönsi eron Tuula Kiviselle vanhusneuvoston varajäsenyydestä sekä nimesi Jämsän kaupungin varajäseneksi vanhusneuvostoon Jari Rantamäen.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suoraa linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2026381 ).

Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.